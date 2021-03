Mon Amie - địa điểm may suit cao cấp tại TP.HCM

Thương hiệu Mon Amie chuyên may đo veston cưới, suit cho giới doanh nhân và đồng phục tại TP.HCM.

Mon Amie có hơn 30 năm kinh nghiệm may đo veston và đồng phục tại TP.HCM. Các cửa hàng thuộc hệ thống này cam kết chất lượng sản phẩm, thiết kế hợp thời trang, chất liệu vải ngoại nhập từ Italy, Mỹ, Anh... Ngoài ra, khách hàng sử dụng dịch vụ tại đây được lưu trữ số đo trong 5 năm, bảo hành, chỉnh sửa miễn phí. Thương hiệu cung cấp dịch vụ may 24 giờ lấy liền, không tăng giá.

Diễn viên Quý Bình lịch lãm trong một thiết kế suit của Mon Amie.

Với sản phẩm Suit cho doanh nhân, các thiết kế của Mon Amie góp phần tôn lên nét lịch lãm, sang trọng cho người mặc. Những mẫu veston tại đây được các khách hàng đánh giá cao vì hợp thời trang, thiết kế hiện đại, đường may tỉ mỉ và chất liệu thoải mái…

Veston của Mon Amie may theo số đo của từng khách hàng, giúp tôn dáng và mang đến sự lịch lãm.

Bên cạnh sản phẩm Suit cho doanh nhân, Mon Amie còn nhận may đo veston cưới cho các cặp đôi. Các thiết kế của thương hiệu theo phong cách Italy, chú trọng chất liệu vải, form dáng, đường may… Hệ thống này hiện có 100 thợ may lành nghề từ Huế, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Mon Amie là điểm đến của nhiều cặp đôi với các thiết kế đa dạng, kiểu dáng trẻ trung.

Ngoài ra, Mon Amie còn cung cấp dịch vụ may đo đồng phục, số lượng tối thiểu từ một bộ đến hơn 20.000 bộ. Thương hiệu này có thể may đo hơn 200 bộ vest mỗi ngày nhờ sở hữu xưởng may và đội ngũ lành nghề.

Với giá cả hợp lý, chất liệu vải và kiểu dáng được thiết kế riêng, thương hiệu đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng mọi lứa tuổi. Bên cạnh đó, Mon Amie ghi điểm nhờ dịch vụ tốt, phong cách chuyên nghiệp, phục vụ nhiệt tình và chu đáo.

Mon Amie có thể cung cấp 200 bộ veston/ngày nhờ xưởng may và đội ngũ thợ lành nghề.

Hiện tại, thương hiệu này là đối tác với một số tập đoàn như Samsung, Sony, Abbott, Nhiệt điện Vĩnh Tân, EVN, Vietcombank, Agribank, Viettinbank, ShinhanBank, Novaland, Hoàng Anh Gia Lai, Thắng Lợi, Quốc Cường Gia Lai, Nam Group, Khang Điền, Khang An, EHouse, Cát Tường, Cottecons, Propzy… Ngoài ra, Mon Amie cũng phục vụ cho may đo đồng phục cho nhân viên Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất, Cảng Cát Lái, Bến xe Miền Đông, HTV, BTV, Đội bóng Đồng Tháp…

Nhiều thương hiệu lớn lựa chọn đặt may đồng phục tại Mon Amie.

Mon Amie cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi, cam kết đúng tiến độ đơn hàng, giảm giá 30-50% khi đặt may số lượng lớn cũng như khuyến mãi cho khách hàng thân thiết.