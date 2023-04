Momcore, trào lưu mặc như những người mẹ

Bên cạnh dadcore (thời trang của bố), momcore cũng là một trào lưu ăn mặc thu hút đông đảo sự quan tâm từ công chúng lẫn giới mộ điệu.

Phong cách lấy cảm hứng từ những người mẹ lên xu hướng năm 2023. Ảnh minh họa: @ariellecharnas.

Momcore, xu hướng thời trang lấy cảm hứng từ những người mẹ, thực chất không quá xa lạ.

Chúng ta có thể thấy bóng dáng của phong cách này ở phim ảnh như Mean Girls (2004) với vai người mẹ June George hay các nhân vật nữ từ loạt series ăn khách The Real Housewives (Những bà nội trợ thực thụ) và Keeping Up with the Kardashians (Theo chân nhà Kardashian).

Tuy nhiên, momcore không chỉ dừng lại ở màn ảnh. Dưới đây. HuffPost làm việc với các nhà sử học thời trang và các nhà tạo mẫu để hiểu hơn về trào lưu ăn mặc này.

Momcore trong quá khứ gắn liền với những kiểu đồ thoải mái, thậm chí có phần xuề xòa. Ảnh: @lenafarl.

Quan điểm cũ về momcore

Theo Liv Schreiber, chủ sở hữu Công ty tiếp thị thời trang Brand Caffeine, khái niệm về momcore còn khá giới hạn.

Claudia B. Manley, nhà sử học về thời trang kiêm tác giả cuốn sách Fashion Writing: A Primer, cũng cho rằng phong cách này có xu hướng gói gọn trong một nhóm người nhất định.

Cụ thể, đối tượng thường quan tâm và bàn luận nhiều về momcore là phụ nữ da trắng, sống ở phương Tây, đặc biệt là những ai làm nội trợ toàn thời gian hay người mẹ vừa đi làm trở lại sau kỳ thai sản.

Trước đây, trong mắt nhiều người, momcore là kiểu ăn mặc luộm thuộm, rộng thùng thình, mô tả đặc điểm một người mẹ chăm con bận rộn.

Người theo đuổi phong cách này được cho là ưa chuộng mặc áo len cardigan và quần rộng mom jean (quần jean của mẹ).

Blogger thời trang Arielle Charnas điển hình cho hình tượng momcore thanh lịch. Ảnh: @ariellecharnas.

Ngưng gán mác lôi thôi lên người mẹ

Ngày nay, momcore đã thay đổi. Thay vì được nhớ đến với vẻ luộm thuộm, phong cách này làm toát lên sự giàu có, sang trọng, linh hoạt và dành cho mọi phụ nữ.

Để hiểu rõ hơn, Schreiber nhắc đến Larissa Mills. Người mẹ 50 tuổi này nổi tiếng khắp mạng xã hội nhờ cách phối đồ sang trọng và thanh lịch.

Hay chúng ta có thể tham khảo phong cách ăn mặc của blogger thời trang kiêm nhà thiết kế Arielle Charnas. Cô tiêu biểu cho một tín đồ momcore đơn giản nhưng sành điệu.

Bên cạnh đó, Christina Najjar, influencer nổi tiếng người Mỹ, dù chưa lên chức mẹ, vẫn quyết định trình làng bộ sưu tập quần áo với slogan "rich mom" (người mẹ giàu có).

Có thể thấy, momcore là minh chứng cho việc chúng ta vẫn có thể ăn mặc sành điệu với dấu ấn riêng ngay cả khi đảm nhận thiên chức làm mẹ. Thay vì từ bỏ gu thời trang để chú trọng chăm lo gia đình và con cái, mọi người hoàn toàn có thể kết hợp cả hai với momcore, Schreiber nói thêm.

Người mẹ 50 tuổi Larissa Mills với phong cách sành điệu và thu hút. Ảnh: @larissamills.

Momcore còn là xu hướng ăn mặc ưu tiên mức độ thoải mái và thuận tiện của trang phục. Ảnh minh họa: @chrisellelim.

Không có khuôn mẫu cho momcore

Thực tế, chúng ta không thể nào gói gọn đặc điểm chung của tất cả những người mẹ. Vì vậy, việc cô đọng tất thảy vào trong một kiểu trang phục/phong cách ăn mặc duy nhất, chẳng hạn momcore, có thể khiến hình tượng phụ nữ làm mẹ bị rập khuôn, Schreiber cho hay.

Dù vậy, nếu chỉ xem momcore là xu hướng ăn mặc dễ chịu và thoải mái, vấn đề sẽ trở nên dễ hiểu hơn nhiều.

Beverly Osemwenkhae, chuyên gia về phong cách thời trang kiêm người sáng lập Công ty tư vấn thời trang Project Bee Consulting, chia sẻ với HuffPost rằng: “Khi nhắc đến momcore, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là sự thoải mái. Trang phục co giãn như thế nào và liệu tôi có thể di chuyển dễ dàng với nó không?”.

Thêm vào đó, Osemwenkhae khuyến khích mọi người ăn mặc theo phong cách khiến họ thấy thoải mái và tự tin nhất. Đồng thời, cô không cho rằng các bà mẹ cần phải ăn mặc khác với những người phụ nữ khác. Momcore liên quan nhiều hơn đến việc tìm lại khía cạnh thời trang mà bản thân quên lãng khi chăm chú vào nhà cửa và con cái.

Quan trọng hơn, mọi người cần thấu hiểu nhu cầu của bản thân để tìm ra phong cách phù hợp. Nếu là tuýp người bận rộn, chúng ta có thể đầu tư vào quần áo thuận tiện cho việc vận động. Còn nếu đảm nhận vai trò nội trợ, trang phục thể thao là lựa chọn tuyệt vời.