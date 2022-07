Mollycoddle dùng để chỉ kiểu đàn ông nào?

Mollycoddle lần đầu xuất hiện từ thế kỷ 19, được sử dụng dưới dạng danh từ hoặc động từ.

Mollycoddle /ˈmɒl.iˌkɒd.əl/ (danh từ): Người đàn ông yếu đuối, được nuông chiều quá mức; (động từ): Chiều chuộng, nâng niu.

Định nghĩa:

Merriam-Webster Dictionary định nghĩa mollycoddle là người đàn ông hoặc cậu bé yếu đuối, được nuông chiều quá mức. Ở dạng động từ, mollycoddle dùng để chỉ việc nuông chiều, yêu quý ai đó quá mức hoặc phi lý.

Danh từ mollycoddle lần đầu được sử dụng từ năm 1837, là sự kết hợp giữa molly và động từ coddle. Trong lĩnh vực ẩm thực, coddle là từ chỉ hành động chần trứng trong nước sôi. Việc chần trứng đòi hỏi phải xử lý cẩn thận, nhẹ nhàng, nên theo thời gian từ mollycoddle được phát triển và sự dụng theo ý nghĩa là nuông chiều.

Ứng dụng của từ mollycoddle trong tiếng Anh:

- You're not helping the children by mollycoddling them. They have to grow up sometime.

Dịch: Nuông chiều lũ trẻ sẽ không giúp ích được gì cho chúng. Đến một lúc nào đó, chúng sẽ phải trưởng thành.

- It's just a small operation, I can't mollycoddle myself, life must go on!

Dich: Đây chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ, tôi không thể nuông chiều bản thân được, cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn!