Môi trường làm việc lý tưởng là cho nhân viên 'cảm giác thuộc về'

Tại Prudential, nhân viên luôn được khuyến khích sống là chính mình, được tạo cảm giác an toàn từ thể chất, tinh thần, tài chính đến duy trì mối quan hệ với các đồng nghiệp.

Tại Prudential, nhân viên luôn được khuyến khích sống là chính mình, được tạo cảm giác an toàn từ thể chất, tinh thần, tài chính đến duy trì mối quan hệ với các đồng nghiệp.





_____

Host: Ngọc Ánh

Khách mời: Chị Bùi Thị Thanh Thúy - Phó tổng giám đốc Nhân sự Prudential Việt Nam

Độc giả có thể nghe phiên bản Audio tại đây.

_____

Trong quá trình tìm việc và lựa chọn công ty, nhiều người đề cao “môi trường làm việc” bởi đây là yếu tố quan trọng mang đến cho nhân viên trải nghiệm thoải mái, cảm xúc tích cực, tác động lớn đến hiệu suất làm việc 8 tiếng mỗi ngày.

Tuy nhiên, thế nào là một môi trường làm việc lý tưởng? Câu hỏi được đưa ra và nhận về nhiều ý kiến, đáp án khác nhau bởi mỗi người có quan điểm, nhu cầu riêng về không gian làm việc.

Có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự và phát triển văn hóa doanh nghiệp, chị Bùi Thị Thanh Thúy - Phó tổng giám đốc Nhân sự Prudential Việt Nam - cho rằng một trong những tiêu chí đánh giá môi trường làm việc lý tưởng là doanh nghiệp đề cao phát triển các không gian chức năng, bên cạnh địa điểm làm việc đơn thuần. Đó có thể là những không gian tập luyện thể chất, nâng cao sức khỏe tinh thần hay nhu cầu giải trí cho nhân viên.

Chị Thúy chia sẻ: “Tại Việt Nam, Prudential đã phát triển mô hình văn phòng mở được 8 năm, phần nào phản ánh bước chuyển đổi văn hóa của công ty. Chúng tôi muốn mang đến văn hóa làm việc cởi mở, không tạo áp lực cho nhân viên, muốn nhân viên có sự gắn kết cũng như hiểu rằng không có sự khác biệt hay khoảng cách nào giữa họ và các cấp lãnh đạo”.

Theo quan điểm của chị Thúy, nhân viên không cần thiết phải có tư duy giữ khoảng cách với cấp trên, bởi ban lãnh đạo tồn tại để giúp doanh nghiệp xây dựng định hướng đúng đắn, tìm cách giúp nhân viên làm việc hiệu quả hơn, phải hiểu tâm tư và nguyện vọng của nhân viên. Phát triển mô hình văn phòng mở là một trong những cách giúp ban lãnh đạo thấu hiểu và lắng nghe được nhân viên. Đây là lý do Prudential đi theo mô hình này gần một thập kỷ qua.

“Tại Prudential, chúng tôi xây dựng những không gian riêng tư dành cho các nhân viên nữ mới có em bé, không gian tập thể dục đa dạng hay nơi để nhân viên thư giãn, brainstorm. Công ty muốn xây dựng cho các bạn cảm giác ‘mình thuộc về tổ chức’, mọi người coi nhau như một gia đình, muốn gắn bó và cống hiến chứ không phải đi làm chỉ vì thu nhập. Trong quý II, Prudential sẽ dọn đến văn phòng mới ở quận 7, hiện đại, khang trang hơn nhưng vẫn áp dụng mô hình mở”, chị Thúy khẳng định.

Cũng theo nữ lãnh đạo nhân sự Prudential, môi trường làm việc lý tưởng cần mang đến cảm giác an toàn cho nhân viên. Cảm giác an toàn không đơn thuần là đảm bảo an toàn lao động cho cơ thể, mà còn về mặt tinh thần, nhân viên được khuyến khích sống đúng là chính mình.

Chị cho hay: “Prudential có cả 4 thế hệ Baby Boomer, Gen X, Y và Z. Chúng tôi luôn đề cao sự đa dạng, công bằng và hòa hợp, nghĩa là làm cách nào để các bạn trẻ mới vào công ty không cảm thấy lạ lẫm, khó khăn khi hòa đồng với thế hệ cũ; còn nhân viên gạo cội không có cảm giác lạc loài, không được xem trọng khi đón đồng nghiệp trẻ tuổi hơn”.

Chị Bùi Thị Thanh Thúy chia sẻ về môi trường làm việc tại Prudential.

Để xây dựng được cảm giác an toàn cho nhân viên, Prudential tập trung phát triển 4 lĩnh vực, trong đó có an toàn về thể chất - nhu cầu cơ bản của mỗi con người, an toàn về tinh thần. Ngoài ra, nhân viên còn được đào tạo để xây dựng sự an toàn về mặt tài chính, biết cách bảo vệ người thân và gia đình trong trường hợp gặp rủi ro.

Cuối cùng là cảm giác an toàn trong các mối quan hệ. Nếu gặp khó khăn, stress khi làm việc với những đồng nghiệp khác thế hệ, nhân viên sẽ được đào tạo, hướng dẫn để xây dựng nội lực, bản lĩnh mạnh mẽ giúp duy trì, gắn kết các mối quan hệ trong công ty.

Bên cạnh xây dựng cảm giác an toàn hay chú trọng đời sống tinh thần cho nhân viên, để thu hút và giữ chân nhân tài, Prudential còn đầu tư vào phúc lợi, chế độ đãi ngộ, cũng như phát triển kế hoạch dài hạn để nuôi dưỡng lộ trình sự nghiệp cho mỗi cá nhân. Những nấc thang này đòi hỏi doanh nghiệp đầu tư lớn cả về thời gian và nguồn lực. Nhưng bù lại, khi đầu tư vào con người đủ mạnh không vì mục đích sinh lời, doanh nghiệp sẽ phát triển bền vững.

Độc giả có thể lắng nghe toàn bộ chia sẻ, quan điểm về phát triển nhân sự của chị Bùi Thị Thanh Thúy - Phó tổng giám đốc Nhân sự Prudential - tại video.