Mối tình tay tư bi hài trong phim cổ trang 'Quán trọ tình yêu'

Phát sóng độc quyền trên Truyền hình K+, phim Hàn Quốc “Quán trọ tình yêu” chinh phục khán giả bởi sự hòa quyện giữa các yếu tố tình yêu, gia đình và trinh thám.

Bộ phim xoay quanh Yoon Dan Oh (Shin Ye Eun) - tiểu thư danh giá, vì biến cố mà phải một mình gánh vác gia đình, biến tư gia thành nhà trọ Yi Hwa Won chuyên đón tiếp các sĩ tử đến Han Yang thi cử.

Quán trọ ế ẩm vốn chỉ có hai khách là ông chú Yuk Ho (In Gyo Jin) và công tử Jung Yoo Ha (Jung Gun Joo) con nhà quan. Nhưng nhờ tài “marketing” lanh lợi, tinh quái của cô chủ, quán kết nạp thêm võ sĩ Kang San (Ryeoun) và thiếu gia ăn chơi Shi Yeol (Kang Hoon).

Ba sĩ tử cùng cô chủ nhỏ từ chỗ xa lạ liên tục vướng vào những tình huống oan gia ngõ hẹp, trở thành nhóm bạn đi đâu cũng như hình với bóng. Để xóa món nợ khổng lồ người cha quá cố để lại, Dan Oh chấp nhận giúp phán quan Jang truy lùng phế thế tôn Lee Seol. Phi vụ này đẩy cô vào nhiều nguy hiểm.

Mối tình tay tư ngọt ngào lẫn bi hài

Đúng với tựa đề Quán trọ tình yêu (The secret romantic guest house), phim mở ra không gian tươi sáng, lãng mạn với cảm xúc yêu đương tuổi đôi mươi. Dù đã quen thân hay mới gặp mặt, ba chàng trai đều dành tình cảm đặc biệt cho cô chủ.

Yoo Ha luôn dịu dàng, quan tâm và tỏ rõ tình ý. Shi Yeol thẳng thắn ngỏ lời: “Cô hãy làm nương tử của ta” và không ngại bộc lộ tình cảm với cô trước mặt mọi người. Trái lại, Kang San bề ngoài ăn nói cộc cằn, cư xử lỗ mãng nhưng luôn âm thầm bảo vệ Dan Oh.

Ba chàng trai nhiệt tình giúp đỡ Dan Oh.

Nếu những cảnh phim giữa Dan Oh và Yoo Ha mang đến cảm giác êm đềm, thì Dan Oh và Kang San hầu như chỉ có khắc khẩu, cà khịa nhưng vẫn làm người xem cảm thấy đong đầy yêu thương trong lời nói, ánh mắt. Trong khi đó, màn tán tỉnh “lầy lội” của Shi Yeol lại mang đến nhiều tiếng cười.

Cả ba đều có những ưu điểm xứng đôi vừa lứa với Dan Oh, chưa rõ ai sẽ là người giành được trái tim mỹ nhân, nhưng Kang San đang là người có nhiều “chemistry” với nữ chính. Những giây phút riêng tư của họ đôi khi kiệm lời nhưng chất chứa nhiều lãng mạn.

Nổi trội về ngoại hình và lối diễn xuất giàu cảm xúc, nàng thơ Shin Ye Eun cùng ba mỹ nam Ryeoun, Gun Joo, Kang Hoon làm nên thành công cho từng vai diễn, đẩy mối gắn kết giữa các nhân vật thăng hoa.

Chất trinh thám, cung đấu nhiều kịch tính

Không đơn thuần là phim tình cảm, Quán trọ tình yêu còn pha trộn chất phá án, cung đấu để tạo tính đa dạng và hấp dẫn cho câu chuyện. Khi Dan Oh “bắt kèo” tìm phế thế tôn là lúc phim mở ra hành trình điều tra nhiều lắt léo cho các nhân vật.

Mọi manh mối đều dẫn về thôn Jung - nơi Dan Oh sinh sống - và đặc biệt là kỹ viện Bu Young Gak. Mỗi nhân vật trong phim từ bà chủ kỹ viện, người hầu trong cung, quan lại, tướng lĩnh đến quý nhân, hoàng đế đều cất giấu nhiều mưu đồ. Ba sĩ tử cũng có những bí mật riêng. Điều này khiến cuộc điều tra của Dan Oh như bị bao phủ bởi lớp sương mù, kích thích sự tò mò của khán giả.

Giữa lúc Dan Oh rối trí không biết đi đâu để tìm được Lee Seol, cả ba nam chính đều có ít nhất một đặc điểm trùng khớp với mô tả chân dung phế thế tôn, dấy lên nghi ngờ cho người xem. Riêng đặc điểm nhận dạng then chốt - nốt ruồi son ở mắt cá chân, Dan Oh vẫn chưa thể kiểm định.

Kang San vừa có những đặc điểm của phế thế tôn, vừa giống thị vệ.

Cuối tập 4, Kang San được đồn đoán là thị vệ trung thành của Lee Seol, còn Shi Yeol được một ông già không rõ danh tính gọi là điện hạ. Liệu họ có là hai “chân nhân bất lộ tướng” mà Dan Oh đang kiếm tìm và cả triều đình truy lùng, đây là câu hỏi lớn dẫn đến các tập kế tiếp. Theo giới thiệu tập mới, Dan Oh cũng đặt nghi vấn về thân phận của Kang San.

Quán trọ tình yêu đậm tính giải trí khi kể câu chuyện nhiều nghi điểm, nhưng cũng mang đến tiếng cười và nét lãng mạn qua từng tình huống. Phim phát sóng lúc 23h30, thứ hai và thứ ba hàng tuần trên VOD app K+ song song với Hàn Quốc, độc quyền trên mọi nền tảng của Truyền hình K+.