Mối tình đồng giới và những lần Trương Quốc Vinh phá vỡ định kiến

Trương Quốc Vinh là biểu tượng văn hóa Hong Kong. 20 năm sau ngày nam nghệ sĩ qua đời, khán giả vẫn không thôi xúc động vì anh.

1/4/2023, tròn 20 năm ngày Trương Quốc Vinh qua đời, cũng là tròn 20 năm giới giải trí Trung Quốc và khán giả thổn thức hoài niệm về một nghệ sĩ biểu tượng.

"Hong Kong phồn hoa có thể thay đổi theo từng năm nhưng trái tim không ngừng nguôi nhớ hình bóng Trương Quốc Vinh là mãi mãi. Đã 20 năm, khán giả vẫn cảm động khi nhắc đến Ca ca (tên gọi thân mật của Trương Quốc Vinh - PV) và tình cảm này vẫn sẽ tiếp tục trong hàng thập kỷ nữa. Nam nghệ sĩ chưa từng bị lãng quên", On bình luận.

Theo On, 4 tháng trước kỷ niệm 20 năm ngày mất của ngôi sao tài hoa nhưng bạc mệnh, hàng loạt sự kiện tưởng nhớ, vinh danh cống hiến và những mẩu chuyện, hình ảnh chưa từng công bố lúc sinh thời của Trương Quốc Vinh được chuẩn bị, đăng tải trên truyền thông.

Lần cuối cùng trên sân khấu của Ca ca

Theo HK01, lần cuối cùng Trương Quốc Vinh xuất hiện trước công chúng là tại buổi hòa nhạc vào ngày 8/3/2003. Trong video ghi lại cảnh hậu trường, cố nghệ sĩ vui vẻ chào hỏi đồng nghiệp và bước lên sân khấu với tinh thần tràn đầy nhiệt huyết.

Đường Hạc Đức - bạn đời gắn bó với Trương Quốc Vinh lúc sinh thời - cho biết đằng sau nụ cười của nam nghệ sĩ là sự bất ổn tâm lý. Trương Quốc Vinh âm thầm chống chọi với bệnh trầm cảm trong nhiều năm. Ngôi sao Bá Vương biệt Cơ không bao giờ thể hiện nỗi đau, tổn thương của mình với người khác.

Sự suy kiệt cảm xúc kéo dài dẫn đến quyết định cực đoan của Trương Quốc Vinh vào ngày 1/4/2003. Sự ra đi của Trương Quốc Vinh năm ấy là tin tức chấn động với truyền thông Trung Quốc, và cũng là nỗi đau âm ỉ trong lòng đồng nghiệp, khán giả yêu mến anh.

Hình ảnh Trương Quốc Vinh trong sự kiện giải trí cuối cùng của anh. Ảnh: On, Toutiao.

Biểu tượng của những sự "thách thức đặc biệt"

Theo On, Trương Quốc Vinh thực tế đã không còn nhưng với giới nghệ thuật và khán giả Trung Quốc anh vẫn sống, vẫn được yêu thương.

Có người hỏi Hong Kong rộng lớn đến vậy, nghệ sĩ nhiều vô số, tại sao Trương Quốc Vinh được gọi là kinh điển của văn hóa đương đại. Theo QQ, câu trả lời thực ra rất đơn giản: "Hong Kong chỉ có một Trương Quốc Vinh. Chưa gặp một lần, nhớ nhung một đời".

CNN bình chọn Trương Quốc Vinh là một trong 25 diễn viên châu Á vĩ đại nhất lịch sử. Ảnh: Sina.

Năm 2005, Trương Quốc Vinh được khán giả Hong Kong bình chọn là Diễn viên được yêu thích nhất trong 100 năm lịch sử điện ảnh Trung Quốc. 5 năm sau trong một cuộc khảo sát tương tự, nam diễn viên vẫn là biểu tượng được quý mến nhất xứ Hương Cảng.

Vì sao khán giả chưa bao giờ ngừng yêu, ngừng nhớ, ngừng xúc động với Trương Quốc Vinh, theo Sina có nhiều lý do khác nhau.

Đầu tiên, tài năng của Trương Quốc Vinh là điều không phải bàn cãi. Di sản nghệ thuật của anh là vô số bài hát bất hủ, vai diễn để đời trên màn bạc. Lúc hào hoa, phóng đãng khi lại yếu đuối bất cần, lụy tình, cô đơn... là những khía cạnh cảm xúc mà anh thể nghiệm lúc sinh thời. Theo Sina, xem Trương Quốc Vinh công chúng đồng điệu, cảm thấy như đã đi qua một kiếp người.

Tác phẩm có sự góp mặt của Trương Quốc Vinh như Thiến nữ u hồn, A Phi chính truyện, Bá Vương biệt Cơ, Happy Together, Đông Tà Tây Độc... là sách giáo khoa kinh điển về chất lượng nội dung, diễn xuất cho các thế hệ nghệ sĩ ở showbiz Trung Quốc.

Theo On, ngoài thành tựu nghệ thuật để lại cho đời, điều khiến huyền thoại showbiz Hong Kong được yêu mến còn ở cách sống, cách yêu và cách đối diện với dư luận. "Cách ứng xử của anh ấy tạo ra tiền lệ mới cho khuôn khổ thời đại", trang tin đánh giá.

Trong bài viết của Karl Taro Greenfeld đăng trên The New Yorker, Trương Quốc Vinh đối với người dân Hong Kong "như bùa may của thành phố, một người nổi tiếng dễ gần, một người bạn có thể bắt gặp đang đứng uống ở Lan Quế Phường vào một tối bất kỳ".

Với đồng nghiệp trong showbiz, Trương Quốc Vinh lịch thiệp, hòa nhã và vui tính. Chưa có cộng sự nào phàn nàn về anh sau khi hợp tác.

Theo minh tinh Chung Sở Hồng, Ca ca là người "hễ đi đến đâu là bầu không khí luôn vui vẻ". Nhiếp ảnh gia Hạ Vĩnh Khang - người được Trương Quốc Vinh nâng đỡ - cho biết sao nam rất dễ mến, chuyên nghiệp. Anh chưa bao giờ bắt mọi người chờ đợi, thậm chí không ngại chủ động đi mua thức ăn, đồ uống cho đoàn phim khi rảnh rỗi.

Củng Lợi từng có nhận xét về ngôi sao rực rỡ một thời của màn bạc Hong Kong: "Anh Quốc Vinh là người khoáng đạt. Thành công trong sự nghiệp nhưng anh không bao giờ ngừng cố gắng".

Trương Mạn Ngọc lần đầu hợp tác với Trương Quốc Vinh vào năm 19 tuổi. Sau lần gặp đầu tiên, cô chia sẻ đã phải thốt lên với mẹ rằng: "Đó là người đàn ông đẹp nhất, có khuôn mặt hoàn hảo nhất mà con từng thấy".

Theo nữ diễn viên, cô khâm phục nhất ở Trương Quốc Vinh là việc anh nói ra giới tính thật của mình. Điều mà không nghệ sĩ nào dám làm vào thời điểm đó.

Cái nắm tay kinh điển của Trương Quốc Vinh với người yêu đồng giới. Ảnh: HK01.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Time, Trương Quốc Vinh không e dè thừa nhận anh là "người song tính", có thể yêu cả nữ lẫn nam. Năm 1997, ngôi sao Liệt hỏa thanh xuân công khai mối tình đồng giới với Đường Hạc Đức.

Bức ảnh anh nắm tay Đường Hạc Đức - người đang lo lắng trước sự bám đuôi của paparazzi - đi thẳng về phía trước tại khu Sheung Wan, là khoảnh khắc thể hiện tình yêu hào phóng và mãnh liệt của Trương Quốc Vinh.

"Trương Quốc Vinh làm điều mà không phải ai cũng làm được vào thời điểm xã hội còn bảo thủ và đầy định kiến ​​với chuyện tình đồng tính luyến ái. Anh thách thức nhưng cũng chấp nhận đối mặt với lời chế giễu, cười nhạo để trao cho Đường Hạc Đức một danh phận công khai", Toutiao bình luận.

Ngoài ra, Trương Quốc Vinh cũng được biết đến là người táo bạo, phá cách và "to gan". Năm 1997, trong tour diễn Red, nam nghệ sĩ gây sốc khi xuất hiện với trang phục lấp lánh, tô son đỏ, đi giày cao gót đỏ và thực hiện nhiều hành động mơn trớn, ve vãn lúc biểu diễn. Anh cũng nhiều lần tự tin hỏi khán giả: "Có phải tôi nóng bỏng đến mức không thể chịu đựng được không?".

Show diễn của Trương Quốc Vinh ngày ấy bị ví như "nhạc hội cấp 3". Khi bị cười nhạo, anh chê phóng viên lỗi thời và bảo họ tự vấn về trình độ. Ba năm sau, nam nghệ sĩ lại trêu chọc truyền thông, thể hiện niềm kiêu hãnh của bản thân qua tour diễn Passion. Trương Quốc Vinh để tóc dài, mặc váy, vừa đóng vai ác quỷ, vừa thể hiện vai thiên thần trên sân khấu.

Trải qua 2 thập kỷ, hình ảnh thách thức thẩm mỹ của Trương Quốc Vinh vào năm 1997, 2000 đã trở thành kinh điển với phong cách vượt thời đại, theo iFeng.

Hình ảnh phi giới tính của Trương Quốc Vinh từng gây ra nhiều tranh cãi. Ảnh: HK01.

Trương Quốc Vinh rực rỡ của năm 2023

Theo HK01, tiếp nối chương trình 20 năm vẫn yêu thương Trương Quốc Vinh, showbiz Hong Kong và người hâm mộ chuẩn bị gần chục sự kiện để tưởng nhớ ngày mất của cố nghệ sĩ.

"Năm 2023, Trương Quốc Vinh vẫn sẽ là ngôi sao hạng A hoạt động sôi nổi nhất ngành giải trí. Chúng tôi sẽ mang đến một Trương Quốc Vinh rực rỡ", hội fan nam diễn viên chia sẻ.

Ngoài hoạt động đặt hoa ở khách sạn nơi anh qua đời và Đại lộ Ngôi Sao, năm nay, người hâm mộ còn phối hợp với trung tâm thương mại thực hiện triển lãm Timeless Leslie Encounter (tạm dịch: Cuộc gặp vượt thời gian với Trương Quốc Vinh).

20 cộng sự, bạn bè và fan khắp nơi trên thế giới sẽ kể lại câu chuyện gặp gỡ nam diễn viên lúc sinh thời. Triển lãm còn trưng bày những kỷ vật liên quan đến tài tử.

Các hoạt động tưởng niệm cố nghệ sĩ được tổ chức khắp nơi. Ảnh: HK01.

Trần Thục Phân - quản lý của Trương Quốc Vinh - tổ chức concert và triển lãm kỷ vật mang tên Miss You Much Leslie (tạm dịch: Chúng tôi yêu bạn rất nhiều - Trương Quốc Vinh). Hãng Universal Music (Hong Kong) cũng có đêm nhạc tưởng nhớ Trương Quốc Vinh, với sự tham dự của như Lê Minh, Hứa Chí An, Trần Tuệ Lâm.

Đạo diễn Đàm Gia Minh cho biết bộ phim Liệt hỏa thanh xuân của "đại diện văn hóa" sẽ được phục dựng và trình chiếu với độ phân giải 4K tại Liên hoan phim quốc tế Hong Kong lần thứ 47 sắp tới đây.

Theo On, hình ảnh và những câu chuyện về Trương Quốc Vinh hiện phủ sóng khắp Trung Quốc.