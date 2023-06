Mối tình của tài tử 76 tuổi và bạn gái kém 27 tuổi

People đưa tin ngày 22/6 (giờ địa phương), Arnold Schwarzenegger tận hưởng ngày nghỉ cùng bạn gái Heather Milligan. Hai người được nhìn thấy đạp xe dạo quanh khu dân cư ở Venice.

Ở tuổi 76, tài tử Kẻ hủy diệt chăm chỉ vận động để duy trì vóc dáng cân đối. Ngoài đạp xe, Schwarzenegger dường như dành toàn bộ thời gian trong phòng tập, đẩy tạ nặng. Trong khi đó, bạn gái ông cũng có sở thích đạp xe.

Schwarzenegger và Milligan được phát hiện hẹn hò từ năm 2013 sau khi hôn nhau trong lúc dùng bữa tối ở Santa Monica, California. Theo The Sun, Milligan kém bạn trai 27 tuổi, là chuyên viên vật lý trị liệu với nhiều khách hàng là những ngôi sao bóng rổ Mỹ.

Khoảng cách tuổi tác chưa bao giờ là rào cản đối với họ bởi Schwarzenegger và Milligan đều đã trải qua những thăng trầm để đủ thấu hiểu, cảm thông và yêu thương nhau. Tính đến nay, họ đã gắn bó với nhau một thập kỷ và chưa có ý định kết hôn.

Milligan luôn đồng hành cùng bạn trai trong hoạt động từ thiện. Đều đặn mỗi năm, tài tử Hollywood lại đưa bạn gái về thăm quê hương Austria và tham dự Hội nghị thượng đỉnh thế giới Austria được tổ chức bởi đơn vị Sáng kiến ​​khí hậu Schwarzenegger.

Milligan có mối quan hệ tốt với 5 con riêng của Schwarzenegger. Trong những dịp sinh nhật, nghỉ lễ, cô được nhìn thấy quây quần bên Schwarzenegger và các con riêng của ông.

Trước Milligan, Schwarzenegger trải qua cuộc hôn nhân sóng gió với Shriver. Họ kết hôn năm 1986 và có 4 người con. Tới năm 2011, Shriver quyết định ly hôn khi phát hiện chồng bí mật có con riêng với người giúp việc Mildred Baena. Họ chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2021.

Trong phim tài liệu Arnold dài 3 phần, tài tử thừa nhận vụ ngoại tình chấn động năm xưa đã khiến hôn nhân đổ vỡ. Schwarzenegger cảm thấy hối hận vì khiến nhiều phụ nữ tổn thương. Giờ đây, ông chỉ muốn tập trung an dưỡng tuổi già và sống hạnh phúc bên Milligan.

