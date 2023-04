Mối tình chị - em không còn là chuyện hiếm ở Trung Quốc

Chuẩn mực về tuổi tác không còn là rào cản trong các mối quan hệ tình cảm ở xứ tỷ dân. Những bộ phim truyền hình của nước này cũng đang cổ vũ điều đó.

Xã hội Trung Quốc từng quan niệm rằng đàn ông tìm kiếm phụ nữ nhỏ tuổi hơn và ngược lại, nữ giới ưa thích đàn ông lớn tuổi hơn. Khi cán cân tuổi tác bị đảo ngược, nữ lớn tuổi hơn nam, câu chuyện tình yêu của họ bị xem là “lệch chuẩn”.

Song, những chuyện tình kiểu vậy không hiếm.

Dữ liệu cho thấy số lượng các cuộc hôn nhân mà người nữ lớn tuổi hơn bạn đời của mình đã tăng lên trong những năm gần đây, đặc biệt là ở các tỉnh phía đông có nền kinh tế phát triển như Chiết Giang, Giang Tô và An Huy, theo Sixth Tone.

Tại thành phố Hàng Châu, thủ phủ của tỉnh Chiết Giang, các cặp vợ chồng mà vợ nhiều tuổi hơn chồng chiếm 19,3% tổng số cặp đôi mới cưới của thành phố vào năm 2022, tăng từ 18,8% vào năm 2020 theo số liệu chính thức.

Tình yêu đằng trai kém tuổi

Du Yizeng, đại diện của trung tâm tư vấn hôn nhân Youqingtian ở Hàng Châu, cho biết: “Các cặp đôi có cô dâu hơn chú rể từ 2 đến 3 tuổi là chuyện bình thường. Gần đây, có một số cặp vợ chồng cách nhau 7-8 tuổi, khoảng cách tuổi lớn nhất là hơn 10 tuổi”.

Ở phía nam giới, khoảng 80% trong số 1.618 người được hỏi trong một cuộc khảo sát hồi tháng 2 do ứng dụng hẹn hò Soul thực hiện cho biết họ muốn hẹn hò với bạn gái lớn tuổi hơn.

Tình yêu chị - em trước giờ vẫn chịu nhiều định kiến ở quốc gia tỷ dân. Theo đó, một cặp đôi lý tưởng là bạn trai hoặc chồng phải nhiều tuổi hơn đối tác của họ. Ảnh: Branding Asia.

Tina Wang, nhân viên văn phòng 45 tuổi ở Thâm Quyến, cho biết cô từng hẹn hò với một người đàn ông kém mình 10 tuổi trong 2 năm, đồng thời nói thêm rằng cô sẵn sàng tìm hiểu, yêu đương với những chàng trai thậm chí trẻ hơn mình 20 tuổi.

Cô cho rằng sự thay đổi này một phần là do phụ nữ đã độc lập hơn về tài chính và có thể đưa ra lựa chọn của riêng mình. “Tôi có thể tự chăm sóc, nuôi bản thân rất tốt. Điều đó cho phép tôi lựa chọn cuộc sống mà mình muốn mà không bị buộc phải ổn định với một người kém xứng đáng hơn”, cô nói.

“Tôi không nghĩ tuổi tác là vấn đề trong việc tìm kiếm tình yêu”, Wang nói thêm, dù thừa nhận những mối quan hệ như vậy đòi hỏi phụ nữ phải có nhiều can đảm để đối mặt với áp lực xã hội.

Wang tiết lộ bản thân thích xem những bộ phim truyền hình đề cập đến các mối tình chị - em, bởi nội dung thường chứa đựng nhiều khoảnh khắc ngọt ngào và thấy đồng cảm với quá trình yêu đương nhiều sóng gió mà các nhân vật chính phải trải qua.

Song, cô lưu tâm đến việc tách biệt phim truyền hình với đời thực. “Những người bạn trai hoàn hảo như trong phim gần như không thể tìm thấy trong thế giới thực”, cô nói.

Phim ảnh tác động

Như lời người phụ nữ tiết lộ, thái độ cởi mở hơn của xã hội Trung Quốc với chuyện tình cảm giữa nữ giới và đàn ông nhỏ tuổi hơn đến từ xu hướng phim ảnh.

Nothing But You là một trong những bộ phim truyền hình địa phương gần đây khai thác chủ đề này. Nội dung chính xoay quanh chuyện tình giữa một nhân viên văn phòng 32 tuổi và một vận động viên quần vợt 22 tuổi.

Các cảnh trong phim Nothing But You. Ảnh: Douban.

Lý do phim được yêu thích là nhờ phá vỡ cốt truyện lãng mạn thông thường được miêu tả trong hầu hết phim bộ lẫn phim lẻ của Trung Quốc, nhất là tập cuối giúp phá vỡ một số định kiến ​​​​liên quan đến nữ giới ở độ tuổi 30 và vẫn còn độc thân - nhóm thường bị gọi với cái tên mỉa mai là "thức ăn thừa".

Trên nền tảng đánh giá Douban, bộ phim có rating 8,2/10. Biên kịch của Nothing But You, Zhang Yingji, nói với truyền thông địa phương rằng cô muốn tăng cường nguồn cảm hứng tích cực mà tình yêu có thể mang đến cho mọi người bất kể tuổi tác của họ.

Trước đó, vào năm ngoái, hai bộ phim She and Her Perfect Husband và Falling Into You với cùng chủ đề cũng thu hút đông người xem.

Tuy vậy, Nothing But You cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Các nhà phê bình cho rằng loạt phim nên đi sâu hơn vào việc làm nổi bật những vấn đề trong cuộc sống thực mà các cặp đôi này phải đối mặt.

“Khán giả thích bộ phim không phải vì một phụ nữ yêu một chàng trai trẻ hơn. Những gì họ thích xem là nữ giới phải lòng và tìm được một người đàn ông chín chắn, bất kể độ tuổi của người ấy ra sao", một người dùng để lại bình luận trên Weibo.

Theo một nghiên cứu năm 2018 của tác giả Brian Collisson và Luciana Ponce De Leon được công bố trên Psychology Today, lý do cơ bản khiến các đôi cảm thấy hài lòng, thoải mái trong mối quan hệ lãng mạn mà nữ lớn tuổi hơn nam là vì sự bình đẳng.

Những người phụ nữ trưởng thành, ổn định về mặt cảm xúc, có kinh nghiệm sống cảm thấy họ vừa có quyền, vừa có nghĩa vụ giống với bạn trai hoặc chồng kém tuổi.

Theo chuyên gia khai vấn (life coach) Olga Levancuka, những nghiên cứu về tình yêu lệch tuổi (age-gap romance) dù có quy mô lớn đến đâu vẫn chỉ phản ánh mà không thế bao quát toàn bộ. Trong nhiều trường hợp, các nghiên cứu cũng không thể giải thích được tường tận lý do.

“Đa phần phụ nữ không cố tình tìm kiếm những người đàn ông trẻ hơn, hay ngược lại. Trong nhiều trường hợp, mọi thứ diễn ra rất tình cờ: Hai người gặp nhau, phát hiện ra họ có chung sở thích và cảm thấy bị thu hút bởi đối phương. Sau đó, vấn đề chênh lệch tuổi không còn trở nên quan trọng nữa”.

Theo bà, người đang yêu không nhìn thấy giới tính, màu da hay tôn giáo. Hoặc tuổi tác. Đó chỉ đơn giản là người mà bạn yêu và họ cũng yêu bạn. Bạn không nghĩ về những thứ được dán nhãn. Bạn chỉ đi theo sự mách bảo của con tim.

"Không ai trong số họ từng dự định yêu một cô nàng lớn tuổi hơn hay một anh chàng kém tuổi mình, nhưng khi tình yêu đến, mọi định kiến, suy tính đều bay biến. Thứ còn lại duy nhất vẫn chỉ là xúc cảm".