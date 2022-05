Mối tình 10 năm của Sooyoung (SNSD) và bạn trai

Sooyoung và Jung Kyung Ho tới Mỹ du lịch. Sau 10 năm hẹn hò, hai ngôi sao thường thể hiện tình cảm trên các chương trình truyền hình.

Xports News đưa tin Sooyoung (thành viên nhóm SNSD) và Jung Kyung Ho cùng đến Mỹ du lịch. Đây là năm thứ 10 hai ngôi sao hẹn hò. Ngày 22/5, Jung Kyung Ho đăng một số bức ảnh lên trang cá nhân. Trong ảnh, nam diễn viên dạo chơi ở đường phố Los Angeles.

Trước đó một ngày, Sooyoung cũng đăng ảnh chụp lại hành trình của cô ở Mỹ. Nữ ca sĩ ghé thăm một phòng trưng bày nghệ thuật ở Los Angeles và đăng ảnh kèm chú thích: "Được bao quanh bởi nghệ thuật".

Hình ảnh hai ngôi sao tại Mỹ.

Sooyoung đang chuẩn bị cho màn quảng bá sắp tới cùng các thành viên SNSD. Vừa qua, tờ Chosun đưa tin nhóm nhạc SNSD trở lại với sản phẩm âm nhạc mới vào tháng 8. Đây là lần trở lại đầu tiên của nhóm nhạc sau 5 năm kể từ album Holiday Night được phát hành vào 8/2017. Công ty giải trí SM Entertainment cho biết số lượng bài hát, dung lượng và định dạng của album vẫn chưa được xác nhận.

Sooyoung sinh năm 1990, hoạt động cùng nhóm nhạc SNSD từ năm 2007. SNSD là một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất Kpop. Ngoài vai trò ca sĩ, Sooyoung còn tham gia nhiều bộ phim truyền hình như The Third Hospital, Dating Agency: Cyrano, My Spring Days, Squad 38, Man in the Kitchen...

Sooyoung và Jung Kyung Ho hẹn hò từ năm 2012.

Theo tờ Sports Seoul, thành viên nhóm SNSD và nam diễn viên Jung Kyung Ho gặp nhau vào tháng 9/2012 sau đó bắt đầu hẹn hò bí mật. Sinh năm 1983, Kyung Ho khởi nghiệp từ năm 2003 và tạo tiếng vang khi tham gia I'm Sorry, I Love You năm 2004. Năm 2020, phim Hospital Playlist mà Jung Kyung Ho tham gia thắng giải Phim hay nhất ở Brand of the Year Awards.

Hai ngôi sao hiện là một trong những cặp nghệ sĩ được yêu thích nhất Hàn Quốc. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Marie Claire vào giữa năm 2020, Jung Kyung Ho tâm sự anh biết ơn Soo Young. Nhờ bạn gái, anh mới có được hôm nay và bí quyết để hai người gắn bó bền chặt là luôn lắng nghe nửa kia.