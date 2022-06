'Mọi thứ, mọi nơi, tất cả trong một' ở show Xuân - Hè của Kenzo

Để mô tả show Xuân - Hè 2023 của NTK Nigo cho Kenzo, có lẽ không gì hợp hơn việc mượn tạm tựa phim mới của Dương Tử Quỳnh: “Everything, everywhere, all at once”.

Tháng 1, Giám đốc sáng tạo Nigo chính thức ra mắt các thiết kế đầu tiên cho Kenzo, khiến giới mộ điệu kỳ vọng vào một chương mới rực rỡ của nhà mốt này. Được ví như phép dung hòa hoàn hảo giữa di sản phong phú của Kenzo và thị hiếu thời trang đường phố đương đại, việc bổ nhiệm NTK Nigo vào ghế giám đốc sáng tạo đã đưa tới thành công nổi bật từ chặng đua đầu tiên. Mọi thứ… Trở lại với BST thứ hai cho mùa Xuân - Hè 2023, NTK Nigo tiếp tục chứng tỏ sức sáng tạo vô biên khi khéo léo ứng dụng di sản của Kenzo qua các thiết kế thanh lịch mà không kém phần phá cách. Đồng phục học đường trở thành cảm hứng lớn để Nigo tiếp tục sáng tạo tại Kenzo. Nigo kết hợp khéo léo những chất liệu làm nên thương hiệu của ông với hai thương hiệu A Bathing Ape và Human Made, cùng kho lưu trữ phong phú của Kenzo để kể những câu chuyện mới tràn ngập tinh thần trẻ trung, tươi mới. Các thiết kế Xuân - Hè 2023 của Kenzo là sự tổng hòa của nhiều nền tảng, được diễn giải bằng ngôn ngữ thiết kế của Nigo. Xuân - Hè 2023 chứng kiến một lượng “quy chiếu” đồ sộ đáng kinh ngạc. Khán giả dễ dàng nhìn thấy hình bóng của nghệ thuật may đo Anh quốc, những món đồ lấy cảm hứng từ trang phục bảo hộ lao động xứ cờ hoa thập niên 30-40, áo khoác và váy gợi nhớ các thiết kế của Kenzo thập niên 70-80, loạt áo khoác bomber, hay giày bốt và cổ phục Nhật Bản được cách tân (giống cách Kenzo từng biến tấu áo khoác kiểu yukata thành chiếc sơ mi Hawaii). Những phép liên tưởng và đối chiếu trải dài xuyên suốt BST lần này thách thức những người am hiểu thời trang tham gia cuộc săn tìm trứng phục sinh đầy màu sắc, với vô số manh mối gắn liền với tầm nhìn nguyên bản của người sáng lập Takada Kenzo. Những trang phục kết hợp kỹ nghệ may đo từ Anh quốc với dấu ấn thủy thủ. Mảng phụ kiện của BST cũng được chăm chút kỹ lưỡng khi Kenzo cuối cùng cũng cho ra mắt mẫu giày bóng rổ mới, cùng với mẫu giày chạy bộ được trang trí họa tiết Kenzo Smile. Giày derby, Mary Janes và vài thiết kế khác cũng được bổ sung vào dòng sản phẩm City Smile này. Sự lựa chọn cho mùa hè năm sau được mở rộng với các mẫu sandals Zori đế cao su chống trượt, được trông chờ tạo nên cơn sốt ngang với sức nóng của giày Tabi. Loạt túi xách nữ ghi điểm với họa tiết hoa mộc qua, hay những mẫu túi Jungle nổi tiếng nay được cập nhật thêm phiên bản bằng da. Cuối cùng, một loạt thiết kế mũ mới được NTK Nigo hào phóng bổ sung làm điểm nhấn sáng giá cho bộ sưu tập như mũ thủy thủ, mũ beret, mũ newsboy hay lạ lẫm như mũ quả dưa biến tấu. Không thể bỏ qua những phụ kiện đặc sắc tạo điểm nhấn trọn vẹn cho cái nhìn sáng tạo của NTK Nigo tại Kenzo. Mọi nơi… Khoa học đã chứng minh sức hút của những bộ đồng phục, chúng tạo nên sự đồng bộ cho tập thể và dễ dàng kể những câu chuyện nội tại về danh tính của người mặc. Việc lựa chọn những trang phục học thuật mang hơi hướm đồng phục của các trường đại học danh tiếng như Ivy League, thậm chí là thời trang workwear vốn không có quy chuẩn thống nhất, đã kể lại vô số câu chuyện nhỏ lẻ trong trí tưởng tượng phong phú của NTK Nigo. Những item vốn dĩ quen thuộc giờ mang sắc thái mới mẻ trong các sáng tạo của Nigo cho BST Kenzo Xuân - Hè 2023. Ảnh hưởng sâu đậm của trang phục hàng hải trong BST được ghi nhận với cổ áo thủy thủ, mũ lưỡi trai và sọc baton trang trí quần áo. Dấu ấn này gợi nhắc đến quá trình thương hiệu Nhật Bản trong thập niên 80 từng bước vươn tầm ảnh hưởng tới kinh đô thời trang Paris, dưới sự lèo lái của nhà sáng lập Takada Kenzo. Tại đây, hai thái cực tư duy được dung hòa, gồm sự đồng bộ được gợi nhắc từ tiểu tiết trên đồng phục - gợi nhớ tới tư duy đặt tập thể lên trước cái tôi của người Á Đông, cùng với sự phong phú, tỉ mỉ của các chi tiết trên trang phục như đề cao tư duy sáng tạo và tự do của người phương Tây. Tất cả song hành theo bước chân của dàn mẫu trên sàn catwalk rợp bóng cờ dây với logo Kenzo kiêu hãnh. Tất cả trong một Đồ sộ, tươi vui và vượt xa kỳ vọng của các ký giả thời trang, BST Kenzo Xuân - Hè 2023 dưới sự chỉ đạo của Nigo tiếp tục chứng minh giá trị của ông trong vai trò giám đốc sáng tạo. Cái tôi khiêm nhường của Nigo không khiến ông xếp sau bất cứ vị tiền bối nào, mà đã trao quyền cho ông thực hiện mọi phép thử khi kết hợp di sản của những người đi trước. Dễ thấy BST Xuân - Hè 2023 mang dáng dấp hoài niệm của thập niên 80, khi cậu bé Nigo mới 10 tuổi chứng kiến sự bùng nổ của các thương hiệu thời trang đậm cá tính của nhà thiết kế (Designer Character Brand Boom) tại Nhật Bản. BST cũng phảng phất sự thành công bước đầu của Takada Kenzo tại Paris, hay những tuần lễ thời trang dần xuất hiện và hòa nhập với văn hóa địa phương đa diện tại xứ phù tang. 