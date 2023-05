John Cena từng chỉ trích The Rock là "kẻ bán đứng" khi từ bỏ sự nghiệp đô vật để chạy theo hào quang Hollywood. Về sau, anh hối hận vì câu nói này.

Dwayne "The Rock" Johnson vượt qua nhiều chông gai để chứng minh vị thế ngôi sao đô vật hàng đầu thế giới, cũng như gặt hái thành công vang dội trong vai trò diễn viên, theo Hollywood Reporter.

Trên hành trình vươn đến đỉnh cao, anh dính vào mối thù với hàng loạt tên tuổi lớn ở WWE và kinh đô Hollywood. Hai mối thù khiến báo giới tốn nhiều giấy mực nhất của người đàn ông gốc Hawaii là với Vin Diesel và John Cena.

Mối thù giữa The Rock và John Cena tốn nhiều giấy mực của báo chí. Ảnh: People.

Sở hữu sự nghiệp đấu vật tương đồng, thân hình cơ bắp và tính cách rắn rỏi như nhau, dĩ nhiên giữa The Rock và Cena tồn tại sự cạnh tranh. Trên thực tế, "một núi không thể có hai hổ" nên chuyện họ ngầm ganh đua hay xích mích có lẽ xảy ra.

Nguồn cơn mâu thuẫn

Mâu thuẫn khởi nguồn từ cuộc phỏng vấn của John Cena trên The Sun năm 2008. Khi được hỏi cảm nhận thế nào về The Rock - siêu sao đô vật có bước chuyển mình mạnh mẽ sang kinh đô điện ảnh Hollywood, Cena thẳng thừng công kích đàn anh là "kẻ bán đứng".

Bằng tông giọng dè bỉu, Cena, đô vật tài năng đến từ West Newbury, nói rằng Dwayne "The Rock" Johnson luôn tuyên bố yêu WWE nhưng không bao giờ xuất hiện, thậm chí ngoảnh mặt đi đường khác khi đã tạo dựng được chút tên tuổi trên võ đài.

“Đừng nói với tôi anh thích đấu vật khi anh thật ra chỉ lợi dụng nó để làm việc khác", Cena không ngại chỉ trích người đàn ông cao 1,96 m. Anh nói thêm: "Tôi ước anh xuất hiện và chỉ cần nói xin chào rồi rời đi. Đó là điều anh phải làm".

Trên đường đến võ đài WWE lần nữa, The Rock vô tình nghe thấy những lời này và anh cực kỳ tức giận. Không ai ngờ đây chính là khởi đầu cho một trong những trận chiến khốc liệt nhất lịch sử WWE.

Cuộc đụng độ của hai thế hệ đô vật chuyên nghiệp diễn ra trong sự kiện WrestleMania XXVIII tháng 1/2012. Hàng chục nghìn người đã chứng kiến khoảnh khắc The Rock loại Cena sau cú Rock Bottom và giành chiến thắng.

The Rock hạ gục John Cena tại WrestleMania XXVIII năm 2012. Ảnh: IMDb.

Tất nhiên, cái tôi và sự kiêu hãnh của Cena khiến anh cực kỳ phẫn nộ khi để thua người mà mình muốn đối đầu nhất.

Thất bại từ màn chạm trán, Cena tiếp tục thách thức đối thủ trên võ đài WrestleMania XXIX vào năm sau. Trong sự kiện chính, anh đã xuất sắc hạ gục The Rock để giành chức vô địch WWE Championship lần thứ 11, cũng như trả thù cho trận thua cách đó một năm.

Chiến thắng của Cena phần nào xóa tan hiềm khích kéo dài với The Rock. Trên khán đài, hai người đàn ông ôm nhau, thể hiện sự tôn trọng dành cho nhau.

Nhưng chẳng may cho The Rock là anh đã gặp chấn thương nghiêm trọng ở vùng bụng. Tài tử phải trải qua nhiều ca phẫu thuật và để lại di chứng về sau.

Chia sẻ với Wired, The Rock nói: "Nhiều người có cơ bụng 6 múi, 8 múi thậm chí là 12 múi. Riêng tôi chỉ có 5 múi rưỡi dù tập luyện nặng. Nhiều người không biết tôi từng gặp tai nạn trong lúc thi đấu. Tôi phải phẫu thuật ở bụng 3 lần. Vì vậy, cơ bụng của tôi không hoàn hảo".

Hối hận vì gây thù với The Rock

Theo The Things, tình bạn giữa hai ngôi sao cơ bắp được hàn gắn và thậm chí trở nên khăng khít hơn trong quá trình John Cena tiếp bước The Rock, tìm kiếm cơ hội đóng phim Hollywood.

Nhớ lại cơn hậm hực dẫn đến những cuộc đụng độ gây cấn với The Rock, Cena chia sẻ: "Thời điểm đó, tôi rất ích kỷ và không biết lắng nghe quan điểm của người khác. Và tôi đã nghĩ rằng những lời nhận xét của The Rock không chân thực. Quan điểm của tôi là nếu yêu thích thứ gì đó, hãy cứ tiếp tục".

Cựu vô địch WWE thừa nhận trên podcast Happy Sad Confused anh thấy hối hận vì xảy ra hiềm khích với The Rock. Nhưng sau tất cả, hai người trở thành những người bạn thân thiết, hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống.

Tham gia sự kiện Comic-Con ở xứ Wales năm 2022, Cena tiết lộ từng xin lời khuyên của The Rock khi quyết định chuyển từ sự nghiệp đấu vật sang đóng phim. "Anh ấy khuyên tôi hãy cứ là chính mình và bày tỏ lý do đi đóng phim. Câu nói của anh ấy giúp tôi bình tĩnh lại. Trước đây, tôi chỉ là kẻ ngốc nghếch", sao The Suicide Squad bày tỏ.

Cú bắt tay xóa tan hiềm khích của hai ngôi sao nổi tiếng. Ảnh: Pinterest.

Trong lĩnh vực diễn xuất, The Rock được coi là đàn anh với những thành công vang dội từ loạt phim Fast and Furious, Jumanji và Moana. Vì thế, Cena có phần nhún nhường và tỏ ra kính nể The Rock. Đáp lại sự thân thiện của Cena, The Rock gọi đàn em là "bạn thân" trong thông báo năm 2018. Khi ấy, ngôi sao cơ bắp cho biết anh chọn Cena đóng chính dự án phim hành động pha hình sự The Janson Directive do anh sản xuất.

"Chúc mừng bạn thân John Cena của tôi với vai chính trong The Janson Directive. Và hãy nhớ là nếu anh diễn tệ, tôi - với tư cách nhà sản xuất - sẽ đến trường quay và hạ gục anh", The Rock phát biểu.

Theo The Things, cả The Rock và John Cena đều là minh chứng rõ nhất cho việc nỗ lực sẽ dẫn đến thành công. Bước ra từ cái nôi của WWE, nên dù có đi một vòng lớn, họ vẫn mong muốn có thể quay về võ đài vào ngày không xa. Và dĩ nhiên, Cena vẫn hy vọng được tái đấu với tài tử Fast and Furious.

Theo Cena, The Rock có quyền trở lại và không nên áp lực về điều đó. Trong cảm nhận của anh, The Rock là người năng động trên võ đài và anh luôn khao khát nhìn thấy nghệ sĩ biểu diễn vĩ đại như vậy xuất hiện tại WWE.