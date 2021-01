Mối thân tình giữa Song Hye Kyo và Huỳnh Hiểu Minh

Huỳnh Hiểu Minh là sao nam hiếm hoi không vướng tin đồn tình cảm với Song Hye Kyo khi hợp tác.

Đầu năm 2021, Song Hye Kyo xác nhận trở lại với màn ảnh nhỏ thông qua dự án truyền hình The Glory. Về phần màn ảnh rộng, nữ diễn viên đã lỡ hẹn với khán giả 6 năm.

Năm 2020, có thông tin cho rằng Song Hye Kyo rục rịch đóng phim điện ảnh. Thế nhưng, mọi thông tin chưa được "ngọc nữ màn ảnh Hàn" chính thức xác nhận. Cho đến hiện tại, bộ phim điện ảnh gần nhất của cô là The Crossing 2 (Chuyến tàu định mệnh), ra rạp vào năm 2015.

Với 2 phần The Crossing, Song Hye Kyo có một bạn diễn đặc biệt là Huỳnh Hiểu Minh. Tài tử vào vai người yêu của Song Hye Kyo trên màn ảnh. Anh là bạn diễn nam hiếm hoi không vướng tin đồn tình cảm cùng minh tinh Hàn Quốc.

Ngoài đời, cả Huỳnh Hiểu Minh và Song Hye Kyo đều có lễ cưới thế kỷ, gây chú ý bậc nhất châu Á. Hiện, Song Hye Kyo đã ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh đối diện với thông tin hôn nhân rạn nứt.

Những lần hợp tác

Song Hye Kyo đồng hành cùng Huỳnh Hiểu Minh qua 2 phần phim The Crossing, lần lượt ra rạp vào năm 2014, 2015.

Tác phẩm lấy bối cảnh xã hội Trung Quốc những năm giữa thế kỷ XX. Trung Quốc vừa kinh qua cuộc chiến đẫm máu với Nhật. Trong bối cảnh hỗn loạn đó, những cuộc tình bị thời cuộc làm cho chia rẽ đã lấy được nước mắt khán giả.

The Crossing khắc họa cuộc đời và chuyện tình của 3 cặp đôi trẻ tuổi. Mỗi người mang một thân phận khác nhau nhưng đều lưu lạc trong chiến tranh và run rủi cùng có mặt trên chuyến tàu định mệnh gặp nạn ở quần đảo Lan Châu, Đài Loan vào năm 1949.

Song Hye Kyo và Huỳnh Hiểu Minh từng hóa thân thành cặp tình nhân trong phim The Crossing.

Trong phim, Song Hye Kyo vào vai tiểu thư của một gia đình giàu có bậc nhất Thượng Hải - Chu Uyển Phân. Huỳnh Hiểu Minh trong vai Lôi Nghĩa Phương, một sĩ quan quân đội. Họ gặp gỡ rồi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên và đi đến hôn nhân.

Với The Crossing, đạo diễn Ngô Vũ Sâm nuôi tham vọng tạo ra một Titanic của phương Đông. Tuy nhiên, tác phẩm gần như chìm nghỉm tại phòng vé. Phần 1 của phim ra rạp Trung Quốc chỉ thu về hơn 32 triệu USD , trong khi kinh phí sản xuất rơi vào khoảng 50 triệu USD . The Crossing phần 2 thất bại nặng nề hơn bởi doanh thu chỉ đạt 8 triệu USD .

The Crossing không thành công như mong đợi.

Dẫu thất bại, xét ở khía cạnh khác, The Crossing cho thấy nỗ lực của Song Hye Kyo khi tập nói tiếng Trung lưu loát hơn so với thời đóng vai phụ trong Nhất đại tông sư. Đây cũng đánh dấu lần đầu hợp tác giữa cô và Huỳnh Hiểu Minh trong vai một cặp tình nhân.

“Chúng tôi ăn ý như những người bạn cũ”

Sau khi The Crossing 2 đóng máy, Song Hye Kyo đã trải lòng về bạn diễn Huỳnh Hiểu Minh với truyền thông Trung Quốc.

Tờ KpopHerald trích lời minh tinh 40 tuổi: “Anh ấy giúp đỡ tôi rất nhiều. Huỳnh Hiểu Minh là tuýp người ấm áp. Anh ấy luôn lo lắng rằng liệu tôi có gặp phải vấn đề gì khi quay phim hay không. Nhờ sự chân thành đó, chúng tôi kết hợp ăn ý như hai người bạn cũ”.

Một cảnh diễn chung của Song Hye Kyo và Huỳnh Hiểu Minh trong The Crossing.

Song Hye Kyo chia sẻ thêm rằng những cảnh diễn chung với Huỳnh Hiểu Minh ngắn hơn cô tưởng. Trong tương lai, nếu có cơ hội, nữ diễn viên muốn hợp tác cùng tài tử Trung Quốc trong một bộ phim hài.

Huỳnh Hiểu Minh là bạn diễn nam đặc biệt của Song Hye Kyo. Ngọc nữ họ Song thường vướng tin đồn hẹn hò đồng nghiệp sau khi đóng chung phim. Tuy nhiên, ngôi sao họ Huỳnh là một ngoại lệ. The Crossing kết thúc, hai diễn viên không đối mặt với thị phi về chuyện tình cảm.

Song Hye Kyo dễ gặp điều tiếng về chuyện yêu đương. Hễ đóng cặp với đồng nghiệp nam, cô gần như ngay lập tức trở thành tâm điểm của các tin đồn hẹn hò.

Huỳnh Hiểu Minh là bạn diễn nam hiếm hoi không vướng tin đồn tình cảm với Song Hye Kyo trong và sau quá trình hợp tác. Ảnh: ELLE.

Năm 2008, Song Hye Kyo phim giả tình thật cùng Hyun Bin nhờ màn hợp tác trong tác phẩm truyền hình Worlds Within. Năm 2013 (cách thời điểm chia tay Hyun Bin khá lâu), nữ diễn viên bị đồn hẹn hò Jo In Sung - bạn diễn ở phim That Winter, The Wind Blows. Một năm sau, cô được cho là nảy sinh tình cảm với Kang Dong Won khi đóng chung phim điện ảnh My Brilliant Life.

Năm 2017, Song Hye Kyo yêu rồi tiến tới hôn nhân với Song Joong Ki. Descendants of the Sun (Hậu duệ mặt trời) là tác phẩm se duyên cho cặp đôi. Hai năm sau, cô và chồng đường ai nấy đi. Thời điểm đó, Song Hye Kyo lại vướng tin đồn có quan hệ vượt mức đồng nghiệp với Park Bo Gum - mỹ nam sánh vai cùng cô trong phim Encounter.

Sau The Crossing, Huỳnh Hiểu Minh và Song Hye Kyo giữ tình bạn thân thiết. Báo chí Trung Quốc có lần đưa tin, khi gặp lại Song Hye Kyo ở một sự kiện, Huỳnh Hiểu Minh vui tới mức chỉ chú tâm nói chuyện với cô mà "bỏ quên" cả Chương Tử Di đứng cạnh.

Những lễ cưới thế kỷ

Song Hye Kyo và Huỳnh Hiểu Minh đều có cuộc hôn nhân tiêu tốn giấy mực báo chí và đều sớm bị đồn ly hôn.

Năm 2015, tài tử họ Huỳnh kết hôn với Angelababy. Lễ cưới của cặp đôi là tâm điểm của truyền thông Trung Quốc ngày ấy vì sự xa hoa, hoành tráng và độ đẹp đôi của cặp trai tài gái sắc. Lễ cưới của họ được ví là cuộc hôn nhân thế kỷ, được khán giả khắp châu Á quan tâm.

Năm 2017, hôn lễ của Song Hye Kyo và Song Joong Ki tuy không mở rộng cửa cho cánh báo chí nhưng vẫn thu hút sự quan tâm của công chúng và truyền thông. Những thông tin bên lề trước, trong và sau đám cưới trở thành chủ đề bàn luận của người hâm mộ châu Á trên các diễn đàn.

Một bên là cặp đôi sang hạng A của showbiz Hoa ngữ, bên còn lại cũng là hai nghệ sĩ hàng đầu của làng giải trí xứ kim chi. Không có gì khó hiểu khi hôn nhân của họ được ca tụng và ngưỡng mộ.

Hai nghệ sĩ đều từng được ca tụng vì có lễ cưới thế kỷ nhưng đều sớm bị đồn ly hôn.

Tuy nhiên, năm 2019, Song Hye Kyo và Song Joong Ki ly hôn. Trước khi hai ngôi sao chính thức xác nhận, tin đồn họ chia tay đã râm ran khắp các trang mạng xã hội Trung, Hàn suốt nhiều tháng.

Giờ đây, Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy đã và đang bước vào giai đoạn đối mặt với tin đồn rạn nứt. Người hâm mộ soi ra nhiều bằng chứng hai ngôi sao không còn mặn mà từ năm 2018. Các dấu hiệu được cho là tan vỡ của cặp đôi có điểm tương đồng với bộ đôi Song - Song.

Chẳng hạn, các cặp vợ chồng nổi tiếng xuất hiện trong một sự kiện nhưng ngồi cách xa nhau. Trước khi đường ai nấy đi, Song Hye Kyo và Song Joong Ki từng góp mặt vào một buổi tiệc nhưng ngồi riêng. Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy cũng không sánh bước bên nhau dù cùng tham gia lễ trao giải Hoa Biểu (2018) hay sự kiện Vogue Film (2018).

Giữa tin đồn ly hôn, cả 2 cặp đôi từng có lễ cưới thế kỷ đều bị phát hiện không đeo nhẫn cưới khi xuất hiện công khai. Tháng 2/2019, trước lúc thông báo ly dị, người hâm mộ bắt gặp Song Hye Kyo ở sân bay, trên tay cô không còn nhẫn cưới. Angelababy cũng nhiều lần được trông thấy không đeo nhẫn cưới.

Cho đến thời điểm hiện tại, Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy liên tục phủ nhận ly hôn. Song thông tin về việc họ rạn nứt cũng liên tục xuất hiện.