Mối quan hệ phức tạp trong gia đình Britney Spears

James Spears là người kiểm soát cuộc sống của ngôi sao nhạc pop trong suốt 13 năm. Ngoài ra, mối quan hệ giữa ông với vợ cũ và hai người con còn lại cũng phức tạp.

Đêm diễn ác mộng của Britney Spears Trong những năm sống cuộc đời nô lệ, Britney Spears thậm chí bị ép lên sân khấu dù không muốn hát.

#FreeBritney là khẩu hiệu được hàng trăm người hô to bên ngoài tòa án ở Los Angeles - nơi phiên điều trần của Britney Spears diễn ra. Khán giả thương xót, đồng cảm với ngôi sao nhạc pop bao nhiêu, họ phẫn nộ cha đẻ của cô bấy nhiêu.

Britney Spears nói rằng điều muốn làm ngay lúc này là trừng trị những người đã hành hạ cô trong nhiều năm qua. Ngôi sao nhạc pop nhấn mạnh rằng họ "phải đi tù", trong đó có cha đẻ - James Spears.

Cha mẹ ly hôn

James Spears hay còn được gọi là Jamie, sinh năm 1952, làm nghề thợ hàn trước khi trở thành người giám hộ, quản lý tài chính, cuộc sống của con gái nổi tiếng.

Theo lời miêu tả của mẹ đẻ Britney, bà Lynne, Jamie thường nhận công việc liên quan đến hàn, kéo dài trong khoảng một, hai hoặc ba tháng tại những nhà máy lọc dầu. Jamie và Lynne kết hôn năm 1976. Họ có với nhau ba người con chung là Bryan James, Britney Spears và Jamie Lynn Spears.

Vào những năm 1980, cha đẻ của ngôi sao nhạc pop là chủ một doanh nghiệp xây dựng. Theo báo cáo, cha mẹ Britney đã mở thêm một spa chuyên chăm sóc sức khỏe.



Britney Spears nhấn mạnh những người kiểm soát cuộc sống của cô "phải đi tù". Ảnh: Fox News.

Bà Lynne cho biết vợ chồng bà mở spa vào thời kỳ mà loại kinh doanh này chưa phổ biến tại Mỹ. "Với khu vực sinh sống của chúng tôi, spa là điều gì đó hoàn toàn mới". Hiện tại, Jamie không làm gì khác ngoài công việc giám hộ con gái.

Theo New York Times, Lynne đệ đơn ly hôn chồng vào năm 1980 với lý do Jamie thường xuyên say xỉn. Lynne sợ gặp nguy hiểm nếu như chồng bà uống rượu. Tuy nhiên, sau đó cha mẹ Britney đã làm hòa. Trong cuốn hồi ký, mẹ của nữ ca sĩ cho biết bà thường xuyên phải nghe những lời chửi bới, dọa dẫm và chịu đựng những hành vi bất thường của chồng.

Tới năm 2002, cha mẹ ngôi sao nhạc pop chính thức ly hôn. Theo thông tin được tiết lộ với People, năm 2010, Jamie và Lynne một lần nữa hòa giải nhưng không tái hôn. Thời điểm này, mối quan hệ của cha mẹ Britney không rõ ràng. Họ hạn chế gặp gỡ, bà Lynne cũng từ chối mọi lời đề nghị của Jamie dù nhiều lần ông đưa ra thỏa thuận.

Năm 2019, bệnh đại tràng của Jamie chuyển biến nặng. Thời điểm đó, ông tạm thời không làm công việc của một người giám hộ mà giao cho Bessemer Trust - một công ty quản lý bất động sản. Lúc này, Jamie trở về quê nhà ở Kentwood, Louisiana. Gần đây, ông đã giao bán căn nhà của gia đình, nơi Britney sinh sống hồi nhỏ.

Hiện tại, nhiều nguồn tin cho hay Jamie sống ở ngoại ô thị trấn - nơi gắn bó với nhiều kỷ niệm tuổi thơ của Britney Spears.

Gia đình không thuận hòa

Không chỉ có mối quan hệ căng thẳng với bà Lynne, Jamie không hợp hai con và chồng cũ của Britney Spears - Kevin Federline. Năm 2019, Jamie bị tố là người phá cửa, dùng bạo lực với con trai của Britney. Đây là hành động chấm dứt mối quan hệ giữa ông và Kevin Federline, theo Cheat Sheet.

Ngoài ngôi sao nhạc pop, mối quan hệ của Jamie và hai con còn lại của ông, Bryan và Jamie Lynn Spears cũng khá phức tạp. Trong phiên điều trần diễn ra vào ngày 23/6, Britney cho biết cả gia đình cô đều liên quan tới vụ việc điều khiển, chi phối, biến cuộc sống của cô trở nên tăm tối. Việc nhắc tới "cả gia đình" của nữ ca sĩ khiến khán giả cho rằng Bryan và Jamie Lynn cũng bắt tay với cha trong việc kiểm soát cuộc sống của Britney.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn vào năm 2020, Bryan thừa nhận rằng Britney nhiều lần chia sẻ muốn được thoát khỏi quyền giám hộ của cha đẻ.

"Britney chịu quản lý nhiều năm nay. Điều đó cần thiết trong quãng thời gian đầu. Hiện tại đã có nhiều điều thay đổi và chúng tôi đang hy vọng điều tốt nhất đến với em. Britney luôn muốn được giải thoát khỏi lệnh giám hộ. Rất khó chịu khi bạn phải xin phép người khác làm gì dù họ có ý tốt hay xấu", Bryan chia sẻ.

Anh trai nữ ca sĩ nói thêm việc giám hộ Britney từ năm 2008 tốt cho gia đình, vì cô có nhiều hành động mất kiểm soát. Bryan cho rằng ông Jamie - cha của hai người - đã làm hết sức có thể khi được giao vai trò giám hộ Britney.