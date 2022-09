Mối quan hệ phức tạp giữa Vua Charles III và cố Nữ hoàng Anh

Lãng mạn và nhạy cảm, Vua Charles III thời trẻ có rất ít điểm chung với Nữ hoàng Elizabeth II. Nhưng sau nhiều thập kỷ, mối quan hệ giữa hai mẹ con dần thân thiết, ấm áp hơn.

Hồi đầu tháng 2, Nữ hoàng Anh Elizabeth II nói rằng bà "chân thành mong muốn" con trai, Thái tử Charles, lên ngôi vua và vợ của ông, Camilla, Nữ công tước xứ Cornwall, sẽ được phong tước hoàng hậu, theo Vanity Fair.

Vào thời điểm đó, người phát ngôn của Charles và Camilla cho biết cặp đôi "cảm động và vinh dự" trước lời tuyên bố của nữ hoàng.

Sự tín nhiệm có thể được coi là món quà mà Nữ hoàng Elizabeth II dành cho Charles, người thừa kế ngai vàng luôn khao khát sự chấp thuận của mẹ mình. Trước khi qua đời, nữ hoàng dường như đang cho thấy niềm tin đặt vào vị vua tương lai Charles III.

Trước đó, mọi chuyện không giống như vậy. Theo King Charles: The Man, the Monarch, and the Future of Britain, trong một thời gian dài, nữ hoàng và chồng là Hoàng thân Philip đã coi Charles như "khẩu pháo lỏng lẻo" (ám chỉ người hành động khó đoán, khó kiểm soát).

Vua Charles III thời trẻ có rất ít điểm chung với mẹ, Nữ hoàng Elizabeth II.

Với tính cách lãng mạn và nhạy cảm, Vua Charles III có rất ít điểm chung với cha mẹ, những người thẳng thắn và ít khi bộc lộ cảm xúc rõ ràng.

Như tác giả Sally Bedell Smith viết trong cuốn Prince Charles: The Passions and Paradoxes of a Alternabable Life, bà Lady Pamela Hicks, bạn của nữ hoàng, đã nhận xét Vua Charles III hoàn toàn không có điểm gì giống cha mẹ.

Xa cách từ nhỏ

Vua Charles III sinh ngày 14/11/1948. Theo nhà báo Kitty Kelley của The Royals, bà Elizabeth lúc bấy giờ khẳng định rằng muốn đứa con đầu lòng "được sinh ra trong phòng riêng". Bà cho con bú trong hai tháng đầu và đứa trẻ ngủ ở phòng bên cạnh.

"Tôi sẽ trở thành mẹ của đứa trẻ, không phải là y tá", bà nói.

Nhưng chỉ 4 năm sau, những kế hoạch này đã tan thành mây khói khi nữ hoàng lên ngôi ở tuổi 25. "Tôi nghĩ rằng mọi ý tưởng về một gia đình theo nghĩa bình thường đều bị ảnh hưởng khi nữ hoàng lên ngôi lúc còn rất trẻ", nhà sử học người Anh Philip Ziegler nói với Kelley.

Nữ hoàng phải gánh vác trách nhiệm lớn và một lịch trình hoạt động hoàng gia đầy khó khăn. Bà dành thời gian để dạy Charles cưỡi ngựa và hầu như chỉ gặp con sau bữa sáng.

Nữ hoàng Elizabeth II không có nhiều thời gian dành cho con cái khi Charles còn nhỏ.

Thỉnh thoảng, bà đến phòng thăm các con vào buổi tối. Theo Kelley, khi em gái của Charles, Công chúa Anne, không chịu rời mẹ, ông kéo em ra và giải thích: "Anne, em không được làm phiền mẹ. Mẹ rất bận và đang làm công việc của nữ hoàng".

Nhà bình luận Richard Fitzwilliams nói: "Tôi nghĩ rằng mọi thứ mà chúng ta biết đều rất ít. Năm 1953, Nữ hoàng Elizabeth và Hoàng thân Philip có chuyến công du kéo dài 6 tháng. Nữ hoàng đã khóc khi chia tay các con, nhưng chính hành động của bà khi trở về mới thu hút sự chú ý của công chúng".

Kitty Kelley viết: "Charles đã không gặp mẹ trong 6 tháng, vì vậy ông đã chạy đến du thuyền Britannia để đón mẹ về nhà. Ông hòa vào đoàn người đang chờ bắt tay nữ hoàng. Nhưng khi nhìn thấy cậu con trai nhỏ của mình đang loay hoay xếp hàng, nữ hoàng nói: 'Không, không phải con, con trai ạ'. Bà không ôm hay hôn con mà chỉ đơn giản vỗ vai và chuyển sang người tiếp theo".

Charles và gia đình có rất ít điểm chung. Smith viết: "Một khi Charles cố gắng chia sẻ sự hứng thú của mình với các bức vẽ của Leonardo da Vinci trong thư viện ở Lâu đài Windsor, cha mẹ ông chỉ đơn thuần là 'kinh ngạc'".

Khi Charles trưởng thành, Smith viết "thái tử ngày càng sống khép kín với cha mẹ hơn".

Dần thay đổi

Nữ hoàng, sau này cảm thấy thoải mái hơn với vai trò của mình, đã có thể tận hưởng nhiều thời gian hơn với các con trai nhỏ, Andrew và Edward. Điều này có thể khiến Charles cảm thấy xa cách hơn.

"Andrew là con trai yêu quý của nữ hoàng, đó là điểm mấu chốt. Mọi người trong gia đình đều biết điều đó. Nữ hoàng Elizabeth II đã luôn không thoải mái với Charles nhạy cảm", Robert Lacey viết trong Battle of Brothers.

Thay vì cha mẹ, Charles tìm đến người chú Louis Mountbatten để xin lời khuyên và sự hỗ trợ tinh thần.

Theo Fitzwilliams, có khả năng là quan điểm của Mountbatten về việc Charles nên lập gia đình với ai đã ảnh hưởng đến việc Charles tán tỉnh và kết hôn Diana sau này.

Charles cảm thấy không thể tâm sự với cha mẹ về những vấn đề trong hôn nhân. Dimbleby viết: "Charles không thể thảo luận với cha mẹ về những khó khăn trong cuộc sống riêng tư. Giao tiếp giữa họ thường chỉ giới hạn trong việc trao đổi các mối quan hệ xã hội và công việc của hoàng gia".

Sự thất vọng của Thái tử Charles bùng lên vào năm 1994, khi cuốn sách của Dimbleby được phát hành. Ông nói với Dimbleby rằng cha mẹ mình là người xa cách và không có cảm xúc. Sự kiện được ví với cuộc phỏng vấn của Hoàng tử Harry và Meghan Markle với Oprah Winfrey vào năm 2021.

Fitzwilliams nói: "Có sự phẫn nộ trong gia đình hoàng gia rằng ông ấy đã sử dụng Jonathan Dimbleby để phàn nàn. Không chỉ cha mẹ, các em của Charles cũng bị tổn thương".

Mối quan hệ giữa mẹ con Nữ hoàng Elizabeth II dần được cải thiện trong vài năm qua.

Tuy nhiên, gần đây, khi nữ hoàng bắt đầu nhận ra những đóng góp của Charles và thấy con trai ổn định cuộc sống hôn nhân với Camilla, có vẻ như mối quan hệ giữa hai mẹ con đã được cải thiện.

"Thời gian trôi qua, họ đã gần gũi nhau hơn. Tôi nghĩ Charles vô cùng ngưỡng mộ mẹ của mình", Fitzwilliams nói.

Năm 2014, Thái tử Charles bày tỏ lòng kính trọng đối với mẹ trước đám đông công chúng. Jobson viết: "Ban đầu, Charles tôn trọng và gọi nữ hoàng là 'bệ hạ', nhưng sau đó quyết định gọi là 'mẹ'. Vào thời điểm đó, đôi mắt của Nữ hoàng Elizabeth II mở to, thu hút những tràng cười lớn từ đám đông".

Những màn thể hiện tình cảm công khai giữa nữ hoàng và người thừa kế của bà đã được chứng minh là công cụ quảng bá tuyệt vời cho Hoàng gia Anh.

Năm 2016, Thái tử Charles tham gia bộ phim tài liệu Elizabeth at 90: A Family Tribute. Smith viết: "Những phân đoạn ảnh hưởng nhất cho thấy Charles và mẹ ở cạnh nhau… trong một phòng vẽ được trang trí công phu. Khi nhớ lại những ký ức, họ cười khúc khích và trò chuyện. Mối quan hệ ấm áp được thể hiện rõ ràng".

Những năm gần đây, nữ hoàng ngày càng bộc lộ rõ ​​quan điểm của mình về con trai cả.

Năm 2018, bà đã chúc mừng Charles tại bữa tiệc sinh nhật lần thứ 70 của ông, với một bài phát biểu thể hiện tình yêu đằng sau vẻ ngoài kín đáo của mình.

"Tôi đã thấy Charles trở thành nhà bảo tồn nghệ thuật, lãnh đạo từ thiện vĩ đại, người thừa kế ngai vàng tận tụy, đáng kính để có thể so sánh với bất kỳ ai trong lịch sử và là người cha tuyệt vời. Hơn hết, được vợ, Camilla ủng hộ, anh ấy đã trở thành người đàn ông độc lập, đam mê và sáng tạo", Nữ hoàng Elizabeth dành lời khen cho con trai.