Mối quan hệ giữa Emma Watson và Tom Felton

Emma Watson có chia sẻ chân thành về quan hệ với Tom Felton trong lời tựa cuốn hồi ký của nam diễn viên "Harry Potter".

Emma Watson có những chia sẻ chân thành về mối quan hệ với Tom Felton.

Trong cuốn sách Beyond the Wand: The Magic và Mayhem of Growing Up a Wizard, Emma Watson viết lời tựa, bày tỏ tình cảm với đồng nghiệp: "Tôi và Tom dành tình cảm cho nhau theo cách đặc biệt".

Watson chia sẻ rằng để nói người biết tất cả về cuộc sống của cô, hiểu những gì cô đã chịu đựng và trải qua, người khiến cô cảm thấy được đồng cảm mà không cần phải nói ra, đó chính là Felton.

"Tôi không đếm được số lần mọi người hỏi: "Chắc cô đã 'say' rồi, chắc cô đã hôn rồi đúng không? Giữa cả hai phải có điều gì đó!", cô viết.

Cuốn sách Beyond the Wand: The Magic và Mayhem of Growing Up a Wizard, Emma Watson viết lời tựa.

Tương tự Felton, cô luôn cố gắng giải thích bản chất của mối quan hệ này không như mọi người nghĩ. Trong hơn 20 năm, cặp diễn viên đã chia sẻ tình cảm với nhau bằng sự đơn giản và thuần khiết nhất.

Watson tiếp tục: "Đó là tình cảm thuần khiết nhất của tôi. Chúng tôi là bạn tâm giao và không quay lưng lại với nhau, chắc chắn sẽ luôn như vậy. Tôi thường xúc động khi nghĩ đến điều này".

Fow News cho biết khi mới khởi quay loạt Harry Potter, Watson đã để mắt đến Felton và mong được anh chú ý. Trong cảm nhận của cô bé lúc đó mới 9 tuổi, bạn diễn sở hữu "trái tim to như hành tinh" và khác xa nhân vật Draco Malfoy đầy kiêu ngạo mà anh đảm nhận.

Đáp lại Watson, Felton đã viết trong Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard rằng anh và nữ diễn viên "chắc chắn đã phải lòng nhau".

Emma Watson hội ngộ bạn diễn trong tập phim đặc biệt kỷ niệm 20 năm công chiếu Harry Potter. Ảnh: Warner Bros.

Dù series Harry Potter đã khép lại hàng thập kỷ, mối quan hệ giữa Watson và Felton thường xuyên được khai thác, chia sẻ. Trả lời phỏng vấn ET Online năm ngoái, ngôi sao thủ vai Draco Malfoy cho biết anh và Watson rất thân thiết, thường xuyên trò chuyện với nhau.

"Chúng tôi là 'cái gì đó' của nhau. Trong thời gian dài, chúng tôi rất hay tâm sự. Tôi ngưỡng mộ Emma. Tôi nghĩ cô ấy thật tuyệt vời. Hy vọng rằng Emma sẽ đáp lại lời khen của tôi. Cô ấy chắc chắn là người trẻ nhất phim trường, và lớn lên với xung quanh toàn những điều thú vị. Với tôi, Emma có sức ảnh hưởng tuyệt vời trên thế giới", nam diễn viên bày tỏ.