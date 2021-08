Mối quan hệ giữa Chris Evans và Scarlett Johansson

Theo The List, khi theo dõi phim Marvel, người hâm mộ nhận thấy hai ngôi sao xứng đôi, có nhiều phản ứng hóa học trên màn ảnh lẫn ngoài hậu trường. Tuy nhiên, Johansson và Evans khẳng định họ chỉ là bạn bè thân thiết. Sau The Perfect Score (2004), cặp nghệ sĩ một lần nữa tái ngộ trong The Nanny Diaries (2007) trước khi chính thức đến với MCU. Trong cuộc phỏng vấn của Access Hollywood, Johansson khẳng định cô không không thấy khó khăn khi quay cảnh hôn với Chris Evans. Ảnh: Disney Studios.