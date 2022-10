Mối quan hệ của Brad Pitt và người mẫu Emily Ratajkowski

Tài tử Brad Pitt và người mẫu Emily Ratajkowski giữ liên lạc khi không gặp mặt. Lúc đi chơi cùng nhau, cả hai đều thấy vui.

Tài tử Brad Pitt và người mẫu Emily Ratajkowski.

Theo nguồn tin People, Brad Pitt và người mẫu Emily Ratajkowski đã có vài ngày gặp gỡ, đi chơi riêng theo kiểu hẹn hò nam nữ. Cả hai quen biết nhau nhờ sự giới thiệu của một số bạn chung.

"Có một sự hấp dẫn trong vài lần hẹn hò này, nhưng chưa có bước tiến quan trọng nào xảy ra. Emily rõ ràng sở hữu vẻ ngoài lộng lẫy và niềm đam mê nghệ thuật, tương tự Brad. Họ có nhiều chủ đề chung để nói. Thời gian bên nhau, hai người đều thấy vui vẻ", nguồn tin tiết lộ.

Nam phụ của Once Upon a Time... In Hollywood giữ liên lạc với người mẫu nội y khi không gặp nhau.

Brad Pitt và Emily Ratajkowski đi chơi riêng cùng nhau vài lần. Ảnh: People.

Sau ly hôn Sebastian Bear-McClard, Emily cảm thấy rất đau khổ. Nhờ có sự xuất hiện của Brad, cô đã nhẹ lòng hơn. Các báo Hollywood đều nhận định rằng "thật bất ngờ" khi cặp sao này có gì đó với nhau.

"Emily đang làm rất tốt. Cô ấy nghĩ Brad là mẫu người tuyệt vời, đúng chuẩn quý ông. Ở bên Brad, Emily khá quyến rũ. Chắc chắn, Emily muốn hiểu rõ hơn về người đàn ông nổi tiếng này", người trong cuộc chia sẻ thêm.

Hồi cuối tháng 9, OK! Magazine xác nhận Brad trên hai lần rủ Emily đi chơi và được cô đồng ý. "Ratajkowski luôn nghĩ Brad Pitt dễ thương. Theo cách nhìn nhận của cô ấy, Ratajkowski không mất mát gì khi thử gặp gỡ người khác", tờ báo viết.

Thông tin cặp sao bên nhau được đăng tải sau khi People đưa tin rằng đây là thời điểm Brad sẵn sàng hẹn hò phụ nữ mới, song không thực sự tìm kiếm mối quan hệ nghiêm túc. Mối quan hệ được tài tử Hollywood giữ kín, chỉ những người thân thiết nhất với anh mới biết chuyện.

Trước người mẫu Emily, nam diễn viên đã thường gặp gỡ nhóm bạn nữ làm nghệ thuật ở Los Angeles.

Sau ly hôn Angelina Jolie, Brad Pitt vướng tin yêu minh tinh Charlize Theron, diễn viên Lena Dunham, diễn viên Alia Shawkat, người mẫu Nicole Poturalski và tái hợp với Jennifer Aniston. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ lên tiếng xác nhận.