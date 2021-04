Mối nguy hiểm tiềm ẩn trong món cá muối thính

Vi khuẩn Clostridium botulinum phát triển thuận lợi ở bao nhiêu độ C? 26-28 độ C

30-34 độ C

36-38 độ C Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên cho biết đây là loại trực khuẩn phát triển thuận lợi ở nhiệt độ 26-28 độ C. Thời gian ủ bệnh của vi khuẩn này là từ 8 đến 10 ngày.