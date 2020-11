Mối duyên kỳ lạ giữa Han Ji Min và Nam Joo Hyuk

Trong vòng chưa đầy 2 năm, Han Ji Min và Nam Joo Hyuk liên tiếp hợp tác trong 3 dự án phim. Giữa hai ngôi sao có mối duyên và sự ăn ý hiếm thấy.

Han Ji Min từng thừa nhận rằng cô và Nam Joo Hyuk có một sự kết nối đặc biệt khi nhắc tới lần đầu hợp tác với đàn em: “Trên trường quay, chúng tôi thường dễ xúc động và bật khóc mỗi lúc nhìn vào mắt nhau”.

Còn Nam Joo Hyuk khẳng định, chỉ cần có cơ hội hợp tác nhiều lần với Han Ji Min, anh sẵn sàng gật đầu: “Nếu có thêm một dịp khác, tôi nhất định sẽ bắt tay với chị ấy. Không chỉ bản thân tôi muốn, mà khán giả cũng rất mong đợi”.

Có lẽ, chính sợi dây liên kết đặc biệt đó đã đưa hai diễn viên xích lại gần nhau hơn trong các dự án phim. Năm 2019, Han Ji Min và Nam Joo Hyuk nên duyên trong tác phẩm truyền hình The Light in Your Eyes. Năm nay, bộ đôi có phim điện ảnh Josée. Ở tương lai gần, họ sẽ cùng xuất hiện trong dự án HERE.

3 lần nên duyên

Josée - tác phẩm điện ảnh đánh dấu lần thứ hai hợp tác giữa Han Ji Min và Nam Joo Hyuk dự kiến ra rạp vào ngày 10/12. Đây là bản remake của Josee, the Tiger and the Fish - một bộ phim lãng mạn Nhật Bản do đạo diễn Isshin Inudo “cầm trịch”.

Trong Josée (bản Hàn), Nam Joo Hyuk thủ vai chàng sinh viên đại học Young Seok. Anh tình cờ gặp gỡ Josee (Han Ji Min) - một cô gái không may gắn chặt đời mình trên chiếc xe lăn. Tò mò về cô gái trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, Young Seok bắt đầu khám phá những bí mật của Josee.

Han Ji Min và Nam Joo Hyuk hợp tác lần thứ hai thông qua Josée.

Anh phát hiện Josee chỉ sống với bà nội và rất hiếm khi rời khỏi nhà. Càng hiếu kỳ, Young Seok càng chìm sâu vào cuộc sống của Josee và bị cô thu hút. Tình yêu nảy nở một cách tự nhiên. Ở bên Josee, Young Seok đem đến cho cô những trải nghiệm và cảm xúc mới mẻ, giúp cô hòa nhập với thế giới bên ngoài.

Với Josée, một lần nữa, Han Ji Min và Nam Joo Hyuk lại hóa thân thành đôi tình nhân trong khúc ca tình yêu nhẹ nhàng, lãng mạn nhưng cũng có chút đượm buồn.

Trước đó, vào năm 2019, hai ngôi sao đã viết nên một chuyện tình ngọt ngào và da diết ở The Light in Your Eyes. Sự ăn ý và bùng nổ cảm xúc của bộ đôi nhận được phản hồi tích cực của khán giả.

Lâu nay, diễn xuất của Nam Joo Hyuk thường xuyên gây tranh cãi, phong độ không ổn định. Tuy nhiên, trong The Light in Your Eyes, cách anh tung hứng với đàn chị họ Han khiến khán giả không khỏi dành tặng lời khen.

Hai ngôi sao từng kết hợp ăn ý ở The Light in Your Eyes.

Trên Naver, nhiều cư dân mạng cho rằng Nam Joo Hyuk thực sự tiến bộ khi diễn chung với Han Ji Min: “Nam Joo Hyuk diễn tiến bộ hơn nhiều rồi”, “Diễn xuất tốt đấy Nam Joo Hyuk, tốt hơn khi đóng phim Tiên nữ cử tạ. Han Ji Min dễ thương, rất thích sự ăn ý giữa hai diễn viên”, “Ánh mắt Nam Joo Hyuk sâu sắc quá! Diễn xuất của anh cũng tiến bộ nhiều”...

Năm nay, trước tin tức Josée sắp sửa ra rạp, người hâm mộ không giấu nổi sự phấn khích. Họ để lại bình luận bày tỏ sự mong ngóng trên trang Soompi: “Tôi thực sự yêu thích cặp đôi này, cực kỳ mong đợi Josée”, “Tôi đã chờ tin tức này từ năm trước rồi, rất thích Han Ji Min và Nam Joo Hyuk”, “Tôi rất vui khi thấy Han Ji Min và Nam Joo Hyuk tái ngộ”...

Ngoài Josée, cặp chị em nói trên sẽ còn cùng xuất hiện trong một dự án truyền hình có tên HERE. Tác phẩm này chưa ấn định ngày lên sóng cụ thể.

“Chúng tôi bật khóc mỗi khi nhìn vào mắt nhau”

Trong buổi họp báo phim Josée diễn ra vào ngày 17/11, Han Ji Min đã chia sẻ những kỷ niệm liên quan tới Nam Joo Hyuk, khi họ trải qua nhiều lần hợp tác.

Han Ji Min và Nam Joo Hyuk dành nhiều lời khen cho đồng nghiệp tại họp báo ra mắt phim Josée.

Nói về lần đầu diễn chung ở The Light in Your Eyes, mỹ nhân 38 tuổi cho biết cô và đàn em nhập vai tự nhiên, thường bật khóc mỗi lần nhìn vào mắt nhau. Vì vậy, với Josée, quá trình tương tác đã trở nên dễ dàng hơn. “Lần này, thật dễ dàng để làm việc cùng Nam Joo Hyuk bởi chúng tôi không cần dành nhiều thời gian tìm hiểu đối phương nữa”, nữ diễn viên bộc bạch.

Han Ji Min tiết lộ: “Tôi đã có thể rút ngắn thời gian tìm hiểu xem Nam Joo Hyuk là kiểu diễn viên như thế nào thông qua dự án hợp tác thứ hai này, bởi vì chúng tôi diễn một cách thoải mái. Một lần nữa, tôi lại phụ thuộc rất nhiều vào cậu ấy và ghi hình trong lúc cảm nhận được những rung cảm thật sự mà nhân vật Young Seok mang lại. Tôi thật sự biết ơn vì điều đó”.

Ngôi sao họ Han có gần 20 năm kinh nghiệm diễn xuất và quen mặt với khán giả qua loạt tác phẩm như Dae Jang Geum, Yi San, Hoàng tử gác mái, Thời kỳ đen tối, Một đêm xuân... Cô thuộc nhóm diễn viên thực lực, khẳng định tài năng qua nhiều giải thưởng. Han Ji Min từng lên ngôi Ảnh hậu tại hai lễ trao giải danh giá gồm Rồng xanh lần thứ 39 và Baeksang Arts Awards lần thứ 55 cho vai nữ chính trong phim điện ảnh Miss Baek.

Han Ji Min cho biết khi quay phim, cô và Nam Joo Hyuk thường bật khóc khi nhìn vào mắt đối phương.



Xuyên suốt sự nghiệp, nữ diễn viên đã hợp tác cùng nhiều tài tử hàng đầu của màn ảnh Hàn. Song, ít ai có duyên bắt tay với cô nhiều lần như Nam Joo Hyuk. Bản thân Han Ji Min cũng hiếm khi bày tỏ sự tâm đắc và ăn ý đến mức chỉ cần “nhìn vào mắt nhau là bật khóc” với đồng nghiệp.

Song, Nam Joo Hyuk là một ngoại lệ. Anh không chỉ diễn chung trong 3 dự án phim, mà còn đồng điệu về cảm xúc với đàn chị.

“Tôi muốn học được nhiều thứ từ Han Ji Min”

Với Nam Joo Hyuk, Han Ji Min vừa là đồng nghiệp, tiền bối, vừa là hình mẫu lý tưởng cho anh học hỏi.

Tài tử 26 tuổi đã trải qua 6 năm lăn lộn với nghiệp diễn, nhưng anh thường đón nhận ý kiến trái chiều về kỹ năng nhập vai. Những màn thể hiện nhạt nhòa trong Tiên nữ cử tạ, Cô dâu thủy thần hay gần đây nhất là Start-Up (đóng cùng Suzy) khiến một bộ phận khán giả ngán ngẩm về lối diễn lúc đơ cứng, lúc cường điệu quá đà của anh.

Nam Joo Hyuk muốn học hỏi nhiều điều từ Han Ji Min. Ảnh: Daze.

Thế nhưng, chỉ cần kết hợp với Han Ji Min, Nam Joo Hyuk lại đem đến màn trình diễn thuyết phục. Đàn chị hơn 12 tuổi đã giúp anh khỏa lấp phần nào những lỗ hổng trong diễn xuất.

“Trong ngày đầu ghi hình, chị Han Ji Min chưa có cảnh quay, nhưng chị ấy biết tôi đang rất lo lắng. Tôi thực sự hồi hộp khi phải diễn cùng những diễn viên giàu thực lực. Chị ấy đã giúp tôi và những người khác thư giãn bằng cách đến phim trường và nói chuyện cùng đạo diễn”, Nam Joo Hyuk chia sẻ trong một bài phỏng vấn với tờ Hankook Ilbo hồi tháng 3/2019, khi đề cập đến bộ phim The Light in Your Eyes.

Nam diễn viên bổ sung: “Tôi muốn học hỏi nhiều thứ từ Han Ji Min. Tôi thực sự đã học được nhiều điều khi quan sát cách chị ấy quan tâm mọi người trên phim trường, dù lúc đó chị ấy đã thấm mệt vì phải ghi hình”.

Nam Joo Hyuk đã có màn trình diễn thuyết phục khi song hành cùng Han Ji Min. Ảnh: High Cut.

Nam Joo Hyuk cho biết anh đã trưởng thành rất nhiều khi theo dõi đàn chị trong cuộc sống cũng như công việc và nghĩ “mình có thể trở thành một diễn viên xuất sắc như vậy, mình cũng phải trở thành một người tốt như thế, biết quan tâm tới mọi người xung quanh”.

Theo tờ Hankook Ilbo, nhiều người hâm mộ và nhà phê bình nhận xét rằng thái độ, kỹ năng diễn xuất của Nam Joo Hyuk đã thay đổi ở The Light in Your Eyes. Có lẽ vì thế, ngôi sao 26 tuổi mới khẳng định rằng trong tương lai, nếu có dịp tái ngộ với Han Ji Min, anh chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội đồng hành cùng một diễn viên xuất sắc như vậy.

Thực tế đã chứng minh, hai ngôi sao thật sự có duyên tái ngộ, không chỉ một lần mà là nhiều lần và liên tục trong chưa đầy 2 năm qua, kể từ khi The Light in Your Eyes kết thúc vào 2019.