Mối đe dọa dịch bệnh rình rập các nhân viên sân bay

Quy định lỏng lẻo và chậm trễ trong việc đưa ra các biện pháp phòng Covid-19 khiến nhiều sân bay ở Mỹ trở thành ổ dịch.

Khi hành khách đổ bộ vào Sân bay Quốc tế Philadelphia vào một buổi sáng các ngày trong tuần gần đây, LaShanda Palmer (45 tuổi), nhân viên Cục Quản lý An ninh Hàng không Mỹ (TSA) cùng 40 đồng nghiệp chuẩn bị xem xét tài liệu, kiểm tra hành lý và trấn an hành khách.

Kể từ khi bắt đầu đại dịch, hơn 6.000 nhân viên của TSA dương tính với SARS-CoV-2, 14 người đã chết, theo dữ liệu do cơ quan liên bang ghi lại. Các nhân viên mô tả tình hình như một "đại dịch ẩn", bùng phát bởi các biện pháp an toàn lỏng lẻo của TSA, theo New York Times.

Chủ quan

Vào thời điểm người Mỹ đang được khuyến khích hạn chế tiếp xúc với người khác và duy trì khoảng cách ít nhất 1,8 m, các nhân viên TSA phải sàng lọc hàng trăm, hàng nghìn người mỗi ngày, thường xuyên ở gần khách du lịch và đồng nghiệp, phải làm sạch bề mặt nhà ga thường xuyên giữa các ca làm việc.

Trước khi chính quyền ông Biden yêu cầu du khách đeo khẩu trang ở sân bay, trên máy bay và nơi công cộng vào tháng 2, khẩu trang vẫn chưa phải là điều bắt buộc đối với những người đi máy bay ở Mỹ.

Thay vào đó, các nhà chức trách sân bay địa phương đặt ra các quy tắc riêng của mình. Trong những ngày đầu mùa dịch, nhiều nhân viên an ninh cho biết họ không được cung cấp đồ bảo hộ hay khẩu trang, kính chắn giọt bắn và phải làm việc tại các điểm kiểm tra đông đúc, không thể thực hiện giãn cách xã hội.

Palmer lo sợ tình hình phòng dịch ở sân bay.

Ngay cả khi được trang bị đồ bảo hộ, các nhân viên không phải đeo chúng nếu sân bay mình làm việc không yêu cầu.

“Vào tháng 3/2020, chúng tôi đã nghe nói về virus corona và biết nó đang đến, nhưng sân bay vẫn hoạt động khá bình thường. Chúng tôi không đeo khẩu trang hay thực hiện bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào khác”, Ro Del Valle (37 tuổi), người từng mắc Covid-19 vào tháng 3, nói.

Chỉ vài tuần sau khi dịch bùng phát, Palmer, làm việc ở sân bay Philadelphia, đã xuất hiện các triệu chứng do virus corona gây ra bao gồm ho, khó thở, đau lưng dữ dội và sốt cao, được bác sĩ yêu cầu đến bệnh viện.

“Có quá nhiều người chết trong bệnh viện nên tôi từ chối. Nhưng sau đó các triệu chứng của tôi trở nên tồi tệ đến mức tôi nghĩ rằng mình sẽ chết ở luôn ở nhà. Tôi không thở được, tim đập loạn xạ và không dám đi ngủ vì nghĩ rằng mình sẽ không thức dậy được”, cô nhớ lại.

Các nhân viên an ninh sân bay phải tiếp xúc hàng trăm người mỗi ngày.

Palmer chỉ là một trong 120 nhân viên tại sân bay Philadelphia mắc bệnh, người gần nhất được chẩn đoán dương tính với SARS-CoV-2 là vào 27/1.

Ban lãnh đạo TSA cho biết đã thực hiện "các biện pháp đặc biệt" để tăng cường sức khỏe và an toàn cho lực lượng lao động và hành khách, bao gồm yêu cầu các nhân viên phải đeo găng tay, khẩu trang và kính chắn giọt bắn nếu không ngồi sau vách ngăn.

Ít khách, nhiều nhân viên

Ban đầu, khi việc đi lại giảm mạnh, hơn 90% vào tháng 3, các nhân viên cảm thấy nhẹ nhõm vì ban quản lý giảm ca làm việc của họ, cho phép họ duy trì khoảng cách an toàn hơn với đồng nghiệp khi đi làm.

Tuy nhiên, khi dự đoán có nhiều người đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ ngày 4/7, lực lượng nhân viên được khôi phục và duy trì đủ ở hầu hết sân bay trên toàn quốc, dù lượng hành khách vẫn ở mức thấp. Có khoảng 50.000 nhân viên TSA, bao gồm những người kiểm tra hành khách, kiểm tra hành lý và người làm công việc bàn giấy.

Theo các nhân viên, một trong những vấn đề lớn nhất là thiếu quy định chung về việc hành khách phải đeo khẩu trang. Các sân bay riêng lẻ được phép đưa ra các quy tắc riêng, trong khi một số sân bay hoạt động trong nhiều tháng mà không có quy định đeo khẩu trang.

Nhiều hành khách không tuân thủ nghiêm túc quy định đeo khẩu trang.

Ở Philadelphia, đến tháng 10/2020, các nhà chức trách sân bay mới yêu cầu nhân viên đeo khẩu trang.

“Có nhiều người từ chối đeo khẩu trang tại sân bay này trước khi nó trở thành điều bắt buộc. Thậm chí sau khi có quy định, nhiều người chống chế bằng những chiếc khẩu trang mỏng, thời trang, không đủ an toàn và đeo không đúng cách”, Palmer cho biết.

"Ngay cả khi đại dịch đã hoành hành được cả năm trời, giết chết hàng nghìn người, điều chúng tôi làm là mới bắt đầu yêu cầu khách đeo khẩu trang".

Hiện, nhiều nhân viên an ninh sân bay bày tỏ sự lo ngại về các biến thể virus mới ở Mỹ và yêu cầu giảm giờ làm việc, xét nghiệm virus hàng tuần để xác định những người bị nhiễm bệnh nhanh hơn.

“Chúng tôi thấy các thành viên tổ bay thường xuyên được kiểm tra thân nhiệt, chúng tôi cũng nên được như vậy. Nguy cơ nhiễm bệnh ngày càng cao với virus biến thể", Palmer nói.

Ban lãnh đạo TSA cho biết đã tuân theo các khuyến nghị từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ. Tất cả nhân viên đều có thể được nhận xét nghiệm thông qua các nhà cung cấp dịch vụ y tế nếu họ đã tiếp xúc với virus hoặc có các triệu chứng mắc bệnh.

Cơ quan này cũng cho biết nhân viên đủ điều kiện để được tiếp cận sớm với vaccine Covid-19 được khuyến khích nghỉ phép nếu thấy triệu chứng bệnh.