Mọi chuyện đều tại Amber Heard?

Một số chuyên gia cho rằng kết quả phiên tòa, cùng với việc Amber Heard nói dối vô tình tạo thành kiến cho nạn nhân sống sót sau bạo lực gia đình.

Giây phút Amber Heard nghe mức phạt 15 triệu USD Amber Heard cho biết phán quyết của tòa khiến cô đau lòng và thất vọng. Cô cùng đội ngũ của mình sẽ lên kế hoạch kháng cáo.

Phán quyết có lợi cho Johnny Depp trong phiên tòa kiện vợ cũ ngày 1/6 hiện gây nhiều ý kiến trái chiều. Trong số đó, một số chuyên gia cho rằng Amber Heard đang làm mất quyền lợi vốn rất mong manh của các nạn nhân của bạo lực gia đình, đặc biệt là phụ nữ.

Khi phiên tòa xét xử cấp cao kéo dài sáu tuần tại tòa án Fairfax, Virginia tập trung vào bài báo đăng trên Washington Post năm 2018 diễn ra, nó kéo theo làn sóng xã hội điên cuồng.

Các chuyên gia truyền thông cho biết kết quả phiên tòa Depp - Heard đại diện cho "cái chết của Me Too" - phong trào bùng cháy vào năm 2017 và dẫn đến những thay đổi sâu rộng trong nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt là tại Hollywood. Trong đó, những người đàn ông quyền lực cao phải đối mặt với hành vi tấn công và quấy rối tình dục người khác.

Gần đây, dự thảo ý kiến ​​của Tòa án Tối cao rò rỉ, trong đó Phó tổng thống Kamala Harris nói: "Quyền phụ nữ ở Mỹ đang bị tấn công". Bang Oklahoma trước đó đã thông qua lệnh cấm phá thai nghiêm ngặt nhất cả nước.

Nicole Bedera, một nhà xã hội học nghiên cứu về bạo lực tình dục cho biết: “Tất cả cuộc tấn công nhằm vào quyền tự chủ của phụ nữ đều có mối liên hệ với nhau. Đây là khoảnh khắc khó khăn. Có cảm giác như phụ nữ đang mất đi những quyền mà trước đây họ cho là khá tốt”.

Dù đã có phán quyết cuối cùng, phiên tòa giữa Johnny Depp và Amber Heard vẫn còn nhiều tranh luận. Ảnh: AP.

Tranh cãi về phán quyết sau ba năm kiện tụng

Phiên tòa xét xử Heard và Depp đã thúc đẩy sự giám sát chặt chẽ về phong trào Me Too. Nhiều người đã bày tỏ sự nghi ngờ về tuyên bố bị Johnny Depp đánh đập, lạm dụng trong quá khứ từ phía Amber Heard.

Dù đã có phán quyết, Amber Heard tỏ ra không phục. Trong một tuyên bố, Heard nói rằng cô không chỉ đau lòng cho bản thân mà còn với nhiều phụ nữ khác. “Đó là một bước lùi. Phán quyết như đưa phụ nữ trở lại thời họ hoàn toàn bị làm nhục công khai. Nó đặt lại thời kỳ phụ nữ bị bạo lực là hiển nhiên", cô đưa ra ý kiến.

Song, theo Liên minh Quốc gia Chống Bạo lực Gia đình, nam giới cũng bị bạn tình bạo hành, mặc dù tình trạng này phổ biến hơn nhiều ở phụ nữ.

“Trong lịch sử, những người sống sót luôn lo lắng về việc công khai tên của kẻ bạo hành. Những lo ngại đó càng gia tăng sau phán quyết này. Nên nhớ là Amber Heard chưa bao giờ công khai tên Johnny Depp là kẻ bạo hành nhưng cuối cùng cũng phải chịu xét xử”, Alexandra Hunt, một người sống sót sau bạo hành gia đình, bày tỏ ý kiến về phiên tòa.

Việc Johnny Depp thắng kiện vô tình gây ảnh hưởng đến phong trào Me Too. Ảnh: Reuters.

Hunt cho rằng bản án có thể thúc đẩy các tuyên bố phỉ báng khác. Những kẻ lạm dụng thực sự có thể lợi dụng trường hợp của Depp để đẩy phụ nữ vào đường cùng. “Tôi nghĩ vụ của Depp sẽ trở thành 'sách tham khảo' cho kẻ bạo lực gia đình có quyền hành”, cô gái 29 tuổi nói.

Trước khi có phán quyết cuối cùng, đồng nghĩa với việc Heard đang trong trạng thái "hoàn toàn vô tội", cách mà nữ diễn viên bị tấn công khiến một số người thấy khó chịu, bởi họ cho rằng công chúng đang đi ngược lại sự tiến bộ của Me Too.

Sau khi được NBC News liên hệ, tổ chức Me Too từ chối bình luận. Nhưng trong một tuyên bố trên website chính thức, tổ chức nói rằng phong trào Me Too bị hiểu sai và bị lợi dụng suốt phiên tòa.

"Cách thức mà #MeToo bị thao túng trong phiên tòa xét xử Johnny Depp và Amber Heard là thảm họa độc hại và là một trong những phỉ báng lớn nhất phong trào chúng tôi từng đối mặt. Phiên tòa thậm chí không tập trung vào bạo lực tình dục - tiền đề mà chúng tôi xây dựng", tổ chức thông báo.

Những người thuộc phong trào cho rằng những gì họ thấy trong phiên tòa Depp - Heard là việc những người nổi tiếng da trắng có đặc quyền kể lại bạo lực giữa họ và không hề liên quan gì đến Me Too. Song, tổ chức thấy khó chịu vì sự sỉ nhục và quấy rối công khai mà cộng đồng mạng đã và đang làm.

Amber Heard làm ảnh hưởng nạn nhân bạo hành gia đình

Trước khi đưa ra phán quyết, những người sống sót ủng hộ Heard cho biết trong một số trường hợp, họ sẽ hạn chế đăng nhiều về vụ việc trên mạng xã hội vì sợ bị người hâm mộ của Depp tấn công. Hunt nói rằng sau khi cô tweet những lo lắng của mình về phán quyết, cô bắt đầu bị chỉ trích dữ dội. Hunt cho rằng việc đọc được những bình luận chỉ trích thật kinh khủng.

“Sau khi thấy cách mà phương tiện truyền thông xã hội và công chúng quay lưng với Amber Heard, tôi chắc chắn đây là sự ném đá, cuộc tấn công thời hiện đại”, Hunt nói.

Không phải tất cả người sống sót đều ủng hộ Heard. Một số người nói rằng họ nghĩ Amber Heard đang nói dối và điều đó gây ảnh hưởng, làm mất uy tín của những người sống sót khác trong tương lai.

Việc Amber Heard nói dối và thua kiện làm ảnh hưởng nặng đến nạn nhân sống sót sau bạo hành gia đình. Ảnh: Getty, AP.

Các chuyên gia cho rằng việc bị buộc tội nói dối hoặc phóng đại bạo lực gia đình là một trong nhiều lý do khiến những người từng trải qua việc này không dễ dàng lên tiếng về việc bị lạm dụng.

Twahna P. Harris, người sáng lập, CEO và Giám đốc điều hành của The Butterfly Society, một tổ chức phi lợi nhuận về bạo lực gia đình ở Baton Rouge, Louisiana, cho biết hiếm có người nói dối về việc mình là nạn nhân của bạo lực gia đình. Bởi chúng ta ai cũng muốn có hạnh phúc khi quyết định kết hôn.

Twahna P. Harris nói rằng cô hy vọng rằng niềm tin bao trùm của công chúng về việc Heard nói dối, kết hợp với phán quyết của bồi thẩm đoàn sẽ không ngăn cản mọi người lên tiếng chống lại những kẻ lạm dụng.

“Làm ơn đừng để tình huống này, thời điểm này trong lịch sử ngăn cản bạn làm những gì bạn phải làm. Chúng ta có quyền nói lên sự thật”, cô nói.

Hunt cho biết bản án trong trường hợp của Heard và Depp cho chúng ta thấy rằng vẫn còn nhiều việc để làm để thiết lập hệ thống công bằng cho những người sống sót sau bạo lực tình dục.