Modric với ký ức màu áo ca rô

Trọng tài cộng thêm 4 phút nữa. Quá nhiều, tôi phàn nàn, ông ta bảo tôi bình tĩnh. Làm sao có thể bình tĩnh? Chúng tôi chỉ còn một bước nữa là đến vinh quang. Brozovic đi bóng về phía khung thành đội Anh, tiếng còi mãn cuộc vang lên. Đã hết! Lần đầu tiên Croatia góp mặt ở trận chung kết World Cup!

Sau tiếng còi mãn cuộc, tôi ở lại sân, ngắm nhìn khán đài. Phải mất 12 năm thi đấu trong màu áo Croatia, tôi mới thấy điều này. Đó là khoảnh khắc mà tôi đã hy vọng từ năm 13 tuổi, sau khi chứng kiến thế hệ cầu thủ năm 1998 đứng thứ ba thế giới. Đây là nơi mà sự nghiệp và câu chuyện của tôi với tư cách là một cầu thủ đi đến hồi kết. Tôi đã giành được mọi thứ với Real. Tôi sắp chơi với Croatia trong trận chung kết World Cup 2018. Cho dù nó kết thúc như thế nào, tôi cảm thấy mình đã hoàn thành những gì tôi hy vọng.

2018 là "năm của Modric", anh được chọn là Cầu thủ hay nhất World Cup, Cầu thủ hay nhất mùa bóng châu Âu của UEFA, Cầu thủ hay nhất The Best của FIFA và giải Quả Bóng Vàng từ tạp chí France Football.

Tôi bắt tay các cầu thủ Anh, mặc dù tôi biết họ đang rất thất vọng. Những lúc như vậy, bạn chỉ muốn tránh xa mọi người và liếm láp vết thương một mình. Southgate là một quý ông đích thực, anh ấy đến chúc mừng chiến thắng của tôi. Tôi bắt tay với Walker, chúng tôi đổi áo cho nhau. Tôi có áo đấu của gần như tất cả đối thủ mà tôi từng đối đầu trong sự nghiệp của mình. Tôi yêu những kỷ vật như vậy. Một ngày nào đó, mỗi chiếc áo sẽ kể một câu chuyện và làm sống lại khoảnh khắc tôi nhận được nó.

Chiếc duy nhất mà tôi không muốn trao đổi với bất kỳ ai là chiếc từ trận chung kết. Nó sẽ kể một câu chuyện đặc biệt. Khi nói về áo đấu, chiếc màu ca rô trắng đỏ đẹp thật. Nhưng tôi thích chiếc màu tối hơn bởi nó đã mang lại cho chúng tôi nhiều thành công hơn.

Vợ tôi Vanja rời khán đài trước khi trận đấu kết thúc, vì có chuyến bay về Zagreb, mà giao thông Moscow quá tệ. Trong thời gian diễn ra giải, vợ tôi cứ phải bay qua lại giữa hai nơi vì con gái út Sofia ở nhà mới có 1 tuổi. Phòng thay đồ đầy những khuôn mặt tươi cười. Boban, quan chức FIFA vào thời điểm đó, nhào vào tôi. Cách đó 20 năm, anh ấy là thủ quân dẫn dắt đội giành huy chương đồng. Và tôi, đội trưởng của đội sẽ trở về nhà với ít nhất một chiếc huy chương bạc trên cổ. Một đêm tiệc tại khách sạn, mọi người ca hát, nhảy múa, hoàn toàn điên rồ!

Còn 3 ngày nữa là đến trận chung kết. Người Pháp thi đấu với thời gian tương đương ít hơn Croatia gần 1 trận. Họ cũng được nghỉ thêm 1 ngày nữa. Chúng tôi ra sân tập. Tập chỉ để làm nóng cơ bắp. Làm gì có tập luyện 3 ngày trước trận chung kết, sau 50 ngày kể từ khi bắt đầu chiến dịch, sau 6 trận đấu đỉnh cao trong vòng 25 ngày?

HLV Dalic tiếp tục lệ thường: cho đội trẻ đấu với đội già trên sân tập. Trước trận đấu đầu tiên với Nigeria, đội trẻ giành chiến thắng. Sau đó, chúng tôi đánh bại Nigeria. Đó là lý do tại sao đội già để đội trẻ thắng tất cả trận đấu tập cho đến khi kết thúc giải đấu. Có chút mê tín một phần, nhưng khách quan mà nói, các đồng đội trẻ sung sức và muốn chứng tỏ bản thân hơn.

Chủ nhật hôm đó ở Moscow, thời gian trôi qua thật chậm, mặc dù trận đấu bắt đầu lúc 5h chiều, sớm hơn các trận trước. Tôi không thể ngủ sau bữa trưa, tôi nhặt một cái gì đó để đọc, chỉ để giết thời gian. Chuyến đi đến sân Luzhniki thật đặc biệt. Xe mô tô cảnh sát hộ tống xe buýt của chúng tôi đến sân, như thể chúng tôi là những người quan trọng nhất hành tinh. Bạn biết rằng một nửa thế giới dừng lại vì trận đấu mà bạn sẽ chơi. Đó là một cảm giác đặc biệt.

Cuộc họp về đội hình và chiến thuật diễn ra trước buổi trưa. Trước khi trận đấu bắt đầu, bác sĩ tiêm cho tôi một mũi giảm đau. Kể từ trận đấu với Đan Mạch và Nga, lưng của tôi bị đau, do dây thần kinh bị chèn ép ở lưng dưới. Thế là mỗi trận phải tiêm một mũi, thật kỳ diệu vì nó xóa bỏ mọi đau đớn.

Ở vòng tròn giữa sân, tôi nói chuyện với Lovren, Vida và Kovacic. Chúng tôi sống với nhận thức rằng chúng tôi đang làm điều gì đó tuyệt vời cho đất nước của mình. Màn hình tivi lớn đang bật, máy quay lia các khán đài. Và rồi cảnh quay đến con gái Ema của tôi, đang ăn một chiếc bánh sandwich và nhìn đâu đó vào khoảng không. Con trai Ivano và Vanja nữa.

Chúng tôi mạnh hơn về kỹ thuật, nhưng người Pháp mạnh hơn về thể chất. Những pha phản công của họ, với Mbappe ở phía trước, rất nguy hiểm. Những tình huống cố định và sự hiệu quả của họ khiến tôi lo lắng, đặc biệt khi đây là điểm yếu của chúng tôi. Những gì chúng tôi đã phân tích trước trận, thật đáng tiếc, xảy ra đúng như diễn biến thực tế trong trận đấu. Pháp đánh bại chúng tôi 4-2 bằng những pha bóng cố định và phản công. Họ xứng đáng.

Tiếng còi mãn cuộc, chúng tôi hoàn toàn kiệt sức. Tôi khuỵu xuống, như nhiều đồng đội của tôi. Chúng tôi đã cống hiến tất cả những gì chúng tôi có. Chúng tôi rất thất vọng, nhưng khi từng phút trôi qua, chúng tôi càng nhận thức rõ hơn rằng chúng tôi nên tự hào và ăn mừng. Những gì chúng tôi đã làm ở Nga là mang tính lịch sử.

Cơn mưa nặng hạt tại sân Luzhniki như muốn gột rửa nỗi buồn. Chúng tôi trở lại khách sạn. Bữa tối với gia đình các thành viên và bậc thầy vĩ đại của các bữa tiệc là ca sĩ Grdovic diễn ra cho đến 5h sáng. Bầu không khí trên chiếc máy bay đưa chúng tôi trở lại Croatia sau 35 ngày thật náo nhiệt và vui vẻ. Khi vào không phận Croatia, tôi tỉnh dậy. Cảnh tượng thật tuyệt vời: Những chiếc MiG hộ tống máy bay của chúng tôi như một dấu hiệu của sự chào đón đặc biệt.

Khi lên chiếc xe buýt mui trần, chúng tôi bắt đầu nhận ra một điều gì đó khó tin đang diễn ra. Dọc con đường từ sân bay về quảng trường chính dài khoảng 16 km đông nghịt người! Chúng tôi bị sốc. Hơn 200.000 người trên con đường từ sân bay dẫn vào thành phố. Có khoảng 250.000 người trên các đường phố xung quanh quảng trường chính, và 110.000 người khác ở chính giữa quảng trường. Không thể tin được, hơn nửa triệu người, trong cái nóng như thiêu như đốt, kiên nhẫn chờ đợi để chào đón chúng tôi.

Những người bạn Subasic, Corluka và Mandzukic thông báo từ giã đội tuyển, họ quyết định đó là thời điểm thích hợp. Tôi quyết định khác. Nhiều người nói với tôi rằng tốt nhất là nên nói lời tạm biệt vào thời điểm thành công lớn nhất. Nhưng trái tim mách bảo tôi ở lại. Chơi cho đội tuyển quốc gia là một trong những trải nghiệm trọn vẹn nhất, tôi vẫn muốn cảm nhận nó. Tôi sẽ ở lại chừng nào HLV nghĩ rằng ông ấy cần tôi. Hay cho đến khi tôi nhận ra mình không còn đủ tốt để khoác chiếc áo đó.

