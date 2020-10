Modric: 'Tôi đã quá già để trở về Tottenham'

Tiền vệ người Croatia khẳng định anh còn một năm trong hợp đồng với Real Madrid và sẽ cống hiến hết mình để giúp đội chủ sân Bernabeu giành danh hiệu.

Luka Modric chia sẻ với Four Four Two: "Tôi đã quá già để trở về Tottenham. Tôi vẫn còn một năm ở Madrid và sau đó chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra. Tôi cảm thấy ổn và muốn tiếp tục chơi bóng trong vài năm nữa. Tôi dành toàn tâm toàn ý cho Real và những gì chúng tôi có thể giành được ở mùa giải năm nay".

"Sau đó, tôi sẽ ngồi lại nói chuyện với ban lãnh đạo để tìm ra giải pháp phù hợp cho cả đôi bên. Tôi đã xây dựng mối quan hệ tốt với mọi người ở CLB và không có vấn đề gì giữa chúng tôi dù chuyện gì xảy ra", anh nói thêm.

Modric vẫn được HLV Zidane trọng dụng dù đã bước sang tuổi 35. Ảnh: Getty Images.

Sau 4 mùa giải thi đấu cho Tottenham Hotspur, Modric chuyển đến Real Madrid với mức phí 35 triệu euro hồi 2012. Tại Bernabeu, tiền vệ người Croatia ra sân 350 trận, trở thành trụ cột hàng tiền vệ "Los Blancos" với 24 bàn thắng và 55 pha kiến tạo.

Cầu thủ sinh năm 1985 cùng Real giành tổng cộng 17 danh hiệu, trong đó có 2 La Liga và 4 Champions League. Đôi bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng là bệ phóng đưa Modric vươn tầm đẳng cấp với danh hiệu Quả bóng Vàng châu Âu, bên cạnh danh hiệu FIFA The Best và giải Cầu thủ hay nhất năm do UEFA bầu chọn năm 2018.

Trong mùa giải năm nay, Modric góp mặt ở 7 trận của Real và ghi 2 bàn. Anh lập công ở 2 trận đấu gần nhất, với pha sút xa trước Shakhtar Donetsk tại vòng bảng Champions League hôm 21/10 (giờ Hà Nội) và cú vẩy má vào lưới Barca trong trận El Clasico đầu tiên của mùa giải 3 ngày sau đó.

Đồng đội cũ của Modric ở Tottenham và Real là Gareth Bale đã trở về Anh theo dạng cho mượn trong kỳ chuyển nhượng hè 2020. Tiền đạo người xứ Wales mất chỗ đứng dưới thời HLV Zinedine Zidane và được kỳ vọng sẽ hồi sinh tại Tottenham dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho. Anh đã có 2 lần ra sân cho "Gà trống" và ghi dấu ấn với 1 pha kiến tạo.