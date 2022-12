Modric: Messi hay nhất lịch sử

“Xin chúc mừng và chúc may mắn trong trận chung kết tới. Tôi hy vọng Messi sẽ vô địch World Cup cùng Argentina bởi cậu ấy xứng đáng với điều đó. Messi là cầu thủ hay nhất lịch sử và đã thể hiện được đẳng cấp ở giải đấu lần này”, đội trưởng tuyển Croatia chia sẻ.

Sau thất bại 0-3 trước Argentina ở bán kết World Cup 2022, HLV Zlatko Dalic cũng tán dương Messi, cầu thủ hay nhất trận.

"Không cần phải nói nhiều về Messi. Cậu ấy là cầu thủ hay nhất thế giới, rất hay và cực kỳ nguy hiểm hôm nay. Đó chính là Messi mà chúng ta kỳ vọng được chứng kiến. Messi có thể tạo ra mọi thứ”, thuyền trưởng Croatia cho biết.

Tiền đạo Luis Suarez cũng đăng tải trên trang cá nhân những lời ca ngợi sau khi chứng kiến màn trình diễn của người đồng đội cũ tại Barcelona: "Cậu thật tuyệt vời, bạn của tôi. Hãy để cả thế giới tán dương và thưởng thức những gì Messi đã mang lại cho bóng đá. Cậu chính là cầu thủ giỏi nhất thế giới".

Sau trận thắng 3-0 của Argentina trước Croatia, Messi chinh phục thêm nhiều cột mốc mới trong sự nghiệp. “La Pulga” cân bằng kỷ lục của Lothar Matthaus và hoàn toàn có cơ hội phá kỷ lục, nâng tổng số trận tại các kỳ World Cup lên con số 26 khi vẫn còn trận chung kết World Cup 2022.

Với một bàn thắng cùng một kiến tạo ở trận này, ngôi sao 35 tuổi đã trở thành cầu thủ đầu tiên vừa ghi bàn, vừa kiến tạo trong 4 trận đấu ở World Cup. Đồng thời, Messi cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Argentina tại các kỳ World Cup (11 bàn, hơn Gabriel Batistuta một bàn).

Bên cạnh đó, Messi cũng đã trực tiếp đóng góp bàn thắng 19 lần (11 bàn thắng, 8 kiến tạo) ở World Cup. “La Pulga” hiện đã có 5 bàn thắng, 3 kiến tạo và đang có cơ hội lớn để chạm tay vào chiếc cúp vàng thế giới.

Messi cùng các đồng đội sẽ thi đấu trận chung kết World Cup 2022 lúc 22h ngày 18/12 (giờ Việt Nam). Đối thủ của Argentina là đội giành chiến thắng trong cuộc đối đầu giữa Pháp - Morocco.

