Moderna tuyên bố sẽ có vaccine ung thư và bệnh tim trước năm 2030

Hãng dược Moderna - đơn vị phát triển vaccine ngừa Covid-19 hàng đầu - cho biết họ đang nghiên cứu vaccine ngừa ung thư và nhiều loại bệnh khác chưa có thuốc trị, Guardian đưa tin ngày 8/4.

Tiến sĩ Paul Burton, Giám đốc y tế của hãng dược Moderna, cho biết ông tin rằng công ty sẽ có thể cung cấp vaccine cho “tất cả loại bệnh tật” trong ít nhất là 5 năm.

“Chúng ta sẽ có loại vaccine đó và nó sẽ có hiệu quả cao, có thể cứu sống hàng trăm nghìn đến hàng triệu người. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thể cung cấp vaccine ung thư chống lại nhiều loại khối u khác nhau cho mọi người trên khắp thế giới”, vị tiến sĩ cho biết.

Ông cũng nói rằng nhiều bệnh nhiễm trùng đường hô hấp (như cúm hoặc RSV) có thể được ngăn chặn bằng một liều duy nhất. Ông tin trong vòng 10 năm nữa, các liệu pháp mRNA có thể áp dụng cho những bệnh hiếm gặp hiện chưa có thuốc điều trị.

“Nó (công nghệ mRNA) có thể được áp dụng cho tất cả loại bệnh, như ung thư, bệnh truyền nhiễm, bệnh tim mạch, bệnh tự miễn, bệnh hiếm gặp. Chúng tôi có nghiên cứu trong tất cả lĩnh vực đó và tất cả chúng đều cho thấy nhiều hứa hẹn”, ông nói thêm.

Vào tháng 1, Moderna công bố kết quả thử nghiệm giai đoạn cuối đối với vaccine mRNA ngừa RSV, cho thấy vaccine này có hiệu quả 83,7% trong việc ngăn ngừa ít nhất hai triệu chứng, như ho và sốt, ở người từ 60 tuổi trở lên.

Dựa trên dữ liệu này, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp chỉ định nhanh chóng xem xét việc xúc tiến cấp phép cho vaccine này.

Vào tháng 2, FDA đã cấp chỉ định tương tự cho vaccine ung thư của Moderna, dựa trên kết quả thử nghiệm gần đây ở những bệnh nhân mắc ung thư da ác tính.

