Moderna định giá mới cho vaccine Covid-19

Để định giá mới cho vaccine, Moderna đã xem xét nhiều yếu tố như tỷ lệ nhập viện, tử vong và hỗ trợ của chính phủ đối với bệnh nhân mắc cúm mùa cũng như Covid-19.

Theo đó, vaccine Covid-19 của hãng Moderna sẽ có giá khoảng 130 USD/liều. Ảnh: Reuters.

Theo lời Chủ tịch Moderna Stephen Hoge hôm 20/3, công ty này dự kiến ​​​​định giá vaccine Covid-19 ở mức khoảng 130 USD /liều tại Mỹ trong thời gian tới.

“Hiện tại, những khách hàng khác nhau thương lượng các mức giá khác nhau khiến giá vaccine hơi phức tạp", ông Hoge nói trước phiên điều trần của Quốc hội về các kế hoạch định giá của Moderna.

Trước đây, Moderna cho biết họ xem xét định giá vaccine Covid-19 của mình trong khoảng 110- 130 USD /liều ở Mỹ, tương tự giá của Tập đoàn Pfizer đưa ra hồi tháng 10 năm ngoái.

Ông Hoge cho hay trong 3 tháng đầu năm, số ca nhập viện và tử vong do Covid cao gấp 2-3 lần so với do bệnh cúm. Trong khi đó, chương trình sức khỏe Medicare của chính phủ dành cho người cao tuổi chỉ trả 70 USD /liều vaccine cúm mùa.

Moderna đã căn cứ vào những yếu tố trên để định giá vaccine.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do đại dịch sẽ kết thúc vào tháng 5, chuyển các cuộc thương lượng giá cả qua cho các công ty bảo hiểm và những người mua khác thay vì chỉ chính phủ liên bang.

Ông Sanders, Chủ tịch Ủy ban Y tế, Giáo dục, Lao động và Hưu trí của Thượng viện, cho rằng Moderna không nên tăng giá vaccine vì khoản tài trợ của chính phủ mà họ nhận được. Ông sẽ chất vấn Giám đốc điều hành Moderna Stephane Bancel về việc tăng giá tại phiên điều trần vào ngày mai (22/3).

Ông Hoge cho biết Moderna đã trả lại nhiều hơn sự hỗ trợ của liên bang. Công ty này đã bán vaccine mRNA Covid-19 tương tự Pfizer cho chính phủ với giá thấp hơn khoảng 3 tỷ USD . Bên cạnh đó, Moderna cũng tự trả tiền tăng cường sản xuất vaccine của mình.

Tháng 2 vừa qua, Moderna dự báo doanh số bán vaccine Covid-19 trong năm 2023 giảm đáng kể. Con số này vào năm 2022 là 18,4 tỷ USD .

Theo Reuters, nhu cầu về vaccine giảm mạnh trong năm nay do sản phẩm này tồn kho trên khắp thế giới cũng như khả năng miễn dịch của người dân tăng lên do tỷ lệ tiêm chủng cao và từng nhiễm bệnh trước đó.