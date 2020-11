‘Mộc Lan’ thắng giải People's Choice Awards dù bị chê

Giải Phim hành động của năm thuộc về "Hoa Mộc Lan". BTS là nhóm nhạc châu Á duy nhất thắng đậm với 4 giải thưởng quan trọng.

Sáng 16/11, theo People, lễ trao giải People's Choice Awards lần thứ 46 diễn ra tại bang California, Mỹ.

Giải thưởng Phim hành động của năm bất ngờ được trao cho Mulan (tựa tiếng Việt: Hoa Mộc Lan) - bộ phim về nữ hùng châu Á do Disney sản xuất.

Jennifer Lopez nhận giải thưởng quan trọng của năm. Ảnh: People.

Bất chấp tranh cãi về diễn xuất của Lưu Diệc Phi, cái nhìn sơ sài của phương Tây về văn hóa Trung Quốc, Mulan vượt qua nhiều bom tấn khác như Tenet, The Old Guard, Extraction, Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn để đoạt giải.

Ngôi sao châu Á duy nhất thắng đậm của mùa giải People's Choice Awards 2020 là nhóm nhạc BTS. Gà nhà Big Hit ẵm bốn giải thưởng lớn là Nhóm nhạc của năm, Bài hát của năm, MV của năm - Dynamite, Album của năm - Map of the Soul: 7.

Onward - phim hoạt hình của Pixar không có dấu hiệu khả quan về mặt doanh thu (do dịch bệnh Covid-19) vẫn nhận giải. Phim gia đình của năm. Đáng chú ý, Chris Pratt (diễn viên lồng tiếng vai Barley Lightfoot) từng bị vào danh sách bình chọn "Chris tệ nhất Hollywood".

Những giải thưởng quan trọng khác có: Bộ phim của năm trao cho Bad Boys for Life, Nhân vật biểu tượng thuộc về Jennifer Lopez, Ngôi sao điện ảnh của năm (nam): Will Smith, Ngôi sao điện ảnh của năm (nữ): Tiffany Haddish.