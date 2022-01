Mốc 7 năm và nguy cơ tan rã của các nhóm nhạc Hàn

TWICE, CLC, iKON cùng nhiều nhóm nhạc bước sang năm thứ 7 hoạt động. Họ có nguy cơ tan rã nếu chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý.

Tờ The Korea Herald nhận định hiếm nhóm nhạc nào đứng vững trước cột mốc 7 năm. 7 năm là thời hạn tối đa các thần tượng ký với công ty quản lý trong hợp đồng độc quyền. Ở cột mốc này, nhiều nhóm nhạc chọn tan rã để tìm hướng đi mới hoặc phát triển sự nghiệp solo.

Do đó, con số 7 khiến hầu hết fan Kpop lo lắng. Ở Kpop, một loạt nhóm nhạc đã ra mắt vào năm 2015 và bước sang năm thứ 7 hoạt động vào 2022. Trong số đó, Seventeen và N.Flying đã thông báo gia hạn hợp đồng. Trong khi đó, TWICE, CLC, April… đang đứng trước nguy cơ tan rã.

TWICE

Nhóm nhạc nữ gồm 9 thành viên của JYP Entertainment - TWICE - ra mắt vào tháng 10/2015 thông qua chương trình sống còn Sixteen và đã phát triển sự nghiệp thành công.

Tháng 11/2021, nhóm phát hành album phòng thu thứ ba, Formula of Love: O + T = <3. Sản phẩm gần nhất của TWICE vượt quá doanh số 700.000 album. Thành tích của Formula of Love: O + T = <3 tăng hơn 200.000 bản so với album trước đó Taste of Love.

Album cũng hạ cánh ở vị trí thứ 3 trên Billboard 200. Đây là thứ hạng cao nhất trên Billboard 200 của TWICE nói riêng và nhóm nhạc nữ Kpop nói chung.

Người hâm mộ đang lo lắng cho tương lai của TWICE. Ảnh: SBS.

Họ cũng đã phát hành ca khúc tiếng Anh đầu tiên The Feels vào tháng 10/2021. Đây là sản phẩm đầu tiên của TWICE để chính thức xâm nhập thị trường âm nhạc phương Tây. Với bài hát này, nhóm lần đầu xuất hiện trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở vị trí thứ 83. Họ cũng là nhóm nhạc nữ Kpop duy nhất lọt vào bảng xếp hạng trong năm 2021.

Thời gian qua, mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn TWICE không tiếp tục tái ký hợp đồng với công ty quản lý JYP Entertainment. Đồng nghĩa, nhóm nhạc đang đứng trước nguy cơ tan rã. Thông tin trên khiến người hâm mộ của nhóm lo lắng.

Tuy nhiên, việc thiết lập những cột mốc mới trong năm 2021 khiến tờ The Korea Herald nhận định TWICE có tương lai. Thành viên Jeongyeon gần đây tạm dừng hoạt động vì vấn đề sức khỏe, nhưng các thành viên vẫn gắn bó và cho thấy sự đoàn kết.

Monsta X

Monsta X cũng được thành lập thông qua chương trình sống còn mang tên No Mercy. Nhóm chính thức ra mắt dưới sự quản lý của Starship Entertainment vào ngày 14/5/2015.

Monsta X đã trở thành ngôi sao nổi tiếng cả trong và ngoài nước, thiết lập đỉnh cao sự nghiệp mới sau mỗi lần quảng bá. Nhóm đã phát hành sản phẩm No Limit vào tháng 11/2021 và album thứ hai tại Mỹ, The Dreaming. Monsta X cũng được mời tham gia chuyến lưu diễn Jingle Ball của iHeart Radio vào năm 2021. Họ là nhóm nhạc Hàn Quốc duy nhất tham gia sự kiện tại Mỹ ngoài BTS.

Trưởng nhóm Shownu của nhóm đang thực hiện nghĩa vụ quân sự và các thành viên khác nhập ngũ trong vài năm tới. Tuy nhiên, nhiều nhóm nhạc nam ra mắt trước đó đã tiếp tục hoạt động bất chấp lịch nhập ngũ. Trong thời gian một vài thành viên nhập ngũ, những người còn lại có thể phát triển sự nghiệp solo. Do đó, vấn đề này không đáng ngại với Monsta X.

iKON

Được hỗ trợ bởi công ty hàng đầu Kpop là YG Entertainment, iKON đã gặt hái thành công vang dội với bản hit Love Scenario vào năm 2018. Tuy nhiên, ngay khi ra mắt qua chương trình sống còn Mix & Match, sau đó phát hành sản phẩm đầu tiên vào tháng 9/2015, iKON đã nổi tiếng, có lượng fan đông đảo.

Tuy nhiên, khi iKon đang trên đường trở thành ngôi sao toàn cầu thì năm 2019, trưởng nhóm B.I vướng vào vụ bê bối sử dụng ma túy. Nam rapper thông báo rời nhóm vào tháng 6 cùng năm.

Tương lai của iKON trở nên mờ mịt khi B.I rời nhóm, Bobby có con. Ảnh: YG Entertainment.

Năm 2021, nhóm được chú ý khi tham gia chương trình sống còn của Mnet, Kingdom. Tuy nhiên, nhóm đã không phát hành bất cứ sản phẩm nào mới kể từ đó. Tháng 8/2021, thành viên Bobby bất ngờ thông báo kết hôn và có con. The Korea Herald nhận định sự ra đi của B.I hay việc thành viên chủ chốt Bobby lập gia đình khiến nhóm khó trở lại trong tương lai gần.

Day6

Ra mắt vào ngày 7/9/2015, Day6 là nhóm nhạc đầu tiên của JYP thành công trên toàn cầu với mô hình ban nhạc. Theo The Korea Herald, Day6 có thể tự hào với âm nhạc độc đáo nhờ vào việc các thành viên tham gia sáng tác hầu hết bài hát họ thể hiện. Nhiều bài trong số đó trở thành hit, ví dụ You Were Beautiful, Time of Our Life và Zombie.

Kể từ tháng 4/2021, các thành viên tập trung hơn vào hoạt động cá nhân và nhóm nhỏ. Ba thành viên Young K, Dowoon và Wonpil đã phát hành sản phẩm mới mang tên Right Through Me vào tháng 7, trong khi Dowoon và Young K đều ra mắt bài hát solo sau đó.

Việc gia hạn hợp đồng của các thành viên Day6 với JYP Entertainment vẫn chưa chắc chắn, đặc biệt sau sự ra đi đột ngột của thành viên Jae vào ngày 31/12/2021. Sungjin, Young K và Dowoon đã nhập ngũ.

April

Hợp đồng giữa nhóm nhạc 6 thành viên April với công ty DSP Media cũng sắp hết hạn. Họ ra mắt vào ngày 24/8/2015.

Sau khi trở lại vào tháng 7/2020 với ca khúc Hello Summer, April bị tẩy chay vì nghi vấn bắt nạt cựu thành viên Hyun Joo và ồn ào bạo lực học đường của Lee Na Eun.

April bị tẩy chay sau cáo buộc bắt nạt cựu thành viên Hyun Joo. Ảnh: DSP Entertainment.

Thành viên Lee Hyun Joo vào tháng 4/2021 tuyên bố cô bị một số thành viên của April bắt nạt và công ty hoàn toàn làm lơ trước vụ việc. Phủ nhận mọi cáo buộc, DSP tuyên bố họ thực hiện các biện pháp pháp lý đối với Hyun Joo. Hiện vụ việc chưa có kết luận. Trước sự tẩy chay của khán giả, April khó lòng hoạt động ngay cả khi tiếp tục gia hạn với công ty quản lý.

CLC

Nhóm nhạc nữ 5 thành viên CLC ra mắt vào ngày 19/3/2015, trực thuộc Cube Entertainment. Album mới nhất của họ là Helicopter phát hành tháng 9/2020. Tờ The Korea Heral nhận định CLC chưa hết hạn hợp đồng nhưng đã ngừng hoạt động nhiều tháng. Thậm chí, thành viên Choi Yu Jin gần đây tham gia chương trình sống còn của Mnet là Girls' Planet 999 và tái ra mắt trong nhóm nhạc dự án được thành lập từ chương trình là Kep1er.