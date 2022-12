Mơ ước năm 13 tuổi của Messi làm CĐV bất ngờ

Trong cuộc phỏng vấn với Diario La Capita khi còn là một cầu thủ trẻ, Lionel Messi thừa nhận mơ ước của anh là trở thành một giáo viên dạy thể dục. Ngoài ra, "El Pulga" cho biết bóng ném là môn thể thao ưa thích thứ 2, sau bóng đá và "Baby's Day Out" là bộ phim cầu thủ này thích nhất.

"Thật may khi mơ ước của Messi không thành hiện thực", một CĐV cho biết. Trong khi đó, người hâm mộ thứ 2 bình luận: "Dù sao, Messi vẫn có thể thực hiện ước mơ sau khi giải nghệ".

Bên cạnh đó, Diario La Capita còn tiết lộ với người hâm mộ những mơ ước đơn giản của cậu bé Messi, đó là được chơi ở đội một Newell's Old Boys. Messi cũng coi bố của anh, ông Jorge Messi và cha đỡ đầu, Claudio là người hùng.

Bài phỏng vấn này được thực hiện ngay trước khi Messi rời Argentina, đến Tây Ban Nha để gia nhập lò đào tạo trẻ La Masia. Hơn 20 năm sau, cậu bé ngô nghê ngày nào trở thành một trong những tên tuổi vĩ đại của làng túc cầu.

Sau khi giành hầu hết danh hiệu ở cấp CLB và đội tuyển (10 La Liga, 4 Champions League, 1 Ligue 1, Copa America, Siêu cúp Liên Lục địa), Messi đang khao khát hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu bằng việc nâng cao chức vô địch World Cup ở lần cuối cùng tham dự.

Trận chung kết World Cup giữa Argentina và ĐKVĐ Pháp diễn ra lúc 22h ngày 18/12 (giờ Hà Nội) trên sân Lusail. Trong 60 năm qua, chưa đội tuyển nào bảo vệ thành công ngôi vương thế giới.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019