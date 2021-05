Mở rộng điều tra đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Nguyễn Văn Hán (43 tuổi, trú Móng Cái, Quảng Ninh) bị cơ quan công an ra quyết định truy nã trong vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Vụ án xảy ra tại Móng Cái liên quan đến 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ ngày 9/1.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 16/5 cho biết đơn vị này tiếp nhận đối tượng truy nã Nguyễn Văn Hán do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Quảng Yên phát hiện, bắt giữ.

Tội phạm truy nã Nguyễn Văn Hán trong đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị Công an Quảng Ninh bắt giữ, điều tra mở rộng vụ án. Ảnh: CAQN.

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng 5/1, nhóm bị can Nguyễn Văn Tùng, Trương Hoài Sơn, Đoàn Văn Dũng tổ chức cho 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) rồi giao cho các bị can Nguyễn Văn Hán và Tạ Minh Quyết.

Sau đó, Hán và Quyết chở nhóm này đến trú ẩn tại phường Hải Yên, Móng Cái. Đến ngày 6/1, Quyết cùng Hán đưa 5 người Trung Quốc đến km12 bàn giao cho nhóm khác tiếp tục đi sâu vào nội địa Việt Nam. Nhóm người Trung Quốc bị phát hiện, bắt giữ ở Bình Phước và Nghệ An.

Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ đường dây tổ chức cho những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đã tiến hành khởi tố 7 bị can.