Mở rộng điều tra đường dây buôn lậu vàng ở An Giang

Công an phát hiện nhiều người liên quan đường dây buôn lậu vàng vừa bị triệt phá ở An Giang. Họ núp bóng doanh nhân để đưa vàng lậu đi tiêu thụ.

Công an tỉnh An Giang đang hoàn tất hồ sơ khởi tố các bị can trong đường dây buôn lậu vàng vừa triệt phá hôm 30/10. Ngoài ra, cảnh sát đang mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của những người liên quan khác.

Núp bóng doanh nhân làm từ thiện

Ðại tá Ðinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết các nghi phạm bị bắt giữ trong vụ buôn lậu 51 kg vàng qua biên giới đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Vụ án đang được mở rộng điều tra nên công an chưa thể cung cấp thông tin về những người đã bị bắt và ra đầu thú.

Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật thu giữ được.

Điều tra chuyên án này, công an phát hiện nhiều người liên quan hoạt động buôn lậu liên tỉnh. Ngoài địa bàn An Giang, họ nhận hàng về để giao cho các tỉnh khác ở đồng bằng sông Cửu Long.

Phía sau những người này là những doanh nghiệp “núp bóng”. Chúng có mối quan hệ chằng chịt với nhau, mang vỏ bọc doanh nhân đi làm từ thiện để ngụy trang nên rất khó phân biệt.

Cuộc vây bắt nghẹt thở

Trưa 30/10, Công an tỉnh An Giang bắt quả tang một nhóm vận chuyển một số lượng lớn kim loại màu vàng qua biên giới. Kết quả giám định sau đó cho thấy đây là vàng ròng 9999, số lượng 51 kg.

Trước đó, khi biết được họ nhận vận chuyển vàng từ Campuchia sẽ về Việt Nam, Ban chuyên án Công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng xác minh, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ bố trí lực lượng mai phục tất cả đường mòn lối mở, đường sông bên cạnh lực lượng tuần tra công khai.

Những người trong vụ án này di chuyển bằng vỏ lãi với công suất máy khoảng 20 mã lực, chạy với tốc độ cực nhanh, gây khó khăn cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Thông tin từ lực lượng phá án cho biết ban đầu, họ chạy 1 chiếc vỏ chở 4-5 người từ Campuchia về. Nhóm này dừng lại một số trạm, chốt của lực lượng công an để chứng minh không phải là người đi buôn lậu, mà chỉ giăng câu, giăng lưới ngang qua địa phận này.

Lần thứ hai, họ tiếp tục chạy thử qua các trạm với tốc độ rất nhanh nhưng các lực lượng chúng ta vẫn “làm ngơ”. Đến lần thứ ba, họ xuất hiện chạy với tốc độ rất nhanh hướng từ Campuchia vào Việt Nam. Khi đến khu vực ấp Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc, họ lần lượt đưa các bao tải và bọc nylon màu đen lên bờ.

Kết quả giám định xác định 51 kg kim loại nghi vàng là vàng 9999 không lẫn tạp chất.

Xác định đúng kẻ tình nghi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an tỉnh ập đến khống chế. Tuy nhiên, nhóm vận chuyển vàng manh động chống trả. Họ dùng chân vịt của máy đưa lên khỏi mặt nước để cản trở lực lượng chức năng tiếp cận tang vật.

Theo đại diện Công an tỉnh An Giang, địa hình nơi phá án là khu vực biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Thời điểm này đang vào mùa nước nổi, đồng ruộng bị ngập sâu từ 1-2 m nên khắp nơi nước mênh mông như biển, không có bờ, không có ranh giới. Thực tế này cũng gây khó cho lực lượng công an khi không có chỗ bố trí mai phục để vây bắt.

Trong lúc giằng co, nhóm này đã vứt hàng xuống nước, buộc lực lượng công an phải giăng hàng ngang để mò vớt tang vật làm căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

Công an đã bắt giữ được Trần Văn Hải (49 tuổi, ngụ xã Ða Phước, huyện An Phú) cùng 2 bao tải và 1 bọc nylon màu đen có chứa tang vật trong vụ buôn lậu vàng. Sau đó, 3 người có liên quan ra đầu thú.