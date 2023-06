Mổ lấy thai cùng lúc bóc khối u nặng hơn trẻ sơ sinh cho sản phụ

Khi người phụ nữ 38 tuổi nhập viện sinh con, các bác sĩ bất ngờ phát hiện thai phụ có khối u xơ tử cung kích thước rất lớn.

BSCKII Nguyễn Thanh Hà, Phó trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu, kiểm tra vết mổ cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Sáng 28/6, các bác sĩ khoa Điều trị yêu cầu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đã thực hiện thành công ca mổ lấy thai cùng lúc phẫu thuật u xơ tử cung có kích thước rất lớn ở sản phụ.

Bệnh nhân là N.T.L. (38 tuổi, trú tại xã Cẩm Bình, Cẩm Xuyên) mang thai lần 2, nhập viện để sinh con. Qua thăm khám, siêu âm, bác sĩ nhận thấy người phụ nữ đã có dấu hiệu chuyển dạ. Ngoài ra, các thầy thuốc còn phát hiện thai phụ có khối u xơ tử cung tiền đạo kích thước lớn (khoảng 20x20 cm), nằm ngay đoạn eo tử cung, ngôi thai bất thường.

BSCKII Nguyễn Thanh Hà, Phó trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu, nhận định đây là trường hợp phức tạp bởi khối u có kích thước khổng lồ, cần phải loại bỏ bán phần tử cung của bệnh nhân do bị dính vào đại tràng gây chảy rất nhiều máu. Ngay sau đó, ê-kíp bác sĩ đã nhanh chóng thực hiện phẫu thuật.

Sau 60 phút phẫu thuật, bé trai nặng 2,7 kg chào đời khỏe mạnh. Các bác sĩ cũng bóc tách thành công khối u xơ nằm ở vị trí khó nặng hơn 3 kg. Sau mổ, sức khỏe sản phụ dần ổn định, được chăm sóc và theo dõi tại phòng bệnh.

Bác sĩ Hà khuyến cáo u xơ tử cung trong thai kỳ thường gặp với mẹ bầu trên 30 tuổi. Kích thước của u xơ trong 9 tháng mang thai có thể tăng nhanh do sự gia tăng của các hormone nội tiết.

"U xơ càng to thì rủi ro tiềm ẩn với thai nhi càng lớn. Khối u sẽ chiếm một phần không gian trong buồng tử cung và chèn ép lên thai nhi. Đồng thời, lớp nội mạc tử cung có thể bị ảnh hưởng, điều này dẫn đến những bất thường về ngôi thai, sẩy thai, đẻ non, rối loạn cơn co khi chuyển dạ và băng huyết sau sinh. Ngoài ra, u xơ nằm ở gần cổ tử cung còn cản trở đường chào đời của bé", bác sĩ Hà nhấn mạnh.

Đối với phụ nữ mang thai, việc phẫu thuật loại bỏ u xơ tử cung là rất hạn chế. Chính vì vậy, sản phụ mắc u xơ tử cung trong thời gian mang thai cần phải thăm khám, tư vấn điều trị sớm tại các bệnh viện chuyên sâu sản khoa, tránh ảnh hưởng xấu tới thai kỳ và sinh nở.