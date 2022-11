Mở hộp Reno8 Pro 5G, trải nghiệm ‘Lite Flagship’ nhà Oppo

Ra mắt vào tháng 10, Oppo Reno8 Pro 5G được “ưu ái” trang bị cấu hình và nhiều tính năng của smartphone phân khúc cao cấp.

Là phiên bản được tiết lộ sau cùng của Reno8 series, Oppo Reno8 Pro 5G tạo ấn tượng khi không chỉ đáp ứng nhu cầu làm việc cao, giải trí đa tác vụ mà còn cho phép người dùng sáng tạo hình ảnh hoặc video một cách chuyên nghiệp. Để làm được điều này, Oppo mang đến bộ đôi cảm biến flagship Sony kèm vi xử lý hình ảnh NPU MariSilicon X và chip MediaTek trong thiết kế nguyên khối đặc trưng.

Camera tạo dấu ấn chuyên nghiệp

Nói về chất lượng hình ảnh, Oppo là hãng điện thoại được ưa chuộng vì độ sắc nét, màu sắc cân bằng, các chi tiết được thể hiện rõ trên ảnh chụp. Năm nay, hãng tiếp tục cải tiến camera trên smartphone của mình bằng cách nâng cao khả năng chụp ảnh, quay video trong môi trường thiếu sáng - vốn là điều kiện khắc nghiệt nhất cho camera di động.

NPU xử lý hình ảnh MariSilicon X do Oppo tự nghiên cứu và phát triển là một trong những công nghệ chính làm nên khả năng chụp ảnh chuyên nghiệp của Reno8 Pro. Đây cũng là điểm sáng của thương hiệu trong cuộc đua phần cứng máy ảnh. Kết hợp với bộ đôi cảm biến flagship từ Sony, camera trên Reno8 Pro 5G có lợi thế cạnh tranh cao so với các smartphone khác trong phân khúc cận cao cấp.

Cụm 3 camera sau trên Reno8 Pro 5G gồm: Camera chính 50 MP, camera góc rộng 8 MP và camera macro 2 MP, cho ra những bức ảnh đầy đủ chi tiết, chất lượng sắc nét ở nhiều góc độ.

Bên cạnh chụp ảnh thường ngày, Reno8 Pro 5G còn mở ra khả năng trở thành chuyên gia phim ảnh cho người dùng khi sở hữu tính năng “Siêu quay đêm 4K”. Thực tế cho thấy, video quay ở chế độ này được thu sáng tốt hơn, các chi tiết được tái tạo chân thực, nhiễu ảnh được giảm xuống mức tối thiểu.

Ở tính năng chụp chân dung, chủ thể chụp bởi Oppo Reno8 Pro 5G được tách bạch rõ với phông nền, tuy nhiên phần tóc vẫn chưa được xử lý hoàn toàn. Oppo cũng thêm nhiều bộ lọc hỗ trợ cho tính năng chân dung như Bokeh Flare, để người dùng “làm chủ” kiểu chụp nghệ thuật này.

Reno8 Pro 5G cũng có thêm các bộ lọc màu, chế độ tùy chỉnh làm đẹp… giúp người dùng can thiệp sâu hơn vào hình ảnh ngay trong lúc chụp và không tốn nhiều thời gian hậu kỳ.

Hiệu năng xứng tầm "flagship"

Không bỏ qua khả năng giải trí, làm việc đa tác vụ trên thiết bị của mình, Oppo trang bị vi xử lý Dimensity 8100-Max cho phiên bản pro của Reno8 series. Máy xử lý thông tin nhanh, hình ảnh đồ hoạ thể hiện mượt mà. Các công việc hàng ngày như lướt web, xem phim, nghe gọi đều không làm khó sản phẩm.

Kết hợp với tần số quét 120 Hz, việc chơi game trên Reno8 Pro 5G được bảo đảm liền mạch, không có độ trễ, chuyển động linh hoạt.

Nhằm tối ưu hoá trải nghiệm chơi game của người dùng, Oppo đã bổ sung tính năng hỗ trợ như Focus mode (tắt thông báo) hay điều chỉnh hiệu năng phù hợp với 3 mức độ: Tiết kiệm pin, trung bình, hiệu năng cao. Điều này giúp người chơi tuỳ chỉnh điện thoại phù hợp với đa dạng thể loại game và giải trí trên Reno8 Pro 5G một cách liền mạch, trơn tru.

Thời lượng pin cũng được hãng chú trọng khi sản xuất smartphone cận cao cấp như Reno8 Pro 5G. Với viên pin 4.500 mAh, tuy dung lượng pin không quá cao so với các sản phẩm khác cùng tầm giá, máy vẫn đáp ứng đủ năng lượng cho một ngày sử dụng. Ngoài ra, củ sạc đi kèm được trang bị công nghệ SuperVOOC 80 W, giúp sạc đầy thiết bị trong chưa đầy nửa giờ đồng hồ.

Reno8 Pro 5G là một trong những thiết bị đầu tiên được Oppo cập nhật hệ điều hành ColorOS 13. Với thiết kế thuỷ sinh, được lấy cảm hứng từ môi trường, ColorOS 13 đề cao tính cá nhân hoá trên smartphone. Giao diện cho phép người dùng tuỳ biến với nhiều tính năng như Omoji và Bitmoji, thay đổi theme (chủ đề) tuỳ theo sở thích và gu thẩm mỹ, đồng thời kết nối đa màn hình giúp tăng trải nghiệm liền mạch giữa các thiết bị trong hệ sinh thái Oppo. Theo Oppo, bản cập nhật ColorOS 13 sẽ đến tay người dùng trong thời gian sắp tới.

Thiết kế mang đậm tính “Reno”, nhưng mới

Thuộc Reno8 series, Oppo Reno8 Pro 5G sở hữu thiết kế vỏ hộp bên ngoài không có nhiều thay đổi, ngoại trừ chữ “Pro” được in thêm. Trong hộp vẫn được trang bị đầy đủ các phụ kiện: Củ sạc nhanh, cáp sạc, que chọc sim, ốp lưng. Tại thị trường Việt Nam, người dùng có 2 lựa chọn màu sắc: Xanh lục bảo và đen thạch anh khi muốn sở hữu thiết bị cận cao cấp này.

Mặt lưng của Reno8 Pro 5G mang thiết kế nguyên khối với cụm camera được làm thoải xuống phần thân dưới, liền mạch. Đây là nét đặc trưng trong ngôn ngữ thiết kế Unibody của Oppo, mang lại vẻ ngoài sang trọng không thua kém các sản phẩm cao cấp. Cảm giác cầm nắm Reno8 Pro 5G không bị cấn tay, nhất là ở vị trí ngón trỏ chạm vào khu vực ống kính - nơi người dùng thường gặp trở ngại khi sử dụng điện thoại.

Cụm camera trên Reno8 Pro 5G được thiết kế tinh tế, nằm chìm trên mặt phẳng khu vực đặt vị trí máy ảnh, không nhô lên, tạo cảm giác an toàn khi để trên mặt bàn, không dễ trầy xước. Tuy nhiên, do kích thước ống kính khá to nên cụm camera của máy vẫn nhìn khá thô, đặc biệt trên phiên bản màu xanh. Phiên bản màu đen sẽ là lựa chọn tốt hơn trong trường hợp này.

Với việc ra mắt Reno8 Pro 5G, Oppo bổ sung thêm một model cận cao cấp vào danh mục smartphone vốn đa dạng của mình. Tích hợp những thông số flagship, Reno8 Pro 5G là smartphone dành cho người dùng đang tìm kiếm một chiếc smartphone để làm việc, giải trí, chụp ảnh và quay video chuyên nghiệp.