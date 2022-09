Mô hình văn hóa đọc hiện đại của đường sách TP.HCM

Ý tưởng thành lập đường sách bắt nguồn từ truyền thống tôn vinh văn hóa đọc đã có từ trước đó của người dân cũng như lãnh đạo thành phố.

Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh chính thức đi vào hoạt động ngày 9/01/2016, là một trong 10 sự kiện nổi bật của Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2016. Sự ra đời của đường sách Thành phố Hồ Chí Minh là thành quả của sự đồng lòng giữa “ý Đảng, lòng Dân” về việc tạo dựng một không gian văn hóa đọc, là “nơi phục vụ và thỏa mãn nhu cầu văn hóa tinh thần của người dân thành phố và du khách, nơi thưởng lãm đậm nét văn hóa của người dân sau những giờ làm việc, ngày nghỉ cuối tuần, những ngày lễ hội...”.

Quá trình hình thành

Ý tưởng thành lập đường sách bắt nguồn từ truyền thống tôn vinh văn hóa đọc đã có từ trước đó của người dân cũng như lãnh đạo thành phố. Từ trước năm 1975, trên các khúc đường ngay ngã tư Pasteur - Lê Lợi đã có các kiốt sách cũ, mới. Chợ sách cũ Đặng Thị Nhu đã hình thành và hoạt động sôi nổi một số năm sau ngày thống nhất đất nước, thu hút đông đảo người say mê yêu sách.

Từ năm 2000 trở đi, cứ hai năm một lần thành phố luôn có hội sách rất lớn tập trung công sức của lãnh đạo thành phố và các nhà xuất bản, Công ty Sách, và đường sách - đường hoa mỗi dịp Tết về trên đường Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế, trở thành hoạt động nền nếp trong đời sống với sách và văn hóa tinh thần của người dân.

Sau đó, lãnh đạo thành phố đặt vấn đề với các đơn vị xuất bản, phát hành sách là nên tìm một con đường để xây dựng một không gian ổn định, lâu dài cho hoạt động sách.

Cho đến ngày 13/11/2014 bài viết “Con đường sách nào cho Sài Gòn” của nhà báo Lê Văn Nghĩa xuất hiện trên báo Tuổi Trẻ, cùng lúc đó Hội Xuất bản Việt Nam cùng vào cuộc với các cuộc tọa đàm, lấy ý kiến vận động cho ý tưởng này đi vào hiện thực. Để rồi sau đó, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Văn phòng phía Nam Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ hai (từ ngày 17 đến ngày 21/4/2015) ngay trên đường Nguyễn Văn Bình.

Đây chính là một hoạt động thử nghiệm để thực hiện ý định xây dựng một mô hình đường sách trong tương lai. Góp phần thực hiện ý định đó bằng cuộc hội thảo ngay trên đường Nguyễn Văn Bình ngày 18/4/2015 “Đường sách Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Tại sao không?” đã thu hút nhiều ý kiến tham gia của các nhà văn, nhà báo, người làm sách... Nhiều người đã “đề cử” đường Nguyễn Văn Bình (Quận 1) làm “đường sách”.

Ngày 14/5/2015, Văn phòng phía Nam - Hội Xuất bản Việt Nam gửi Công văn số 02-2015/CV-VPPN kiến nghị các biện pháp phát triển văn hóa đọc tại Thành phố Hồ Chí Minh chính thức đề xuất với Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố cần “hình thành Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh” - một con đường dành cho sách, cho văn hóa đọc.

Đến ngày 3/9/2015, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Hứa Ngọc Thuận: “Qua việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 2 năm 2015 tại khu vực đường Nguyễn Văn Bình, quận 1 đã được nhân dân đồng thuận và có đánh giá cao, cần tiếp tục duy trì trở thành địa chỉ văn hóa hấp dẫn của thành phố, đáp ứng nhu cầu của bạn đọc về một môi trường văn hóa giải trí gắn với thế giới sách...”.

Ngày 8/9/2015, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố đã ký Công văn số 21/TTR-STTTT về xây dựng đường sách Thành phố Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Văn Bình, phường Bến Nghé, quận 1 và chính thức trình Ủy ban nhân dân Thành phố đề án “Thành lập Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Văn Bình, phường Bến Nghé, quận 1” với mục tiêu được xác định rõ ràng: Tạo dựng lại mô hình đường sách trước đây đã có, xây dựng không gian phát triển văn hóa đọc, hướng tới xây dựng một mô hình văn hóa đọc, lan tỏa, nhân rộng ra các quận, huyện khác có điều kiện; xây dựng một thương hiệu văn hóa đọc cho thành phố và cả nước”; đường sách sẽ là “nơi phục vụ và thỏa mãn nhu cầu văn hóa tinh thần của người dân thành phố và du khách, nơi thưởng lãm đậm nét văn hóa của người dân sau những giờ làm việc, ngày nghỉ cuối tuần, những ngày lễ hội...”.

Ngày 22/9/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố trình Thành ủy Công văn số 5736/UBND-VX về việc xây dựng đường sách Thành phố Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Văn Bình, phường Bến Nghé, quận 1.

Ngày 30/9/2015, Văn phòng Thành ủy ban hành Công văn số 10416/VP- TU truyền đạt ý kiến của Thường trực Thành ủy đồng ý chủ trương: Tổ chức đường sách Thành phố Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Văn Bình, phường Bến Nghé, quận 1 chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 10/10/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành: Kế hoạch thực hiện “Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh” trên đường Nguyễn Văn Bình, phường Bến Nghé, quận 1 (Công văn số 6156/KH-UBND) với mục đích, yêu cầu cụ thể cho từng tiêu chí, hạng mục xây dựng,... đến trách nhiệm của từng cơ quan, ban, ngành trong việc yêu cầu gấp rút triển khai xây dựng và hoàn thành công trình văn hóa đặc sắc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ban Điều hành Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập (gồm Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Xuất bản Việt Nam - Văn phòng phía Nam) trực tiếp điều hành các công việc phục vụ cho việc xây dựng đường sách Thành phố Hồ Chí Minh theo chủ trương của thành phố. Sau gần 3 tháng thi công, đường sách Thành phố Hồ Chí Minh đã được khánh thành - một công trình văn hóa đặc sắc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh chính thức đi vào hoạt động ngày 9/01/2016 và được bầu chọn là một trong 10 sự kiện tiêu biểu của thành phố năm 2016.

Ủy ban nhân dân thành phố đã giao cho Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị quản lý nhà nước đối vớiđường sách. Ban Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã gửi công văn đề nghị Hội Xuất bản Việt Nam thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn đường sách Thành phố Hồ Chí Minh (ngay sau khi Ban Điều hành đường sách Thành phố Hồ Chí Minh chấm dứt hoạt động) để quản lý và điều hành các hoạt động tại không gian đường sách Thành phố Hồ Chí Minh với tiêu chí phục vụ văn hóa đọc, không phải kinh doanh.

Ngày 9/12/2015, Hội Xuất bản Việt Nam ban hành Quyết nghị số 3/QN- TVHXB thành lập Công ty TNHH MTV Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động của đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả sau 6 năm hoạt động (2016-2022)

Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh có chiều dài 144 m, lòng đường rộng 8 m với 30 gian hàng của 5 nhà xuất bản (Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Trẻ, Chi nhánh Nhà xuất bản Kim Đồng, Chi nhánh Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam); 9 Công ty sách (Nhà sách Phương Nam, Nhã Nam, Thái Hà, Đại học Hoa Sen, First News, Đông A, Alphabooks, Sài Gòn Books, Phanbooks); 4 gian sách quý - sách xưa (Quán sách mùa thu, Bách Hợp, Con Mèo Nhỏ, quán sách cô Chi); 2 quán café sách; 2 gian hàng quà lưu niệm và các phân khu chức năng như: không gian dành cho nghệ thuật đóng sách và phục chế sách quý; xe bus sách - thư viện mini; sân chơi thiếu nhi; sân khấu dành để tổ chức hoạt động sự kiện; khu trưng bày sách hỗ trợ dạy và học dành cho học sinh; khu vực đọc sách tiếng Anh miễn phí; chiếu nghỉ để bạn đọc dừng chân đọc sách và lòng đường phục vụ các chương trình triển lãm, sự kiện, lễ hội, sân chơi tương tác. Tất cả các đơn vị đã góp phần tạo dựng nên diện mạo năng động, sôi nổi, đậm nét văn hóa của Thành phố.

Trong hơn 6 năm hoạt động, tính đến ngày 31/6/2022, đường sách Thành phố Hồ Chí Minh đã đón được khoảng 14 triệu lượt khách. Ảnh: Lê Quân.

Kết quả kinh doanh

Trong hơn 6 năm hoạt động, tính đến ngày 31/6/2022, đường sách Thành phố Hồ Chí Minh đã đón được khoảng 14 triệu lượt khách, tổng doanh thu đạt 226 tỷ đồng với hơn 4,2 triệu cuốn sách bán ra, 61.000 tựa sách mới và tổ chức gần 1.500 sự kiện.

Sau 2 năm bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, đường sách đã đạt được mức cân bằng, phục hồi hoàn toàn sau đại dịch. Các gian hàng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận khách hàng theo nhiều kênh, đặc biệt là thương mại điện tử; tập trung đào tạo và tuyển dụng nhân sự; phát triển chiến lược kinh doanh sẵn sàng đón đông đảo bạn đọc không chỉ trong nước mà còn có du khách quốc tế.

Hoạt động truyền thông, sự kiện

Sau hơn 6 năm hoạt động, đường sách đã là điểm đến quen thuộc của các đơn vị khi tổ chức hoạt động sự kiện. Sự tham gia của các tổ chức chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, các tổ chức, cá nhân ngày càng nhiều.

Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh là địa chỉ tin cậy với những đầu sách chất lượng được giới thiệu đến độc giả, số lượng sự kiện giao lưu, giới thiệu sách ngày càng tăng qua từng năm, các tác phẩm sách được chọn giới thiệu tại đường sách đều là những ấn phẩm đặc sắc của các đơn vị xuất bản, phát hành tại Thành phố Hồ Chí Minh và trong cả nước. Sự kiện tại đường sách diễn ra không chỉ vào cuối tuần mà trải đều vào các ngày với nhiều hình thức trải nghiệm đa dạng, phong phú dành cho bạn đọc.

Đường sách là sân chơi của nhiều giới, nhiều lĩnh vực. Nhiều tọa đàm phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và gia đình, sân chơi trải nghiệm, hoạt động tương tác diễn ra tại đường sách, các cuộc triển lãm trưng bày sách ngày càng nhận được sự quan tâm, tham gia của cộng đồng từ giới xuất bản đến thầy cô giáo, các trường học, cơ sở giáo dục, cha mẹ học sinh...

Các loại hình sự kiện diễn ra ở đường sách tiêu biểu như: hoạt động lễ hội gắn với các sự kiện chính trị - xã hội - văn hóa - giáo dục; hoạt động trưng bày, triển lãm những tác phẩm sáng tác trên nhiều lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; các sự kiện giao lưu giới thiệu tác giả, tác phẩm, ký tặng sách; trình diễn nghệ thuật truyền thống đến hiện đại; hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật của các tổ chức nước ngoài; giao lưu, trao đổi về nghề nghiệp trong lĩnh vực hoạt động xuất bản, phát triển văn hóa đọc; các diễn đàn về phát triển văn hóa đọc dành cho học sinh, sinh viên; trải nghiệm với nghề đóng sách, phục chế sách; sân chơi động tương tác, hoạt động trải nghiệm thu hút đông đảo bạn đọc, du khách, đặc biệt là lứa tuổi học sinh...

Sự đa dạng về loại hình sự kiện tại đường sách phát triển qua các năm; tuy nhiên, nơi đây vẫn đi đúng định hướng của lãnh đạo Thành phố, đúng với kỳ vọng của cư dân Thành phố về một con đường văn hóa, tri thức với các sự kiện giao lưu, giới thiệu các đầu sách có giá trị bên cạnh các sân chơi tương tác, các loại hình văn hóa, nghệ thuật khác; góp phần giáo dục lớp trẻ hình thành một thế hệ tương lai tri thức, văn hóa - văn minh.

Ngoài ra, đường sách Thành phố Hồ Chí Minh còn có xe bus sách - mô hình Thư viện mini với thông điệp “Chuyến xe chở tri thức - Chở tương lai” đã phát huy được vai trò lan tỏa thói quen đọc sách đến cộng đồng.

Về truyền thông, đường sách Thành phố Hồ Chí Minh hình thành và phát triển các trang mạng xã hội chính thức là Fanpage và YouTube, đồng thời liên kết mạng lưới truyền thông với các nhà xuất bản, các cơ quan báo đài nhằm cung cấp thông tin đến cộng đồng nhanh, kịp thời; hỗ trợ cho việc tìm kiếm thông tin và lan tỏa các hoạt động phát triển văn hóa đọc, văn hóa nghệ thuật, các sân chơi trải nghiệm đến đông đảo bạn đọc, du khách.

Bảo đảm tiện nghi về cơ sở vật chất, an ninh trật tự

Với trung bình 250 sự kiện/năm, đường sách đã từng bước đầu tư, nâng cấp các trang thiết bị cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, đã có hơn 60 hạng mục như: sân khấu, bàn ghế diễn giả và bạn đọc, hệ thống âm thanh, giá tranh, tủ trưng bày, hệ thống pano, standee, dù che mưa, cổng chào,... phục vụ các hoạt động sự kiện, lễ hội. Đường sách luôn chú trọng gia tăng tiện ích các phân khu khu chức năng, hoàn chỉnh, rà soát, duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống trang thiết bị, phục vụ hiệu quả cho các hoạt động.

Cùng với đó, bảo đảm sự an toàn, yên tâm cho bạn đọc thưởng lãm và mua sách; đường sách tăng cường kiểm tra các công tác an toàn, an ninh trật tự, tổ chức các chương trình tập huấn an toàn phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng thoát hiểm... Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, xịt muỗi, côn trùng; vệ sinh cảnh quan; rà soát an toàn cháy nổ, hướng dẫn các đơn vị về các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, an toàn điện; đặc biệt trong mùa mưa...

Thuận lợi - Nguyên nhân của sự thành công

1. Có chủ trương, chính sách của Chính phủ và các bộ, ngành: Đề án về phát triển văn hóa đọc, Ngày sách Việt Nam,... của Thủ tướng Chính phủ; Dự thảo Thông tư ban hành Tiết đọc sách trong nhà trường,... của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng là nhân tố góp phần tác động đến ý thức cộng đồng trong việc đầu tư vào giáo dục, đầu tư vào các hoạt động nhằm nâng cao văn hóa đọc và đã góp phần trực tiếp vào sự phát triển của đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Có chủ trương đúng đắn và sự chỉ đạo kịp thời của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: Việc xác định vị trí và xây dựng đường sách Thành phố Hồ Chí Minh theo phương thức xã hội hóa,... của lãnh đạo Thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi để nhiều tổ chức, cá nhân trong xã hội cùng tham gia và phát huy tính sáng tạo, chủ động đóng góp cho sự phát triển của đường sách.

3. Sự ủng hộ, chung tay của các Sở, ban, ngành Thành phố trong việc kiến tạo một con đường giao thông thành con đường văn hóa đọc mang tên đường sSách Thành phố Hồ Chí Minh - một mô hình văn hóa đọc độc đáo, đầu tiên trong cả nước.

4. Vị trí thuận lợi: đường sách nằm ở vị trí trung tâm Thành phố, tiếp giáp với những di sản kiến trúc gắn với lịch sử phát triển của Thành phố thu hút đông đảo bạn đọc, du khách trong và ngoài nước ghé thăm.

5. Vai trò quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh

Sự chủ động trong công tác tham mưu của Sở Thông tin và Truyền thông với Ủy ban nhân dân Thành phố để xây dựng và điều hành hoạt động của đường sách từ khi khởi tạo đến nay là một quá trình liên tục đổi mới để phù hợp với sự phát triển đa dạng các hoạt động của đường sách.

Thực hiện sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông đã giám sát, chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời hoạt động của Công ty Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị tham gia; phối hợp tổ chức các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội, văn hóa - giáo dục của Thành phố và cả nước; luôn ủng hộ và đồng hành trong việc xây dựng đường sách trở thành không gian văn hóa đọc, điểm đến của các hoạt động phục vụ đời sống tinh thần của người dân Thành phố.

6. Sự chỉ đạo và điều hành của Hội Xuất bản Việt Nam

Ngay từ khi khởi tạo đến quá trình xây dựng và phát triển đường sách tới nay, Hội Xuất bản Việt Nam đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh để lãnh đạo Công ty Đường sách luôn đi đúng định hướng và làm tốt các nhiệm vụ được giao. Điển hình như:

- Đề xuất với Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố về việc cần “Hình thành đường sách Thành phố Hồ Chí Minh”, xây dựng một con đường dành cho sách, cho văn hóa đọc (Công văn số 2-2015/CV-VPPN ngày 14/5/2015).

- Định hình mô hình hoạt động của đường sách phù hợp: thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn đường sách Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở xác lập trách nhiệm và mối quan hệ giữa ba chủ thể: Sở Thông Tin và Truyền Thông Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Xuất bản Việt Nam (Văn phòng phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh), Công ty trách nhiệm hữu hạn đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

- Mô hình quản lý và điều hành hoạt động đường sách cũng đã được thể chế hóa bằng Điều lệ hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn đường sách Thành phố Hồ Chí Minh dưới sự điều hành của Hội Xuất bản Việt Nam và sự giám sát của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh.

- Hội Xuất bản Việt Nam và sự quản lý, điều hành trực tiếp của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh bảo đảm các hoạt động luôn đi đúng theo sứ mệnh của một không gian văn hóa đọc hướng đến mục tiêu vì cộng đồng, vì sự phát triển văn hóa đọc, vì sự chăm lo đời sống văn hóa tinh thần, vì môi trường học tập suốt đời của cộng đồng dân cư... Các hoạt động ngày càng phong phú, đa dạng nguồn lực, đa dạng loại hình hoạt động và vẫn luôn đi đúng hướng với chủ trương, kỳ vọng của các cấp lãnh đạo từ khi thành lập đến nay.

7. Sự tham gia tích cực, chủ động của các đơn vị hoạt động tại đường sách trong tất cả các lĩnh vực

Hoạt động giao lưu, giới thiệu sách ngày càng đặc sắc; các đơn vị chú trọng đầu tư vào chất lượng tác phẩm, văn hóa phẩm, đa dạng thể loại, đặc biệt là sách thiếu nhi...; luôn có nhiều đầu sách mới, giá trị được giới thiệu, cập nhật kịp thời, đáp ứng được nhiều dạng nhu cầu của người đọc,...

Bên cạnh đó, các đơn vị luôn tham gia nghiêm túc và đầy đủ các hoạt động chủ điểm; các sự kiện, đợt hoạt động văn hóa chính trị của Thành phố diễn ra tại đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị với Công ty Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh góp phần vận hành hoạt động đường sách luôn kịp thời, giữ gìn lề thói hoạt động, bảo đảm tuân thủ các hoạt động, quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc quy chế đường sách.

Dù hoạt động kinh doanh có phần giảm đi trong mùa thấp điểm (mưa, yếu tố thời tiết) hay đại dịch Covid-19 thì tinh thần lạc quan, tinh thần vượt khó, sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng của các đơn vị trong việc đầu tư tổ chức hoạt động sự kiện, các chương trình tri ân bạn đọc; đầu tư trong công tác quản lý đào tạo nhân sự; trang thiết bị, chỉnh trang cửa hàng... để cùng đem lại không gian tiện ích, an toàn, chuyên nghiệp; mang đến trải nghiệm hài lòng cho khách hàng.

8. Vai trò điều hành tích cực, hiệu quả của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh

Ban Giám đốc Công ty Đường sách đã luôn làm tốt vai trò quản lý, điều hành và tạo điều kiện thuận lợi cho các gian hàng kinh doanh tại chỗ cũng như các đối tác bên ngoài; bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đúng định hướng của lãnh đạo Thành phố, Hội Xuất bản Việt Nam, Sở Thông tin và Truyền thông trong việc phục vụ phát triển văn hóa đọc, không phải là đơn vị thuần túy kinh doanh.

8.1. Bộ máy nhân sự tinh gọn, hiệu quả

Công ty Đường sách làm việc với mô hình văn phòng mở, bộ máy nhân sự gọn nhẹ, hiệu quả. Quy trình tiếp nhận nhân sự minh bạch, thông qua phỏng vấn, bảng mô tả và yêu cầu công việc rõ ràng. Có chính sách đãi ngộ, đào tạo được quy định trong quy chế lương, thưởng của Công ty.

Tập thể cán bộ, nhân viên của Công ty Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ, học hỏi và cầu thị; tư duy nhạy bén, tinh thần làm việc chuyên nghiệp, tận tụy và yêu thích môi trường làm việc cộng đồng; đồng thời luôn đẩy mạnh công tác kế hoạch hóa các chương trình hoạt động, nâng cao năng lực phối hợp, tổ chức triển khai công việc, bảo đảm sự vận hành hoạt động của công ty một cách chuyên nghiệp, công khai, minh bạch.

8.2. Cơ chế phối hợp thông tin chặt chẽ, kịp thời, thực hiện tốt công tác kế hoạch, định hướng hoạt động

Công ty Đường sách luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất, tốt nhất để phục vụ cho mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Thành phố, cho sự phát triển của văn hóa đọc, sự lớn mạnh của ngành xuất bản Việt Nam. Cơ chế thông tin, phối hợp giữa đường sách và các đơn vị tại chỗ hay với các đối tác khác luôn kịp thời, hiệu quả, linh hoạt.

Luôn bảo đảm chế độ báo cáo, thỉnh thị định kỳ về các hoạt động diễn ra tại đường sách tới lãnh đạo Hội Xuất bản Việt Nam, Sở Thông tin và Truyền thông và các ban, ngành liên quan.

Thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về hoạt động xuất bản và Quy chế hoạt động của đường sách Thành phố Hồ Chí Minh do Sở Thông tin và Truyền thông ban hành. Xây dựng nội quy bảo đảm các hoạt động được vận hành trong khuôn khổ pháp lý nghiêm túc, thường xuyên kiểm tra rà soát việc tuân thủ Luật Xuất bản trong việc lưu hành xuất bản phẩm của các đơn vị trên đường sách, duy trì an ninh trật tự. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện thủ tục đúng quy định của pháp luật khi tổ chức hoạt động sự kiện tại đường sách; hướng dẫn đối tác đăng ký sử dụng trang thiết bị phục vụ các hoạt động sự kiện khi có yêu cầu.

Duy trì nghiêm túc chế độ họp giao ban của Công ty và giao ban Cửa hàng trưởng, kịp thời chia sẻ thông tin phối hợp, tương tác, giải quyết các vấn đề tồn tại, tạo sự gắn kết giữa các bộ phận, các cửa hàng với nhau và với thành viên của Công ty Đường sách.

Đội ngũ cán bộ, nhân viên Công ty Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh luôn nâng cao trách nhiệm, trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn trên tinh thần phục vụ, học hỏi, cầu thị.

Tăng cường quan hệ đối ngoại, kết nối các đối tác; phát huy lợi thế của các đối tác trong và ngoài đường sách nhằm tạo thêm nhiều loại hình hoạt động đa dạng, phong phú.

Phối hợp tích cực với lực lượng an ninh địa phương để bảo đảm an ninh trật tự ổn định, không để có sự cố, rủi ro không mong muốn xảy ra tại khuôn viên đường sách.

8.3. Hoạt động tài chính công khai, minh bạch

Công ty Đường sách thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo luật định của doanh nghiệp với cơ quan chức năng. Bảo đảm nguyên tắc thu, chi tài chính công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, các biểu thu phí, quy chế chi tiêu nội bộ, lương, thưởng đều được thông qua cơ quan chức năng, chủ quản.

Chủ động dự trù kế hoạch tài chính năm, cân đối nguồn thu - nguồn chi để tối ưu hóa sử dụng nguồn kinh phí, đầu tư thêm nhiều hạng mục trang thiết bị, duy tu, nâng cấp cơ sở vật chất, hoạt động sự kiện.

9. Sự tham gia tích cực của các phóng viên báo, đài và hiệu quả của hoạt động truyền thông

Công tác đối ngoại, truyền thông với phóng viên báo, đài luôn kịp thời, chính xác; sự phối hợp giữa đường sách Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan ban, ngành ngày càng chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động phát triển văn hóa đọc, văn hóa nghệ thuật tại đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

10. Sự tham gia tích cực của bạn đọc, du khách

Đường sách từ khi còn là ý tưởng đã nhận được sự tín nhiệm của đông đảo bạn đọc, công chúng, tin vào con đường phát triển tri thức cho tương lai; hoạt động với sứ mệnh phát triển văn hóa đọc, đồng thời phát triển về ngành xuất bản, in, phát hành.

Sự đồng thuận từ bạn đọc online, offline tại đường sách, tham gia thưởng lãm các hoạt động sự kiện, hưởng ứng tích cực các sân chơi, chương trình diễn ra tại đường sách Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm nay.

Các nhà xuất bản, công ty sách, các đơn vị hoạt động tại đường sách không ngừng tăng cường nguồn sách mới đa dạng, chất lượng. Ảnh: Lê Quân.

Định hướng hoạt động

Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của đường sách Thành phố Hồ Chí Minh; tạo nên giá trị gia tăng cho các hoạt động liên quan đến sách, vừa đáp ứng tốt hơn nhu cầu bạn đọc, vừa giữ chân bạn đọc thân thiết và làm tăng lượng bạn đọc tiềm năng tương lai đến với đường sách.

Các nhà xuất bản, công ty sách, các đơn vị hoạt động tại đường sách không ngừng tăng cường nguồn sách mới đa dạng, chất lượng; nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động sự kiện, tập trung đào tạo đội ngũ nhân sự, nâng cao năng lực quản trị, các kỹ năng mềm, nghiệp vụ bán hàng cho đội ngũ nhân viên đường sách; đồng thời, đầu tư cải tạo không gian phía trước và trong cửa hàng ngày càng đẹp và khoa học.

Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội Xuất bản Việt Nam, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị chức năng trong việc chấp hành và thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến ngành xuất bản, tạo lập môi trường kinh doanh an toàn, lành mạnh. Đồng thời, tiếp tục mở rộng mối quan hệ hợp tác với các tổ chức cộng đồng, tổ chức ngoại giao, các hiệp hội nghề nghiệp tổ chức các hoạt động phù hợp với tính chất, tiêu chí hoạt động của đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp tục vận động sự đóng góp từ các nguồn lực xã hội: Sở, ban, ngành, tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị xuất bản phẩm... thông qua các chương trình ký liên tịch, hợp tác, tài trợ phù hợp với hoạt động và mục tiêu phát triển của đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Phối hợp cùng Hội Xuất bản Việt Nam, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao... tổ chức chương trình đào tạo cho giáo viên, cán bộ thư viện đổi mới hoạt động thư viện và phương pháp dạy và học theo định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018; giới thiệu danh mục sách khuyến nghị hỗ trợ dạy và học các cấp; nhằm góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và từ gia đình.

Tiến hành xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý thông tin. Nâng cấp hạ tầng thông tin truyền thông, đường truyền internet, wifi miễn phí phục vụ bạn đọc; lắp đặt bảng thông tin điện tử phục vụ việc tra cứu về hoạt động sự kiện, phục vụ nhu cầu tìm kiếm dữ liệu về sách, văn hóa phẩm và các mặt hàng khác của các đơn vị tại đường sách;

Hoàn thiện các quy chế, quy định, cân đối nguồn thu chi, kế hoạch nâng lương, thưởng, thu nhập, lập kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ cán bộ, nhân viên Công ty và các cửa hàng.

Tiếp tục tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm về việc xây dựng và phát triển mô hình đường sách cho các quận, huyện của Thành phố Hồ Chí Minh như quận 5, 7, Gò Vấp, thành phố Thủ Đức, huyện Bình Chánh và các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Cần Thơ, Thừa Thiên Huế, Đồng Tháp, Vũng Tàu...