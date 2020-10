Mô hình 'one stop shop' - hướng đi mới của nội thất Việt

Ngược dòng thời gian hơn chục năm trước, số lượng địa chỉ bày bán nội thất chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những con phố nội thất quen thuộc như Đê La Thành (Hà Nội) hay Ngô Gia Tự (TP.HCM) cũng chỉ có những sản phẩm đơn lẻ, chất lượng chưa thực sự đồng đều, mẫu mã còn đơn điệu.

Chị Tuệ Chi (45 tuổi, Hà Nội) nhớ lại kỷ niệm sắm sửa cho căn nhà đầu tiên: “Ngày đó, hai vợ chồng phải lặn lội ra Đê La Thành sắm bàn ghế, giường tủ, rồi lại lê la khắp chợ lớn nhỏ để tìm bộ bát đĩa ưng ý. Đồ trang trí thì lượm lặt chỗ này, chỗ kia. Nói thật, ngày ấy sắm sửa cho một căn nhà vất vả lắm”.

Bởi hạn chế trong số lượng sản phẩm, hầu hết ngôi nhà thời đó đều “na ná” nhau với lối bày biện quen thuộc: Tủ tivi và bộ bàn ghế gỗ đặt ở phòng khách, giường gỗ đơn giản cùng bàn học cho bé. Nhà nào sang hơn thì có thêm bàn trang điểm trong phòng ngủ. Căn nhà dường như gắn với ý niệm là nơi sinh hoạt hàng ngày, chứ chưa thực sự là tổ ấm mang phong cách của chủ nhân.

Hiện nay, theo báo cáo về thị trường nội thất Việt Nam được thực hiện bởi EVBN, Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á về xuất khẩu nội thất. Tuy nhiên, thị trường trong nước vẫn chưa thực sự được chú trọng.

Giữa bối cảnh đó, Baya - thương hiệu nội thất Việt Nam thuộc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại & Dịch vụ Anh Nguyên - đã tạo dấu ấn khác biệt khi mang lại trải nghiệm "one stop shop" (tất cả trong một cửa hàng) cho người tiêu dùng Việt.

Ứng dụng mô hình này, từ những cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội, Baya đã mang đến cho người mua một trải nghiệm mua sắm hoàn toàn khác, khi có thể tìm thấy từ nội thất lớn như giường, tủ cho phòng ngủ, bàn ghế cho phòng ăn, đến những món đồ trang trí tinh tế cho phòng khách. Nhiều cặp đôi xem không gian trưng bày tại showroom Baya như cuốn cẩm nang trang trí nội thất, từ đó hình dung rõ hơn về tổ ấm tương lai.

Với tôn chỉ "Biến ngôi nhà thành tổ ấm", Baya không chỉ là điểm đến cho những sản phẩm nội thất, đồ trang trí... với đủ mẫu mã, phong cách, mức giá, mà còn mang lại dịch vụ tư vấn thiết kế đo ni đóng giày cho từng khách hàng. Đặc biệt, mô hình Baya Nest đặt tại các dự án bất động sản cho phép chủ căn hộ chung cư dễ dàng tìm được giải pháp nội thất tối ưu.

Sau 14 năm, thương hiệu đã mở rộng ra 15 chi nhánh tại 6 tỉnh thành trên cả nước. Không giới hạn thành công ở các cửa hàng vật lý, Baya còn nhập cuộc đua chuyển đổi số. Hệ thống website baya.vn và ứng dụng My Baya của thương hiệu được khách hàng đánh giá khá cao nhờ tính thuận tiện.

Thông qua hai nền tảng này, khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn sản phẩm, dịch vụ và tận hưởng ưu đãi hấp dẫn như khi mua trực tiếp tại cửa hàng, cũng như quản lý quyền lợi khi trở thành khách hàng thân thiết.

Song song với thành công kinh doanh, thương hiệu này cũng thường xuyên thực hiện những hoạt động thiết thực vì cộng đồng. Tiêu biểu, với chương trình trích tặng 10.000 đồng trên mỗi đơn hàng trong tháng sinh nhật, Baya đã huy động được hơn 26 triệu đồng ủng hộ dự án Nhà chống lũ. Con số này vẫn đang tiếp tục tăng mỗi ngày.

Với các hoạt động đa dạng và chiến lược đổi mới không ngừng, người tiêu dùng có thể kỳ vọng vào những bất ngờ tiếp theo mà thương hiệu nội thất Việt này mang lại.

