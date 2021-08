Mô hình nghỉ dưỡng 'tất cả trong một' hút khách tại Vân Đồn

Bên cạnh cảnh quan, chính sách, hạ tầng giao thông, sự xuất hiện của các tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng mô hình "all in one" được coi là mảnh ghép giúp phát triển ngành du lịch Vân Đồn.

Vài năm trở lại đây, mô hình tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng “all in one” (tất cả trong một) trở thành xu thế của ngành du lịch thế giới khi đáp ứng đa dạng nhu cầu của du khách trong một điểm đến. Phong cách nghỉ dưỡng thỏa mãn đa dạng nhu cầu Những khu nghỉ dưỡng theo mô hình “all in one” không chỉ để lưu trú, mà còn tích hợp đa dạng dịch vụ, tiện ích, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, nhất là những đoàn khách đa thế hệ. Tại đây, du khách được tận hưởng dịch vụ từ ẩm thực, quầy bar, chăm sóc cơ thể, cho tới vui chơi, giải trí, mua sắm, các hoạt động thể thao trong nhà và ngoài trời, hội họp… Ở những trung tâm du lịch mới phát triển hướng tới đối tượng khách hàng có mức chi tiêu cao, mô hình “all in one” càng thể hiện ưu thế khi cung cấp nhiều trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp. Sự thành công của mô hình này đã được kiểm chứng tại nhiều hòn đảo, hải vực du lịch nổi tiếng như Fuji, Seychelles, Maldives, St. Lucia, vịnh Mexico… Mô hình nghỉ dưỡng “all in one” thành công tại đảo Sentosa (Singapore). Những năm gần đây, mô hình “all in one” ngày càng phổ biến và được ưa chuộng tại Việt Nam. Trước nhu cầu cao của du khách nội địa và số lượng khách quốc tế tăng trưởng mỗi năm, đây được coi là giải pháp phù hợp và cần thiết, giúp du khách thỏa mãn các nhu cầu nghỉ dưỡng - trải nghiệm - khám phá - giải trí cùng lúc. Từ đó, du khách sẽ muốn lưu trú dài ngày hơn, sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn và tăng cơ hội thu hút khách trở lại. Mô hình du lịch tiềm năng tại Vân Đồn Vân Đồn (Quảng Ninh) gần đây được quy hoạch thành khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, trung tâm công nghiệp giải trí có casino, du lịch biển đảo cấp cao và dịch vụ tổng hợp. Nơi đây được kỳ vọng trở thành cửa ngõ giao thương quốc tế tạo ra nhiều sản phẩm độc đáo, hiện đại, chất lượng cao, có thương hiệu và cạnh tranh quốc tế. Theo dự báo, lượng du khách đến Vân Đồn có thể tăng trưởng nhanh trong tương lai, đạt khoảng 2,5 triệu lượt vào năm 2030 và 6 triệu - 9,5 triệu lượt năm 2040. Tuy nhiên, các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh hiện nay chưa tương xứng với tiềm năng phát triển ngành du lịch, nghỉ dưỡng của Vân Đồn, cũng như chưa thể đáp ứng nhu cầu của hàng triệu du khách trong tương lai gần. Điểm yếu của du lịch Vân Đồn là thiếu nơi lưu trú, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí cho du khách. Du khách đến Vân Đồn hiện chủ yếu là khách nội địa lưu trú ngắn ngày, tập trung ở loại hình du lịch tắm biển đơn thuần. Theo dự báo, lượng khách tới đây sẽ kết hợp nghỉ dưỡng với trải nghiệm, khám phá, du lịch văn hóa tâm linh, vui chơi, giải trí, mua sắm… Do đó, nhiều chuyên gia đánh giá trước nhu cầu thực tế này, Vân Đồn cần giải pháp đồng bộ như phát triển tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng tích hợp đa dịch vụ, tiện ích. Nắm bắt xu thế, nhiều dự án du lịch, nghỉ dưỡng quy mô lớn của các nhà đầu tư uy tín đã được triển khai để đón đầu làn sóng du lịch hướng về Vân Đồn. Trong đó, tiêu biểu là dự án khu tổ hợp du lịch - nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City do Tập đoàn CEO làm chủ đầu tư tại xã Hạ Long. Dự án được tỉnh Quảng Ninh cũng như giới chuyên gia đánh giá cao vì ứng dụng mô hình “all in one”. Sonasea Vân Đồn Harbor City mang tới nhiều trải nghiệm nghỉ dưỡng kết hợp khám phá, vui chơi, mua sắm. Ảnh phối cảnh. Trải dài trên 2,2 km đường bờ biển Bãi Dài, với mục tiêu gia tăng trải nghiệm cho du khách, dự án tích hợp các dịch vụ, tiện ích đa dạng và đồng bộ bao gồm: Tổ hợp khách sạn 5 sao quốc tế 1.000 phòng; khu phố thương mại Singapore Shoptel - nơi dự kiến thí điểm mô hình kinh tế ban đêm hấp dẫn; đại lộ Orchard dài 2,2 km ôm biển phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của du khách. Bên cạnh đó còn có công viên Sonasea Themes Park quy tụ nhiều trò chơi mới lạ, bến du thuyền Sonasea Marina và khu nghỉ dưỡng riêng tư trên đảo Sonasea Island Retreat dành cho giới thượng lưu… Với tiến độ được đảm bảo cùng sự quyết tâm của chủ đầu tư, dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City đang dần hoàn thiện, dự kiến mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng “all in one” mới mẻ, lôi cuốn tại Vân Đồn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng ngành du lịch địa phương.