Mô hình kinh doanh sáng tạo của hãng sữa 150 năm tuổi

Để sản phẩm đồng nhất chất lượng, an toàn và đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cân bằng của người dùng, Cô Gái Hà Lan áp dụng mô hình kinh doanh qua 150 năm vẫn vẹn nguyên giá trị.

Thuộc nhóm công ty sữa lớn nhất thế giới với doanh thu 12,1 tỷ EUR/năm, Tập đoàn FrieslandCampina (sở hữu thương hiệu Cô Gái Hà Lan) lại có khởi nguồn là một hợp tác xã chăn nuôi từ thế kỷ 19. Cho đến nay, mô hình "đại gia đình nông dân" này vẫn được bảo tồn và lớn mạnh.

Mỗi người nông dân là một hạt nhân

Gần 1,5 thế kỷ phát triển, Cô Gái Hà Lan luôn coi người nông dân là đại gia đình và mỗi nông trại là một hạt nhân. Có mặt tại Việt Nam năm 1996, khi ngành chăn nuôi bò sữa phần lớn chỉ ở quy mô đàn bò trên dưới 10 con/hộ, thay vì đầu tư xây dựng trang trại hàng nghìn hecta, Cô Gái Hà Lan lựa chọn đầu tư và phát triển các nông hộ đối tác. Đến nay, hãng tạo dựng được cộng đồng nông hộ đông đảo, giàu kinh nghiệm và phát triển đàn bò lên đến 35.000 con.

Mỗi nông hộ được chia sẻ nhiều kiến thức chăn nuôi tiên tiến khi hợp tác với Cô Gái Hà Lan.

Để đạt được thành tựu trên, hãng triển khai hỗ trợ nông hộ bằng phương pháp “3 tiếp cận” gồm tri thức - tài chính - thị trường, thể hiện ở con số gần 13.000 lượt nông dân được tập huấn chuyển giao kỹ thuật hàng năm; ở vốn đầu tư hơn 10 triệu USD phát triển ngành sữa Việt; hay việc ký hợp đồng thu mua sữa trực tiếp và lâu dài với 100% nông hộ đối tác.

Anh Trường - chị Ái (huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) thuộc nông hộ có truyền thống nuôi bò lấy sữa. Từ chỗ chăn nuôi tự phát, khi hợp tác với Cô Gái Hà Lan, anh chị được thường xuyên trau dồi kiến thức, trải nghiệm và áp dụng quy trình sản xuất khoa học theo chuẩn Hà Lan. Nhờ đó, anh chị mới tự tin gắn bó với nghề được đến nay.

“Tham gia các buổi tập huấn, chúng tôi nắm được phương pháp quản lý chất lượng sữa nguyên liệu, đặc biệt là chỉ số tổng tạp trùng (tổng số vi sinh vật hiếu khí) trong sữa ở mức thấp nhất. Những nông hộ đang hợp tác với Cô Gái Hà Lan trên cả nước giờ đều được chia sẻ những kiến thức hữu ích”, anh Trường cho biết.

Bên cạnh áp dụng phương pháp chăn nuôi khoa học, đại gia đình nông dân của Cô Gái Hà Lan còn được truyền cảm hứng để chăm bò như chăm sóc thành viên trong nhà. Họ đầu tư cho những “đứa con” này điều kiện ăn ở tốt nhất, cùng chế độ chăm sóc chuyên biệt. Sự hòa hợp giữa tình thương và khoa học ấy giúp sản lượng và chất lượng sữa luôn ổn định và không ngừng cải thiện.

“Chăm bò như chăm con” là truyền thống tốt đẹp của người nông dân Cô Gái Hà Lan.

Cải tiến liên tục để nâng chuẩn an toàn cho sữa tươi lên 11 lần

Độ an toàn của sữa tươi nguyên liệu là yếu tố sống còn của doanh nghiệp sữa vì thành phẩm sẽ tác động trực tiếp đến sức khỏe người dùng. Với nền tảng từ Hà Lan - quốc gia nổi tiếng nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm, cùng mô hình “đại gia đình nông dân” trường tồn qua gần 150 năm, Cô Gái Hà Lan có chiến lược riêng để đảm bảo sữa nguyên liệu là an toàn và thuần khiết.

Từ năm 2010, 100% nông trại của hãng áp dụng thựchành chăn nuôi bò sữa theo hướng dẫn của tổ chức nông lương thể giới FAO. Trong đó, khâu vắt sữa đặc biệt được coi trọng; các dụng cụ vắt sữa tại nông trại phải đạt chuẩn Food Grade (chuẩn an toàn thực phẩm cho bề mặt tiếp xúc trực tiếp sản phẩm).

Các dụng cụ vắt sữa tại trại phải đạt chuẩn Food Grade.

Chia sẻ về quy định nghiêm ngặt này, anh Trường nhớ lại hình ảnh những can nhựa 20 lít thời điểm trước khi hợp tác cùng Cô Gái Hà Lan. Thuở đó, sữa vắt đựng trong can nhựa nên khó đạt tiêu chuẩn về vệ sinh. Sữa vắt được bao nhiêu bán đi bấy nhiêu, nhưng chất lượng trồi sụt rất khó kiểm soát.

Tiếp thu nhiều kiến thức, quy trình tân tiến từ khi hợp tác với Cô Gái Hà Lan, nay anh Trường hoàn toàn tự tin sữa tươi nguyên liệu nhà mình cung cấp có số đếm tạp trùng thấp hơn nhiều lần so với quy định. Các chỉ số dinh dưỡng như vật chất khô, chất đạm, béo cũng luôn ở ngưỡng lý tưởng.

Ngoài hàm lượng dinh dưỡng cao, sữa tươi Cô Gái Hà Lan đạt số đếm tổng tạp trùng trung bình chỉ ở ngưỡng 260.000 CFU/ml, đồng nghĩa độ an toàn cao hơn 11 lần so với quy định.

Thăng hạng độ an toàn của sữa tươi nguyên liệu từ 10 lần thành gấp 11 lần so với tiêu chuẩn Việt Nam là thành tựu đáng ghi nhận của đại gia đình nông dân Cô Gái Hà Lan. Có được điều này là nhờ quá trình chuyển đổi thành công hình thức làm lạnh sữa tập trung sang làm lạnh tại chỗ.

Trước năm 2012, sữa nguyên liệu sẽ phải chuyển về nhà máy hay các trung tâm lớn để làm lạnh. Hiện nay, với 42 điểm làm lạnh trải dài khắp cả nước, bố trí gần các nông trại đối tác, Cô Gái Hà Lan đã rút ngắn quá trình vận chuyển xuống còn 20 phút để đảm bảo sữa tươi và thuần khiết. Nhằm khuyến khích nông dân chú trọng khía cạnh sạch và an toàn của sữa, đây cũng là doanh nghiệp đầu tiên chi trả và thưởng cho nông dân dựa trên chỉ số tổng tạp trùng trong sữa nguyên liệu.

Cô Gái Hà Lan là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam chi trả và thưởng cho nông dân dựa trên chỉ số tổng tạp trùng trong sữa nguyên liệu.

Có thể nói, nhờ mô hình kinh doanh dựa vào cộng đồng nông dân, Cô Gái Hà Lan đã đảm bảo được chất lượng sữa nguyên liệu luôn tươi ngon, an toàn và đồng nhất trên toàn cầu, từ đó đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng ngày càng cao của người tiêu dùng.