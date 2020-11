Mô hình đô thị kiểu mẫu tại Phú Quốc

Cư dân Sun Grand City New An Thoi sở hữu nhiều đặc quyền về an cư, kinh doanh và giải trí thuộc hệ sinh thái phía nam đảo ngọc.

Công viên Seta thuộc khu đô thị Sun Grand City New An Thoi, phía nam Phú Quốc thu hút nhiều trẻ em, thanh niên, người cao tuổi cùng thư giãn, vui chơi, tập thể dục mỗi buổi chiều. Ở công viên Limoni cách đó vài con phố, từng tốp bạn trẻ hăng say luyện tập bóng rổ trên sân thể thao hiện đại. Hình ảnh một khu đô thị rộn ràng, đầy sức sống với tiện ích hiện đại, đồng bộ đang dần hiện hữu ở An Thới.

Seta và Limoni là 2 công viên chủ đề của Sun Grand City New An Thoi đi vào hoạt động.

Sự xuất hiện của Sun Grand City New An Thoi - khu đô thị đảo đầu tiên của Phú Quốc mang đến cho người dân phía nam đảo nói riêng và Phú Quốc nói chung những trải nghiệm thú vị như biểu diễn âm nhạc đường phố, đêm hội Trung thu….

Anh Nguyễn Văn Hưng - tài xế taxi chia sẻ, khách du lịch đến phía nam đảo thời điểm này đều tỏ ra hứng thú trước hình ảnh đại lộ Gateway, New An Thoi cùng dãy phố mua sắm.

Với sứ mệnh kiến tạo khu đô thị kiểu mẫu, nơi cư dân được thụ hưởng trọn vẹn giá trị về an cư, kinh doanh thương mại và giải trí, Sun Group biến những con đường ngập rác và bùn đất ở phía nm đảo thành dãy phố khang trang, quy hoạch theo mô hình siêu khối thông minh được áp dụng tại thành phố Barcelona.

Gần đây, Sun Grand City New An Thoi mang về cho chủ đầu tư Sun Group vị trí trong Top 10 nhà phát triển bất động sản tiêu biểu Việt Nam 2020. Chủ đầu tư dành diện tích lớn cho dịch vụ công cộng như 4 công viên chủ đề, khu vực dành cho y tế, giáo dục, quảng trường… nhằm mang đến cho cư dân Sun Grand City New An Thoi không gian sống đầy đủ tiện ích.

Sun Grand City New An Thoi được đầu tư đồng bộ về hạ tầng.

Không chỉ đề cao yếu tố an cư, tương lai tài chính vững chắc cho chủ sở hữu nhà phố cũng được Sun Group đặc biệt chú trọng. Mỗi căn nhà phố Sun Grand City New An Thoi đều sở hữu thiết kế hiện đại, tối ưu công năng với 5 tầng, mặt tiền rộng 8 m thoáng rộng, diện tích sử dụng lên đến 600 m2, linh hoạt để kinh doanh. Đặc biệt, khu đô thị nằm trong 6% quỹ đất sở hữu lâu dài hiếm hoi của Phú Quốc.

Nằm tại vị trí tâm điểm kết nối bờ đông và bờ tây của hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí Sun Group phía nam đảo, những căn nhà phố Sun Grand City New An Thoi đón dòng khách ở Hòn Thơm qua đại lộ New An Thoi.

Dù kinh doanh loại hình dịch vụ homestay, mini hotel, showroom kinh doanh ngọc trai chất lượng cao hay nhà hàng, cửa hiệu… chủ nhân Sun Grand City New An Thoi sẽ có nguồn khách dồi dào từ du lịch, người dân trên đảo và cư dân khu đô thị.

Bên cạnh chuỗi lễ hội thường xuyên diễn ra tại khu đô thị, cư dân dễ dàng di chuyển tới hệ thống cáp treo Hòn Thơm, Sun Premier Village Primavera để chiêm ngưỡng cảnh sắc hoàng hôn trên cầu Hôn - biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu; hay thưởng thức show trình diễn âm thanh, ánh sáng với công nghệ Vortex đỉnh cao; ghé đảo Hòn Thơm vui chơi tại Sun World Hon Thom Nature Park, hay trải nghiệm tổ hợp biệt thự làng biển New World Phu Quoc Resort (trước đây là Sun Premier Village Kem Beach Resort) cùng quảng trường âm nhạc bên Bãi Kem.

Không gian xanh được chăm chút ở Sun Grand City New An Thoi.

Khi đề án thành phố Phú Quốc chính thức được phê duyệt, An Thới sẽ trở thành một trong hai phường trung tâm chú trọng phát triển du lịch, dịch vụ. Khu đô thị Sun Grand City New An Thoi đón làn sóng dịch chuyển của chuyên gia, người lao động chất lượng cao, giới đầu tư và cư dân Phú Quốc.