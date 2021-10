1. Mộ của vị vua nào chứa hơn 5.000 cổ vật quý giá? Khufu

Shepseskaf

Tutankhamun

Neferirkare Kakai Tutankhamun, hay còn gọi là vua Tut, trở thành pharaon năm 9 tuổi. Đến năm 1327 trước Công nguyên, tức 9 năm sau khi lên ngôi, ông đột ngột qua đời. Vua Tut được an táng tại thung lũng các vị vua, nằm ở bờ tây sông Nile. Đến ngày 4/11/1922, một nhóm nghiên cứu do nhà Ai Cập học người Anh Howard Carter đứng đầu đã khai quật lăng mộ của vua Tut. Kết quả, nhóm nghiên cứu phát hiện hơn 5.000 vật phẩm đặt bên trong nơi an nghỉ của vị vua trẻ. Ảnh: The San Diego Union.