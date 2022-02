Mở cửa trường học lúc này là rất cần thiết

Tại giao ban báo chí sáng 8/2, Thứ trưởng GD&ĐT Ngô Thị Minh thông tin chuyên đề về việc mở cửa trường học.

Theo đó, cập nhật đến ngày 7/2, đối với khối mầm non và tiểu học, 63/63 tỉnh, thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh đi học trực tiếp trong tháng hai. Trong đó, 53/63 tỉnh, thành phố cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học học trực tiếp từ ngày 7 đến 14/2.

Thứ trưởng GD&ĐT Ngô Thị Minh thông tin về mở cửa trường học trở lại. Ảnh: Thông Tấn Xã Việt Nam.

Khối THCS, 63/63 tỉnh, thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh đi học trực tiếp trong tháng hai. Trong đó, 57/63 tỉnh, thành phố đã cho 100% học sinh đi học trực tiếp từ ngày 8/2.

Khối THPT, 63/63 tỉnh, thành phố đã cho học sinh đi học trực tiếp từ ngày 7/2.

100% cơ sở giáo dục đại học đã có kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp bắt đầu từ ngày 14/2.

Theo Thứ trưởng Ngô Thị Minh, mở cửa trường học và giữ cho trường học luôn mở cửa là ưu tiên hàng đầu vì ngày càng nhiều bằng chứng chỉ ra rằng đối với những biện pháp phòng ngừa thích hợp, rủi ro về sức khỏe đối với trẻ em và nhân viên giáo dục có thể được giảm thiểu. Mở cửa trường học trở lại là biện pháp tốt nhất mà các quốc gia có thể thực hiện để bắt đầu khắc phục tình trạng gián đoạn việc dạy học.

Khảo sát, tham vấn ý kiến của các chuyên gia y tế và giáo dục cũng như lắng nghe ý kiến của học sinh, sinh viên cho thấy việc học ở nhà quá lâu để lại nhiều hệ lụy, tác động tới tâm lý, thể chất của các em, tác động tới cả chất lượng dạy và học.

Ở thời điểm này, dịch bệnh đã phần nào được kiểm soát. Tỷ lệ tiêm vaccine cho người lớn và lứa tuổi 12 đến 18 cũng rất cao. Ngành y tế đã có thuốc điều trị và đã có kinh nghiệm thực tế trong phòng, chống dịch cũng như gia tăng khả năng điều trị Covid-19.

Ý thức và sự hiểu biết của người dân về dịch bệnh đã tốt hơn. Trong điều kiện đó, việc đưa học sinh trở lại trường lúc này là hết sức cần thiết và cần phải được triển khai một cách nhanh chóng, kịp thời, cương quyết đối với tất cả bậc học từ mầm non đến đại học. Đây không phải chỉ là chuyện mở cửa trường học mà còn là củng cố, tái thiết giáo dục sau dịch bệnh.

Thời gian qua, cùng nhiều giải pháp được đặt ra để bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên trong đại dịch cũng như triển khai các giải pháp nhằm tránh đứt gãy các hoạt động giáo dục, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT đã chủ động phối hợp Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn toàn ngành thực hiện việc mở trường học trở lại bảo đảm an toàn.

Quan điểm của Bộ GD&ĐT là kiên quyết, khẩn trương và chu đáo để đưa học sinh, sinh viên trở lại trường học tập trong thời gian sớm nhất.

Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để mở cửa trường học an toàn; trong đó nhiều cuộc họp, hội nghị đã được triển khai nhằm bảo đảm các điều kiện an toàn sức khỏe học sinh, an toàn học đường khi trường học mở cửa trở lại.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh cho biết thêm nhằm đánh giá tình hình tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục, ngày 9/2, Bộ GD&ĐT tạo sẽ tổ chức 6 đoàn kiểm tra do bộ trưởng, các thứ trưởng làm trưởng đoàn khảo sát thực tế tình hình mở cửa trường học tại các địa phương, cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến đại học.

Đoàn kiểm tra sẽ cùng đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố làm việc với UBND các huyện, thị xã, thành phố; đại diện sở, ngành liên quan và cơ sở giáo dục; trực tiếp kiểm tra tại cơ sở giáo dục, qua đó nắm bắt tình hình thực tế, những khó khăn, vướng mắc để kịp thời đưa ra các giải pháp tháo gỡ. Mục tiêu là nhanh chóng mở cửa trường học an toàn ở tất cả các địa phương, bậc học.