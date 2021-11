Mở 20 công ty để mua bán hóa đơn trị giá 1.000 tỷ đồng

Giá trị hàng hóa trước thuế ghi trên các hóa đơn mà đường dây này đã bán ra cho khách là khoảng 1.000 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố bị can đối với 14 người về tội Mua bán trái phép hóa đơn, ra lệnh bắt tạm giam 13/14 bị can.

Theo cảnh sát, giữa tháng 11, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo tội phạm về một đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Vào cuộc điều tra, Công an Hà Nội làm rõ đường dây này hoạt động từ năm 2017, do 14 bị can điều hành.

Tang vật được cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Các bị can mua lại pháp nhân nhiều công ty, cho người khác đứng tên làm giám đốc để quản lý hồ sơ, con dấu, hóa đơn GTGT. Các công ty này không kinh doanh mà chỉ mua bán hóa đơn để thu lời.

Quá trình hoạt động, các bị can cầm đầu thông qua "cò" để kết nối với các đơn vị có nhu cầu mua bán hóa đơn GTGT để hợp thức hóa đầu vào không có nguồn gốc hoặc hồ sơ vay vốn ngân hàng.

Cơ quan chức năng cho biết loại hóa đơn GTGT mà đường dây này thường sử dụng để bán là hóa đơn điện tử, có độ bảo mật cao. Đồng thời, nhóm bị can thuê những người có nghiệp vụ kế toán tốt để kê khai báo cáo tài chính cân đối, tránh sự phát hiện của cơ quan thuế và cảnh sát.

Ngày 18/11, Công an Hà Nội khám xét nơi ở, làm việc của 14 bị can, thu giữ 20 con dấu của các công ty, nhiều quyển hóa đơn GTGT và tang vật liên quan.