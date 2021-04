MM Mega Market tăng cường quản lý an toàn thực phẩm

Nỗ lực đạt chứng nhận ISO 22000:2018, xây dựng chuỗi nông sản sạch… là cách MM Mega Market mang đến sản phẩm chất lượng cao với giá tốt cho khách hàng.

Với bốn trung tâm phân phối hàng hóa được cấp chứng nhận ISO 22000:2018, MM Mega Market tiếp tục là một trong những doanh nghiệp bán sỉ/lẻ Việt Nam đạt chứng nhận an toàn thực phẩm có giá trị trên phạm vi toàn cầu.

Chứng nhận ISO 22000:2018

Thương hiệu MM Mega Market vừa công bố trung tâm MM Hồng Bàng (Hải Phòng) đạt chứng nhận quốc tế ISO 22000:2018 - phiên bản mới nhất về quản lý an toàn thực phẩm do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành. Đây là tiêu chuẩn đánh giá an toàn thực phẩm có giá trị trên phạm vi toàn cầu.

MM Mega Market có bốn trung tâm phân phối được cấp chứng nhận ISO 22000:2018.

Theo chia sẻ của một chuyên gia ngành thực phẩm, doanh nghiệp đạt chứng nhận ISO 22000:2018 có nhiều lợi thế. Đầu tiên, chứng nhận quốc tế giúp khách hàng có thêm niềm tin vào hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cũng như khả năng cung cấp các sản phẩm an toàn, chất lượng của doanh nghiệp. Ngoài ra, tiêu chuẩn này còn giúp thương hiệu có thêm lợi thế cạnh tranh, vượt qua rào cản kỹ thuật khi xuất khẩu sản phẩm Việt sang các thị trường khó tính trên thế giới.

“Dù lợi ích rất lớn nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng đủ năng lực và tầm nhìn để đầu tư áp dụng hệ thống quản lý quốc tế về an toàn thực phẩm này”, vị chuyên gia trên nói thêm.

Gia tăng lợi ích cho khách hàng

Để áp dụng hệ thống quản lý ATTP đạt chuẩn ISO 22000:2018, MM Mega Market đầu tư về tài chính cũng như năng lực vận hành của con người. Trong tương lai, doanh nghiệp hướng tới mục tiêu áp dụng chứng nhận ISO 22000:2018 cho toàn bộ các trung tâm thuộc hệ thống của MM tại Việt Nam.

Với tiêu chuẩn ISO 22000:2018, MM Mega Market cung cấp thực phẩm, sản phẩm an toàn với giá tốt cho khách hàng.

“Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 giúp MM Mega Market cung cấp thực phẩm, sản phẩm chất lượng cao với giá tốt cho khách hàng. Bên cạnh đó, tiêu chuẩn này mang đến các lợi ích cho các nhà sản xuất, cung ứng của MM. Khi trở thành đối tác với doanh nghiệp có chứng nhận ISO 22000:2018, các nhà sản xuất Việt Nam được công nhận đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế”, đại diện MM nhận định.

Theo vị đại diện này, hiện cơ cấu hàng Việt phân phối tại các trung tâm MM chiếm tới 90%. Tháng 10/2020, thương hiệu ký kết biên bản ghi nhớ với Sở Công Thương của 14 tỉnh về phát triển sản xuất và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP. Tính đến nay, có hơn 400 mặt hàng OCOP được bán tại hệ thống MM.

Tháng 10/2020, MM ký kết hợp tác với 16 tỉnh phân phối hàng OCOP tại hệ thống siêu thị.

Một trong những nền tảng giúp thương hiệu đạt tiêu chuẩn ISO 22000:2018 là các chuỗi cung ứng nông sản khép kín, tươi sạch “từ nông trại đến bàn ăn”. Chuỗi nông sản sạch được doanh nghiệp triển khai 16 năm qua, bắt đầu tại trạm trung chuyển rau củ quả Đà Lạt năm 2005.

Nâng tầm nông sản Việt

Cho tới nay, MM đang vận hành 5 trạm trung chuyển thực phẩm, gồm: Trạm trung chuyển thủy hải sản tại Cần Thơ, trạm trung chuyển thịt heo tại Đồng Nai và Hà Nội, trạm trung chuyển trái cây tại Tiền Giang và trạm trung chuyển rau củ quả tại Đà Lạt.

Tại các trạm trung chuyển thực phẩm, đội ngũ kỹ sư nông nghiệp của MM trực tiếp làm việc với nông dân, hợp tác xã từ chọn giống, lên kế hoạch sản xuất, thu hoạch và vận chuyển. Những hộ nông dân tham gia chuỗi cung ứng phải viết lại nhật ký từ khâu nuôi trồng, tưới tiêu, sản xuất. Riêng đội ngũ kỹ sư nông nghiệp đóng vai trò giám sát và tư vấn trong quá trình sản xuất, đồng thời thực hiện kiểm nghiệm định kỳ theo tiêu chuẩn của MM Mega Market Việt Nam.

Một trang trại rau nằm trong chương trình hợp tác giữa MM Mega Market và nông dân Lâm Đồng, phục vụ cho trạm trung chuyển rau củ quả tại Đà Lạt.

Nhờ phát triển mô hình chuỗi sản xuất và cung ứng bền vững trong nông nghiệp, MM không chỉ cung cấp nguồn thực phẩm tươi ngon, an toàn với giá tốt mà còn đào tạo được đội ngũ nông dân tiên tiến. Bên cạnh đó, thương hiệu góp phần nâng cao giá trị nông sản Việt Nam khi xuất khẩu sang thị trường quốc tế.