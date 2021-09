Mitsubishi Xpander bản đặc biệt được ra mắt, giá 630 triệu đồng

Mẫu MPV 7 chỗ của Mitsubishi được bổ sung trang bị tiện nghi, an toàn và có 5 tùy chọn tem trang trí đặc biệt.

Hơn một năm sau khi ra mắt bản nâng cấp 2020 và biến thể nâng gầm, Mitsubishi Việt Nam tiếp tục giới thiệu phiên bản đặc biệt cho Xpander. Đây là model được phát triển dựa trên Mitsubishi Xpander AT với danh sách tiện nghi, an toàn được gia tăng.

Mẫu MPV 7 chỗ Nhật Bản nay có 4 model tùy chọn, gồm Xpander AT đặc biệt giá 630 triệu đồng, Xpander Cross (670 triệu đồng), Xpander AT (630 triệu đồng) và Xpander MT (555 triệu đồng). Trong đó, riêng Mitsubishi Xpander AT đặc biệt được lắp ráp trong nước (CKD), 3 phiên bản còn lại nhập khẩu từ Indonesia.

Mức giá của Mitsubishi Xpander và Xpander Cross cao hơn các đối thủ như Suzuki Ertiga (600-560 triệu đồng), Suzuki XL7 (590-600 triệu đồng), Kia Rondo (559-655 triệu đồng), Toyota Avanza (544-612 triệu đồng) hay Toyota Rush (634 triệu đồng). Dù vậy, mẫu xe 7 chỗ của Mitsubishi vẫn có ưu thế về giá bán khi so sánh với Toyota Innova (750-989 triệu đồng).

Việc hãng xe Nhật Bản ra mắt bản đặc biệt của Xpander có thể xem là động thái kích cầu cho model CKD. Tính đến hết tháng 7/2021, Xpander AT lắp ráp trong nước bán được 488 chiếc, thấp hơn đáng kể so với doanh số 8.269 xe của 3 model nhập khẩu.

Về mặt ngoại hình, thiết kế ngoại thất bản đặc biệt của Mitsubishi Xpander không có thay đổi nào so với bản AT. Xe vẫn giữ đặc trưng với diện mạo cứng cáp, lưới tản nhiệt cách điệu chữ X và cụm đèn chiếu sáng bố trí thấp, đi cùng dải đèn định vị đặt sát nắp ca-pô.

Đặc điểm để nhận biết Xpander đời 2021 là bộ tem trang trí mang phong cách thể thao. Khách hàng có thể tùy chọn 5 mẫu tem đối với Mitsubishi Xpander đặc biệt. Thông số kích thước được giữ nguyên, số đo dài x rộng x cao tổng thể là 4.475 x 1.750 x 1.730 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.775 mm cùng khoảng sáng gầm 205 mm.

Nâng cấp chính của Xpander AT đặc biệt nằm ở nội thất với màn hình cảm ứng 10 inch, nhỉnh hơn màn hình 7 inch ở bản AT và tương đương trang bị của Suzuki XL7. Hệ thống giải trí vẫn có 6 loa, hỗ trợ giao diện Apple CarPlay/Android Auto có tích hợp trợ lý tiếng Việt Kiki, kết nối USB/Bluetooth, nút bấm trên vô-lăng…

Danh sách an toàn được bổ sung gồm cảm biến phía sau, trong khi camera lùi được nâng cấp thành cụm camera 360 độ quan sát quanh xe. Mitsubishi Xpander bản đặc biệt vẫn trang bị 2 túi khí, đi cùng các tính năng khác như cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc…

Các tính năng tiện ích khác trên mẫu MPV 7 chỗ của Mitsubishi có thể kể đến ghế bọc da, hệ thống điều hòa chỉnh tay tích hợp hốc gió phía sau, cửa kính ghế lái chỉnh điện một chạm, hàng ghế giữa trượt và gập theo tỷ lệ 60:40, hàng ghế cuối gập 50:50…

Thông số vận hành của Mitsubishi Xpander AT đặc biệt vẫn giữ nguyên. Xe được trang bị động cơ 1.5L cho công suất 104 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm, đi cùng hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Tính đến cuối tháng 7, Mitsubishi Xpander là dòng xe bán chạy nhất trong phân khúc với doanh số tích lũy 8.757 chiếc, xếp sau là Suzuki XL7 (2.589 chiếc), Toyota Innova (1811 chiếc), Suzuki Ertiga (906 chiếc)...