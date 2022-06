Mitsubishi Xpander 2022 có gì để cạnh tranh với Toyota Veloz Cross?

Mitsubishi Xpander 2022 và Toyota Veloz Cross 2022 là đối trọng trực tiếp trong nhóm MPV phổ thông.

Sau hai tháng kể từ khi mẫu xe thử nghiệm được bắt gặp tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander 2022 đã được ra mắt với 3 phiên bản gồm AT, AT Premium và Cross. Phiên bản thấp nhất MT vẫn giữ nguyên giống đời cũ.

Sự xuất hiện của Mitsubishi Xpander nâng cấp khiến phân khúc MPV phổ thông tại Việt Nam nóng trở lại. Trước đó, Toyota đã cho ra mắt cùng lúc 2 mẫu xe là Veloz Cross và Avanza Premio nhằm tạo thế "gọng kìm" đối với Xpander. Tuy nhiên, Toyota Veloz Cross mới là đối thủ trực tiếp và đáng gờm nhất đối với Xpander 2022.

Mitsubishi Xpander có ngoại hình bề thế hơn

Dù là bản nâng cấp, Mitsubishi Xpander 2022 có những thay đổi đáng kể. Xe vẫn mang ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng. Ở phía đầu xe, 2 thanh chrome tạo hình chữ X nay được làm dày hơn, cản trước cũng thiết kế lại theo phương ngang. Những thay đổi này tạo cho phần đầu có cảm giác rộng hơn đời cũ.

Nhìn từ bên hông, phần ốp sườn và bệ bước chân cũng được thiết kế lại. Mâm xe họa tiết mới, kích thước 17 inch 2 tone màu thay cho loại 16 inch trước đây.

So với bản cũ, Mitsubishi Xpander 2022 có chiều dài tăng thêm 120 mm, đạt mức 4.595 mm, chiều cao tăng 20 mm và khoảng sáng gầm tăng thêm 20 mm, đạt 225 mm - cao nhất phân khúc.

Trong khi đó, Toyota Veloz Cross có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.475 x 1.750 x 1.700 mm, khoảng sáng gầm thấp hơn Xpander, ở mức 205 mm.

Toyota Veloz Cross không mang kiểu dáng MPV truyền thống, thay vào đó xe có thiết kế ngoại hình theo hơi hướm CUV đô thị. Mũi xe hướng cao cùng với lưới tản nhiệt hình thang lớn khiến tổng thế phần đầu xe trở nên hầm hố hơn, cụm đèn full-LED được thiết kế sắc nét, kết hợp với dải đèn xi-nhan hiệu ứng dòng chảy.

Điểm nhấn bên hông xe là đường mạ chrome trải dài từ đầu xe tới cuối xe. Veloz Cross được trang bị bộ mâm 17 inch cùng các đường gân dập nổi theo khung bánh xe.





Nhìn chung, cả Mitsubishi Xpander 2022 và Toyota Veloz Cross 2022 đều có ngoại hình ưa nhìn và phù hợp với thị hiếu của người dùng Việt. Nhưng với kích thước nhỉnh hơn, Mitsubishi Xpander 2022 tạo cảm giác bề thế và rộng rãi hơn so với Toyota Veloz Cross.

Điểm nhỉnh hơn của Mitsubishi Xpander 2022 so với Toyota Veloz Cross 2022 nằm ở độ hoàn thiện. Các đường nét thiết kế trên Xpander tạo cảm giác dày dặn và liền mạch hơn Veloz Cross.

Nội thất Xpander 2022 hiện đại, Veloz Cross rộng rãi

Ở phiên bản nâng cấp, Mitsubishi Xpander cũng có những cải tiến đáng kể bên trong nội thất. Bảng điều khiển trung tâm được bố trí lại theo trục ngang, tạo cảm giác rộng rãi về mặt thị giác.

Ngoài ra, xe còn được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch đặt nổi, trong khi tại thị trường Indonesia chỉ được trang bị màn hình 8 inch.





Cụm nút điều khiển điều hòa bên dưới dạng lẫy thay vì núm xoay và được bổ sung màn hình kỹ thuật số. Điểm nhấn đáng chú ý đến từ việc thay đổi phanh tay cơ sang dạng điện tử, đi kèm là chức năng giữ phanh tự động, điều này giúp Mitsubishi Xpander trông hiện đạ hơn trước.

Tuy nhiên, cụm nút chức năng này lại được đặt bên phải bảng điều khiển trung tâm, giống với các thị trường có vô-lăng bên phải, điều này khiến cho việc thao tác kéo/nhả phanh tay có chút bất tiện.

Vô lăng 3 chấu được làm lại, kích thước và hình dạng được điều chỉnh để đảm bảo người lái có cảm giác cầm nắm thoải mái hơn. Ghế ngồi được bọc da tổng hợp, mặt đồng hồ có độ tương phản cao và đồ họa mới. Tiện ích ở hàng ghế thứ 2 có bệ tỳ tay và khay đựng cốc, cửa điều hòa riêng, cổng sạc USB Type-A và Type-C.





Phần ghế của Xpander 2022 lớn hơn so với Toyota Veloz Cross do phần tựa lưng cao hơn, phần đệm ghế trên Xpander cùng dày dặn và êm ái hơn so với Veloz Cross. Nhưng điều này không phải yếu tố để đánh giá Veloz Cross thua thiệt đối thủ. Trên thực tế, điểm vượt trội của Xpander nằm ở chất lượng vật liệu và mức độ hoàn thiện.

Nếu Mitsubishi Xpander 2022 tập trung vào việc cải thiện chất lượng nội thất và tiện nghi, mức độ rộng rãi và thoải mái chính là yếu tố chủ chốt trong cabin của Toyota Veloz Cross.

Khoảng cách giữa hàng ghế 1 và 2 của Veloz Cross thuộc hàng rộng nhất phân khúc, lên tới 980 mm, hàng ghế thứ 2 có khả năng trượt tới 240 mm. Các hàng ghế có khả năng gập linh hoạt và điều chỉnh nhiều vị trí, ví dụ như hàng ghế thứ 2 có thể gặp phẳng, kết hợp cùng hàng ghế cuối để tạo thành một chiếc giường theo kiểu Ultra Seat.

Về mặt tính năng, Toyota Veloz Cross cũng được trang bị màn hình giải trí 9 inch đặt nổi, cụm đồng hồ kỹ thuật số cùng màn hình đa thông tin 7 inch, tùy chỉnh 4 chế độ hiển thị, hệ thống đèn trang trí nội thất trên bảng điều khiển trung tâm và ốp cửa. Ngoài ra, xe cũng có phanh tay điện tử, điều hòa tự động, sạc không dây...

Tuy nhiên, Toyota Veloz Cross không được trang bị hệ thống Cruise Control, trong khi tính năng này đã có từ lâu trên Mitsubishi Xpander.

Động cơ Toyota Veloz Cross vượt trội hơn với hộp số CVT

Mitsubishi Xpander 2022 được trang bị động cơ xăng 1.5L MIVEC, sản sinh công suất 104 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 141 Nm tại 4.000 vòng/phút, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình 6,2 lít/100 km.

Khác với những đồn đoán trước thời điểm ra mắt, Mitsubishi Xpander mới vẫn sử dụng hộp số tự động 4 cấp thay vì CVT như tại thị trường Indonesia, đây là điều gây đáng tiếc.





Toyota Veloz Cross cũng được trang bị động cơ dung tích 1.5L với công suất cực đại đạt 105 mã lực và mô-men xoắn 140 Nm, cùng hộp số D-CVT, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình 6,3 lít/100 km. Xét về mặt hiệu suất và mức tiêu hao nhiên liệu, Xpander và Veloz Cross tỏ ra cân bằng.

Về cách bố trí hệ thống treo của cả 2 mẫu xe cũng giống nhau với phuộc MacPherson phía trước và thanh dằm xoắn phía sau. Tuy nhiên, Mitsubishi đã nâng cấp hệ thống treo trên Xpander mới với bộ giảm xóc kích thước lớn hơn, cải tiến này giúp chiếc xe đầm chắc, cứng cáp hơn khi di chuyển qua những đoạn đường không quá bằng phẳng.

Với thành lốp mỏng hơn, việc di chuyển qua những đoạn đường gồ ghề của Toyota Veloz hơi thiếu êm ái nếu so với Xpander, bên cạnh đó âm thanh từ mặt đường dội vào cabin cũng nhiều hơn, đặt biệt là khi ngồi ở vị trí ghế giữa.

Về mặt an toàn, Mitsubishi Xpander 2022 không có nhiều khác biệt so với bản tiền nâng cấp. Xe được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình, camera 360, cảm biến lùi,...

Toyota Veloz Cross tỏ ra vượt trội hơn với hệ thống Toyota Safety Sense có trên bản cao cấp nhất, bao gồm cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, đèn chiếu xa tự động, kiểm soát vận hành chân ga và cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành.

Bên cạnh đó, phiên bản Veloz Cross Top cũng có những công nghệ hỗ trợ lái như hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, camera 360, hệ thống 6 túi khí.

Mitsubishi Xpander 2022 tăng giá bán những vẫn cạnh tranh

Mitsubishi Việt Nam đưa ra mức giá Xpander 2022 từ 555 triệu đồng cho bản MT, 2 phiên bản AT và AT Premium lần lượt có giá 588 triệu và 648 triệu đồng. Phiên bản gầm cao Xpander Cross có giá bán 688 triệu đồng. So với đời cũ, Mitsubishi Xpander 2022 có giá bán tăng 18 triệu đồng, ngoại trừ bản MT giữ nguyên giá bán.





Hai phiên bản Xpander AT và AT Preium có giá bán thấp hơn so với Toyota Veloz Cross và Cross Top (648-688 triệu đồng).

Trong tháng 4, Mitsubishi Xpander vẫn là "ông vua" trong nhóm MPV phổ thông với doanh số đạt 1.652 xe, xếp thứ 9 toàn thị trường. Toyota Việt Nam không công bố doanh số cụ thể của hai tân binh Avanza và Veloz, nhưng với tổng doanh số 1.336 chiếc, hai mẫu xe này phần nào tạo được sức ép lên đối thủ đồng hương Xpander.

Cuộc cạnh tranh trong nhóm MPV phổ thông tại Việt Nam được dự đoán sẽ hấp dẫn hơn trong thời gian tới. Cả Mitsubishi Xpander 2022 và Toyota Veloz Cross 2022 đều là những mẫu xe mới trên thị trường, mỗi mẫu xe đều có một thế mạnh riêng.

Nếu xét trong nhu cầu mua xe phục vụ gia đình hoặc kinh doanh dịch vụ, Mitsubishi Xpander 2022 và Toyota Veloz 2022 đều có thể đáp ứng tốt. Nhưng với những nâng cấp kể trên, Mitsubishi Xpander 2022 được kỳ vọng vẫn tiếp tục doanh trì doanh số cao trong phân khúc.