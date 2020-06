Mitsubishi Xpander 2020 bản MT và AT sẽ được lắp ráp tại Việt Nam?

Thông tin về 2 phiên bản AT và MT của Mitsubishi Xpander 2020 vừa được đăng tải trên trang của Cục Đăng kiểm Việt Nam, có thể xe sẽ sớm chuyển từ nhập khẩu sang lắp ráp trong nước.

Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của Mitsubishi Xpander vừa chính thức ra mắt tại Việt Nam. Hiện tại, Xpander 2020 mới chỉ có lựa chọn hộp số tự động với giá niêm yết 630 triệu đồng và vẫn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.

Tuy nhiên, theo thông tin đăng tải trên trang của Cục Đăng kiểm Việt Nam, nhiều khả năng cả hai phiên bản Xpander 2020 AT (số tự động) và MT (số sàn) sẽ sớm chuyển sang lắp ráp trong nước. Cụ thể, Mitsubishi Xpander 2020 được sản xuất ở công ty TNHH ôtô Mitsubishi Việt Nam, địa chỉ tại phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Dựa trên hình ảnh đăng kiểm, có thể thấy Mitsubishi Xpander 2020 AT lắp ráp trong nước có ngoại hình không khác biệt so với xe nhập khẩu, với các chi tiết được làm mới bao gồm lưới tản nhiệt, cụm đèn trước LED, ăng-ten vây cá thay cho dạng que và vành 16 inch 5 chấu hai tông màu.

Song song đó, hình ảnh về phiên bản MT của Xpander 2020 lắp ráp trong nước cũng đã xuất hiện. Những điểm khác biệt với biến thể AT nằm ở gương chiếu hậu, lưới tản nhiệt, cản trước không được mạ chrome và không có đèn sương mù. Ngoài ra, kiểu bóng đèn pha cũng cho thấy Xpander MT vẫn sẽ sử dụng đèn halogen.

Hình ảnh đăng kiểm của Mitsubishi Xpander MT 2020.

Cả hai phiên bản Xpander 2020 lắp ráp nội địa đều trang bị động cơ xăng 1.5L 4 xi-lanh, công suất 104 mã lực, tương tự phiên bản tiền nhiệm. Hiện chưa có thông tin về trang bị của Xpander CKD, tuy nhiên nhiều khả năng xe sẽ có option tương tự bản nhập khẩu.

Hiện tại, Mitsubishi Xpander AT 2020 được nhập khẩu từ Indonesia và có giá bán niêm yết 630 triệu đồng. Nếu phiên bản nâng cấp của Xpander lắp ráp trong nước được bán ra trong năm 2020, xe sẽ được hưởng mức giảm 50% phí trước bạ, qua đó chi phí lăn bánh sẽ giảm khoảng 30-40 triệu đồng. Điều này giúp Xpander tăng thêm sức cạnh trạnh với các đối thủ như Suzuki Ertiga, Suzuki XL7, Toyota Avanza hay Toyota Rush, khi đây đều là các mẫu xe CBU.

Tuy nhiên, Mitsubishi cho ra mắt phiên bản lắp ráp trong nước của dòng xe Xpander không chỉ đơn thuần là việc "đón" mức giảm phí trước bạ 50%. Vào tháng 9/2019, đại diện của Mitsubishi Motor Corporation (MMC) đã chia sẻ về việc lên kế hoạch lắp ráp Xpander tại Việt Nam trong năm 2020.