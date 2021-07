Mitsubishi Việt Nam ưu đãi đến 70 triệu đồng cho người mua ôtô

Bên cạnh quà tặng máy lọc không khí Nanoe X Panasonic, Mitsubishi Việt Nam áp dụng ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ cho người mua ôtô từ 8/7 đến 31/7.

So với gói quà tặng tháng trước, Mitsubishi tiếp tục tăng hỗ trợ người mua qua chương trình ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ, giá trị từ 19 triệu đồng đến 68 triệu đồng tùy mẫu xe.

Cụ thể, mẫu xe áp dụng ưu đãi lớn nhất là Mitsubishi Pajero Sport với gói hỗ trợ 56-68 triệu đồng. Mitsubishi Pajero Sport hấp dẫn khách hàng bởi thiết kế mạnh mẽ, nhiều trang bị tiện nghi và an toàn như đèn LED thích ứng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, màn hình thông tin giải trí 8 inch tích hợp Apple CarPlay/Android Auto, phanh tay điện tử, điều hòa tự động tích hợp lọc không khí, gói an toàn chủ động thông minh... Mẫu xe gồm 2 phiên bản Diesel 4x2 AT và Diesel 4x4 AT có mức giá lần lượt 1,11 tỷ đồng và 1,345 tỷ đồng .

Thiết kế thể thao, mạnh mẽ của Mitsubishi Pajero Sport.

Trong khi đó, mẫu SUV Outlander có ưu đãi 42-48 triệu đồng kèm ghế da cao cấp hoặc camera 360 tùy phiên bản. Mitsubishi Outlander gồm 2 phiên bản CVT 2.0 và CVT 2.0 Premium, giá bán tương ứng 825 triệu đồng và 950 triệu đồng, phục vụ đa dạng nhu cầu.

Ngoài ra, hãng triển khai ưu đãi 33 triệu đồng với Xpander Cross. Mẫu SUV 670 triệu đồng được nâng cấp từ MPV, thu hút nhờ không gian sử dụng hiệu quả, thiết kế hiện đại. Song song, Mitsubishi Xpander có 3 phiên bản, giá bán 555-630 triệu đồng đang áp dụng hỗ trợ tương đương 28-32 triệu đồng.

Nhiều mẫu xe Mitsubishi đang áp dụng ưu đãi hấp dẫn.

Mẫu xe bình dân Mitsubishi Attrage ưu đãi 19-24 triệu đồng. Ngoại thất Attrage mang đường nét hiện đại, tiện dụng là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc. Xe bán giá 375-485 triệu đồng với 2 lựa chọn hộp số sàn hoặc vô cấp CVT.

Mitsubishi Triton không ưu đãi phí trước bạ nhưng có gói quà tặng là nắp thùng và camera lùi, hoặc bảo hiểm vật chất và camera lùi với 2 phiên bản premium. Phiên bản Triton 4x2 Mivec kèm quà tặng nắp thùng hoặc bảo hiểm vật chất. Mitsubishi Triton có giá 630-865 triệu đồng.

Ngoài hỗ trợ phí trước bạ, hãng tặng quà thiết yếu cho người mua.

Thêm vào đó, quà tặng chung khi mua xe Mitsubishi là máy lọc không khí Nanoe X của Panasonic trị giá hơn 4 triệu đồng. Theo đại diện Panasonic, thiết bị này có khả năng ức chế sự hoạt động của vi khuẩn trong không khí. Với tổng giá trị ưu đãi lên đến hơn 70 triệu đồng, các mẫu xe của Mitsubishi là lựa chọn hấp dẫn tại Việt Nam.