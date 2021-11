Mitsubishi Triton Athlete ra mắt tại Việt Nam, giá từ 760 triệu đồng

Mitsubishi vừa cho ra mắt phiên bản Triton Athlete 4x4 AT và Triton Athlete 4x2 AT tại Việt Nam. Đây là những bản nâng cấp, thay thế cho 2 phiên bản Triton AT Premium hiện tại. Xe có những thay đổi ở ngoại hình, trông thể thao và năng động hơn, trong khi trang bị không có gì khác biệt so với bản trước.