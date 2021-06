Mitsubishi tặng máy lọc không khí cho khách mua ôtô

Bên cạnh nhiều ưu đãi về giá bán, khách hàng mua các dòng xe Mitsubishi trong tháng 6 nhận thêm máy lọc không khí Nanoe X của Panasonic.

Mitsubishi Motors Việt Nam tiếp tục duy trì nhiều chương trình ưu đãi và quà tặng cho khách hàng mua xe trong tháng 6. Các mẫu xe Pajero Sport, Xpander Cross, Xpander, Attrage, Outlander và Triton được nhận ưu đãi cao nhất khoảng 65 triệu đồng.

Quà tặng chung của các khách hàng mua xe Mitsubishi trong tháng 6 là máy lọc không khí Nanoe X của Panasonic trị giá hơn 4 triệu đồng. Đây là quà tặng mang tính “thời sự” của hãng cho khách hàng, khi dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại tại Việt Nam. Theo đại diện Panasonic, thiết bị này có khả năng ức chế sự hoạt động của vi khuẩn trong không khí. Ngoài ra, các mẫu xe đều nhận được nhiều ưu đãi khác, có giá trị từ 10 triệu đến 60 triệu đồng.

Với Pajero Sport, khách hàng có thể lựa chọn một trong 4 gói quà tặng có 2 hạng, trị giá trên 40 triệu đồng. Các hạng mục ưu đãi gồm: Gói bảo dưỡng (35 triệu đồng), bộ phụ kiện (19 triệu đồng), lệ phí trước bạ (25 triệu đồng) và bảo hiểm vật chất (20 triệu đồng).

Mẫu SUV Pajero Sport được trang bị công nghệ đầy đủ, phù hợp với các nhu cầu sử dụng.

Mitsubishi Pajero Sport là mẫu SUV sở hữu ngoại hình mạnh mẽ. Các trang bị đáng chú ý trên Pajero Sport gồm đèn LED thích ứng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, màn hình thông tin giải trí 8 inch tích hợp Apple CarPlay/Android Auto, phanh tay điện tử, điều hòa tự động tích hợp lọc không khí, gói an toàn chủ động thông minh... Pajero Sport được phân phối với 2 phiên bản Diesel 4x2 AT và Diesel 4x4 AT, có mức giá lần lượt 1,11 tỷ đồng và 1,345 tỷ đồng .

Với Xpander Cross, khách mua được nhận phiếu nhiên liệu trị giá 15 triệu đồng. Mẫu xe này được phân phối duy nhất một phiên bản, có giá 670 triệu đồng.

Mẫu xe bán chạy Xpander nhận được ưu đãi phiếu nhiên liệu trị giá 25-30 triệu đồng. Xpander đang được phân phối với 3 phiên bản gồm bản MT cùng 2 bản AT (CKD và CBU) với mức giá 555- 630 triệu đồng.

Xpander là mẫu xe bán chạy trong phân khúc MPV theo thống kê từ Mitsubishi.

Với mẫu Mitsubishi Attrage, khách mua phiên bản MT có giá 375 triệu đồng được tặng phiếu nhiên liệu 10 triệu đồng. Khách hàng mua phiên bản Attrage CVT và CVT Premium (giá bán 460-485 triệu đồng) được tặng phiếu nhiên liệu trị giá 10 triệu đồng và bộ phụ kiện theo xe.

Mẫu sedan tiết kiệm nhiên liệu Attrage với 3 phiên bản, giúp khách có nhiều lựa chọn.

Khách hàng mua Outlander được ưu đãi đến 60 triệu đồng. Phiên bản Outlander CVT 2.0 có giá bán 825 triệu đồng đi kèm quà tặng là ghế da cao cấp trị giá 8,5 triệu và phiếu nhiên liệu 35 triệu đồng. Phiên bản Outlander CVT 2.0 Premium được tặng kèm camera 360 trị giá 20 triệu đồng và phiếu nhiên liệu 40 triệu đồng.

Mitsubishi cũng mang đến nhiều ưu đãi cho khách hàng mua Triton, ngoài phiên bản 4x4 MT MIVEC là không nhận ưu đãi. Cụ thể, phiên bản 4x4 AT MIVEC Premium và 4x2 MIVEC Premium được tặng nắp thùng, camera lùi hoặc bảo hiểm vật chất và camera lùi. Phiên bản 4x2 AT MIVEC và 4x2 MT được tặng nắp thùng hoặc bảo hiểm vật chất.