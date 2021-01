Mitsubishi Mirage 2021 được ra mắt tại Mỹ

Lần đầu được ra mắt tại Thái Lan vào cuối năm 2019, Mitsubishi Mirage nâng cấp đã cập bến thị trường Mỹ trong năm 2021, xe có 2 biến thể là hatchback và sedan G4 (còn có tên gọi là Attrage). Tại Australia, mẫu xe này đã có nhiều trang bị an toàn hơn so với thị trường Đông Nam Á, ở Mỹ, Mitsubishi Mirage facelift 2021 còn có nhiều hơn thế nhằm đáp ứng tiêu chí an toàn khắc khe tại đây.