Mitsubishi hỗ trợ đến 100% phí trước bạ trong tháng cuối năm

Mitsubishi Việt Nam tung chương trình ưu đãi phí trước bạ đến 100%, giá trị cao nhất là 68 triệu đồng, cho hầu hết mẫu xe phân phối tại Việt Nam.

Tháng 12 được dự báo là giai đoạn sôi động của thị trường ôtô Việt Nam khi nhu cầu tăng cao. Đáp ứng nhu cầu người dùng, Mitsubishi tiếp tục duy trì ưu đãi phí trước bạ, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các mẫu xe của hãng.

Cụ thể, mẫu Xpander Cross bán với giá 670 triệu đồng, hỗ trợ 33 triệu đồng. Bản tiêu chuẩn nhận thêm phiếu nhiên liệu trị giá 25 triệu đồng.

Trong khi đó, Mitsubishi Xpander áp dụng ưu đãi 50% phí trước bạ cho bản AT đặc biệt, kèm phiếu nhiên liệu trị giá 7 triệu đồng, tổng giá trị ưu đãi là 38 triệu đồng. Hai phiên bản còn lại của Xpander là MT và AT tiêu chuẩn nhận ưu đãi 100% phí trước bạ, trị giá 56-63 triệu đồng. So với mẫu xe giá 555-630 triệu đồng, đây là mức giảm hấp dẫn, giúp tăng khả năng cạnh tranh cho Xpander trong phân khúc.

Xpander và Xpander Cross phiên bản đặc biệt thêm trang bị có giá không đổi.

Người mua Mitsubishi Pajero Sport nhận gói hỗ trợ tương đương 50% phí trước bạ, trị giá 56-68 triệu đồng cho 2 phiên bản Diesel 4x2 AT (giá 1,11 tỷ đồng ) và Diesel 4x4 AT (giá 1,345 tỷ đồng ). Mitsubishi Pajero Sport thiết kế mạnh mẽ, nhiều trang bị tiện nghi và an toàn.

Mitsubishi Outlander với 2 phiên bản có giá 825-950 triệu đồng, được ưu đãi 50% phí trước bạ tương đương 42-48 triệu đồng, đồng thời tặng kèm ghế da cao cấp cho bản CVT 2.0 cùng camera 360 cho bản Premium. Dòng xe lắp ráp trong nước này thiết kế trung tính, trang bị phù hợp phần đông khách hàng.

Mitsubishi Attrage có giá bán 375-485 triệu đồng cũng được ưu đãi lớn tương tự Xpander. Cụ thể, bản Attrage MT giá 375 triệu đồng áp dụng ưu đãi 100% phí trước bạ, tương đương 37 triệu đồng. Bản Attrage CVT giá 460 triệu đồng có ưu đãi 100% phí trước bạ và bộ phụ kiện 7 triệu đồng, tổng giá trị là 53 triệu đồng. Bản Attrage CVT Premium giá 485 triệu đồng áp dụng ưu đãi 50% phí trước bạ, phiếu nhiên liệu và phụ kiện, tổng giá trị 41 triệu đồng.

Mitsubishi Triton Athlete với diện mạo mới thể thao hơn được ưu đãi phiếu nhiên liệu.

Dòng xe bán tải Mitsubishi Triton không nhận ưu đãi phí trước bạ. Thay vào đó, bản Triton 4x2 AT MIVEC giá 630 triệu đồng được tặng nắp thùng, camera lùi hoặc bảo hiểm vật chất. Người mua hai phiên bản Triton Athlete giá 760 triệu và 885 triệu đồng nhận phiếu nhiên liệu trị giá 20 triệu đồng.

Chi tiết dịch vụ hỗ trợ tài chính MAF từ MMV, không áp dụng cho mẫu xe Outlander.

Bên cạnh đó, các gói vay ưu đãi từ “Dịch vụ tài chính MAF” cũng giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận xe Mitsubishi. “Gói vay ưu việt” với mức lãi suất 6,3%/năm, duy trì trong 3 năm đầu tiên, thích hợp cho khách hàng muốn thanh toán một khoản tiền cố định hàng tháng và chủ động phương án tài chính trong tương lai. Gói này áp dụng với số lượng có hạn. “Gói vay tiêu chuẩn” hỗ trợ khách hàng mua xe với chi phí ban đầu tương đương 15% giá trị xe, miễn lãi suất trong năm đầu tiên.